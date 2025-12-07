Una diputada libertaria busca que los legisladores que no juren según el reglamento de la Cámara no puedan asumir sus bancas

Presentará un proyecto para que los diputados que no juraron como indica el reglamento no puedan sentarse en su banca.

En un contexto político argentino marcado por la volatilidad y la transformación, la diputada Sabrina Ajmechet se ha convertido en una de las voces más firmes de La Libertad Avanza, tras dejar el PRO y seguir los pasos de su referente política, Patricia Bullrich.

En diálogo con el programa “A confesión de parte”, por FM Milenium, Ajmechet analizó el presente del Congreso, la reforma laboral y el rumbo económico del país, defendió la necesidad de cambios estructurales y la legitimidad del mandato popular que respalda al oficialismo y anunció que presentó un proyecto legislativo para evitar que los diputados juren por fuera de lo que establece el reglamento.

“Terminemos con este circo”, dijo Ajmechet en referencia a los enunciados de nuevos diputados, especialmente del peronismo y de la izquierda.

Según el reglamento de la Cámara, hay cuatro “modelos” de juramentos: juramento de desempeñar fielmente el cargo (simple); por Dios, la Patria y los Santos Evangelios; por Dios y la Patria; y por la Patria.

“Hubo juras espantosas”, comentó Ajmechet y comentó que en el Congreso “lamentablemente, hay mucho pan y circo, lo venimos viendo en los últimos años” y consideró que “hay muchas faltas de respeto, hay muchos griteríos”.

Sabrina Ajmechet se pasó del PRO a La Libertad Avanza: su referenta política es Patricia Bullrich

“Que haya diputados que hayan asumido jurando por otro territorio, que haya diputados que hayan asumido por la libertad de una persona que tiene doble condena en la justicia. La verdad es que es más que feo, es problemático”, dijo. Por eso, el proyecto de Ajmechet directamente prohíbe cualquier expresión por fuera del reglamento.

“Estamos haciendo historia, estamos cambiando el país para nuestros hijos”, afirmó Ajmechet en relación al momento del país y el triunfo categórico de La Libertad Avanza en octubre que, con acuerdos posteriores, convirtió al partido libertario en la primera minoría en la Cámara baja.

La legisladora describió el ascenso de su espacio como un fenómeno inédito: “Creo que lo interesante es pensar estos cuatro años, porque es algo inédito en la historia de nuestro país que surja un partido nuevo, que ocupe dos bancas, estamos hablando en el 2021, que se transforme un diputado que había empezado recientemente en política, en Presidente, que esté haciendo un montón de cambios y que logre, a los dos años de estar presidiendo, tener la primera minoría en la Cámara de Diputados y romper con la hegemonía del peronismo en el Senado. Eso también, ¿no? Para mirar las dos cámaras. Me parece que estamos en un momento histórico”, sostuvo.

La diputada libertaria se mostró a favor de una reforma laboral (Maximiliano Luna)

Ajmechet además defendió la urgencia de modernizar la legislación vigente: “Hay una realidad fáctica, el 40 por ciento de la población económicamente activa en Argentina labura en negro y tenemos leyes laborales que en el siglo XX funcionaron. En una Argentina organizada a partir de fábricas y de un trabajo que, una persona empezaba a los dieciocho, diecinueve años a laburar en un lugar y se jubilaba en ese lugar, una Argentina que ya no existe, que era la de nuestros abuelos, esas leyes pudieron resultar adecuadas. Hoy tenemos que modernizarlas porque hay muchísimas formas de trabajo que no están contempladas o que, al revés, están condenadas al fracaso con la legislación actual”, explicó la diputada.

En cuanto a la situación económica, Ajmechet destacó el rumbo adoptado por el Gobierno y relativizó la idea de un alto costo social: “Está bajando la pobreza. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de que hay un costo social muy alto. Un costo social muy alto fue una Argentina que llega a tener una pobreza cercana al cincuenta por ciento, ¿no?“.

La legisladora también se refirió a la relación con los gobernadores y la dinámica de negociación en el Congreso. “Todos los gobernadores están preocupados por lo que necesitan en sus provincias. Y hay una preocupación central, un objetivo que tuvo este gobierno desde el primer día, que es mantener el déficit cero”, señaló Ajmechet.

"Está bajando la pobreza", aseguró

Además, la diputada libertaria apoyó que el Gobierno nacional no incluya al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en las negociaciones con las provincias. “El que no es parte de la negociación es el que sigue queriendo para la Argentina fórmulas que nos llevaron a la pobreza y a la decadencia. Acá los bonaerenses, desde mi punto de vista, son víctimas de este gobernador que sigue con ideas que fracasaron. Me parece más que lógico y sensato y racional que el Gobierno se siente a conversar con los gobernadores que no se pelean con los hechos, con los que no quieren insistir con aquello que nos salió mal”, afirmó Ajmechet.

En ese sentido aseguró que “hay dos modelos de país” y que “no se trata de fingir que somos amigos, no se trata de fingir cordialidad” porque “desde que Néstor asumió como presidente a mí me parece que eligieron una forma de conducir a la Argentina que me posiciona a mí completamente enfrente”.