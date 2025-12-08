El mensaje del gobierno argentino a un año de la detención ilegal y desaparición forzada de Nahuel Gallo en Venezuela

El régimen de Maduro difundió imágenes de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela

El Gobierno argentino reiteró este lunes su enérgico rechazo a la detención ilegal y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, al cumplirse un año de su arresto en Venezuela.

A través de un comunicado oficial conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad Nacional, el país denunció que el caso constituye “una flagrante violación del derecho internacional” y renovó sus reclamos ante organismos internacionales para exigir su liberación inmediata.

Según detalla el documento, Gallo, Cabo Primero de Gendarmería Nacional, permanece detenido sin garantías judiciales, sin acceso a sus familiares y bajo una situación calificada como arbitraria e injustificada.

El Gobierno argentino sostiene que su retención por parte de autoridades venezolanas no solo es ilegal, sino que además encuadra en un claro caso de desaparición forzada, delito condenado por tratados internacionales vigentes.

El comunicado remarca que el país presentó denuncias “en distintos foros internacionales” e identificó a los responsables ante organismos competentes. Además, confirma que la Cancillería y otras áreas del Estado coordinaron múltiples gestiones diplomáticas para lograr avances en el caso.

Entre las intervenciones más relevantes mencionadas se encuentran:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , ante la cual Argentina solicitó medidas cautelares urgentes .

La Corte Penal Internacional (CPI) , donde el Gobierno presentó el caso como un episodio de detención arbitraria y desaparición forzada .

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia ante la cual se denunció “una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo”.

Estas acciones buscan aumentar la presión internacional sobre el Gobierno de Venezuela y exigir garantías sobre el paradero, condiciones de detención y derechos básicos del gendarme argentino.

Argentina denunció ante organismos internacionales la detención arbitraria y desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo

El texto oficial también subraya el compromiso del Estado argentino con la familia de Gallo, destacando que seguirá de cerca la situación y no cesará en sus reclamos: “El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”.

Con este mensaje, el gobierno argentino vuelve a posicionar el caso en la agenda internacional y reafirma su postura: la permanencia del gendarme en detención clandestina es incompatible con el derecho internacional y constituye una grave violación a los derechos humanos.

La detención de Gallo en Venezuela y el pedido de su esposa

Gallo fue capturado el 8 de diciembre de 2024 en la frontera colombo-venezolana cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para reencontrarse en Caracas con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su pequeño hijo. Desde entonces permanece en la prisión de El Rodeo, acusado de “terrorismo y espionaje”, aunque su nombre ni siquiera aparece en registros oficiales del sistema penitenciario venezolano. Solo se sabe de él por relatos de detenidos recientemente liberados.

Gómez, quien logró regresar a la Argentina junto a su hijo en mayo con asistencia consular, relató en una entrevista radial que intenta proteger al niño de la crudeza del contexto: “A Víctor le digo que su papá está trabajando, que va a venir pronto. Él siente su ausencia. Lo único que tenemos es incertidumbre porque vemos lo que pasa en Venezuela y no sabemos cómo está Nahuel.”

La última vez que vio a su esposo fue mediante una videollamada, el día en que él hacía escala en Bogotá antes de dirigirse a Cúcuta. “Estaba nervioso, pero feliz porque faltaba poco para reunirnos. Esa fue la última imagen que tengo de él”, recordó.

La semana pasada, Gómez se reunió con la exministra Patricia Bullrich, quien le transmitió que se están realizando gestiones para lograr la liberación del gendarme. “Me agarra la angustia de pensar en él, de cómo ayudarlo desde acá. No he dejado de luchar ni un segundo. Me dijeron que están haciendo todo lo posible. Solo me queda seguir esperando”, explicó.

Aun así, reconoció que el desgaste emocional ya es extremo: “Hoy me siento mal, muy rota. Me frustra no haber logrado su libertad después de tanto esfuerzo.”

Días atrás, Renzo Huamanchumo Castillo, un ciudadano peruano-estadounidense que estuvo casi 300 días detenido en El Rodeo, afirmó que compartió espacio con Gallo y que lo vio con buen ánimo dentro de la prisión.

Según su testimonio, el argentino incluso cantaba el himno nacional para mantenerse fuerte. También mencionó que compartía celda con otro detenido de origen argentino-israelí que necesita medicación diaria.

Mientras su madre, que continúa en Venezuela bajo temor a represalias, intenta avanzar con gestiones legales, la familia no recibió ninguna información oficial sobre el estado real del gendarme.

Gómez asegura que el aniversario y la cercanía de las Fiestas vuelven estos días especialmente dolorosos: “Nunca pensé que íbamos a llegar al 8 de diciembre. Y no quiero que llegue el 24 y que mi hijo pase otra Navidad sin su papá. Necesito que esto termine ya.”

La creciente tensión entre el régimen de Maduro y Estados Unidos, sumada a la opacidad que rodea a los presos políticos en Venezuela, mantiene a la familia en una espera que parece interminable.