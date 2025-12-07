A un año del secuestro del gendarme argentino en Venezuela, su esposa reclamó por su liberación: “No soporto un minuto más esta situación”

Gómez, Gallo y el pequeño Víctor

Nahuel Gallo fue secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela hace un año. La fecha exacta se cumplirá mañana, lunes 8 de diciembre. Ese día pero en 2024, el gendarme argentino intentó ingresar a aquel país desde Colombia pero fue detenido en la frontera. Gallo viajaba para encontrarse en Caracas con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su pequeño hijo. La mujer reclamó otra vez este domingo por la liberación, a horas de cumplirse el primer aniversario: “No soporto un minuto más esta situación”.

"A Víctor le digo que su papá está trabajando, que va a venir pronto. Él siente su ausencia. Estamos con la incertidumbre de lo que pasa porque vemos lo que ocurre en Venezuela y me pregunto cómo está Nahuel“, contó la mujer, instalada en Argentina junto al pequeño, durante una entrevista concedida a Radio Mitre.

Gómez contó que la semana pasada se reunió con la exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. “Me empieza esa angustia de pensar en él, cómo lo podemos ayudar desde acá. No he dejado un segundo de luchar. Me dijeron que están haciendo todo lo posible. Solo me queda luchar y esperar”, comentó.

La esposa venezolana de Nahuel Galló admitió que “hoy me siento mal, me siento muy rota” y dijo estar “frustrada” porque no consiguió la libertad de su marido, “por la que tanto he luchado”.

Hay muichos extranjeros en el Rodeo I de diversas nacioanlidades como el gendarme argentino Nahuel Gallo

“Hay momentos en que me permito llorar y romperme”, contó. La última vez que Gómez vio a su esposo fue durante una videollamada hace exactamente un año. “Nahuel llegaba al aeropuerto de Bogotá donde hizo escala para ir a Cúcuta, desde donde cruzaba a Venezuela. Esa fue la última vez que lo vi y estaba super nervioso, estaba feliz porque faltaba poquito para reunirnos, para ver a su hijo”, relató la mujer.

Desde ahí perdió toda comunicación con el gendarme. “Lo último que supe de él fue por un ciudadano francés que salió en libertad hace unas semanas. Me contó que estaba bien, que seguía fuerte. Pero ya pasaron tres semanas, no sé cómo está al día de hoy. Obviamente es angustiante lo que está pasando”, dijo Gómez.

La mujer pudo regresar a la Argentina junto a su hijo, Víctor Benjamín, en mayo pasado. Madre e hijo lo hicieron a través de Colombia, con el apoyo del autoridades argentinas.

“Hay muchísimos venezolanos y varios extranjeros que están viviendo esta pesadilla. Y Nahuel es una víctima más. Me encantaría que esto termine pronto. Yo necesito que sea ya. Que el premio Nobel (por María Corina Machado)... esto es un mensaje que por favor, ya se acabe. No soporto un minuto más esta situación”, remarcó.

"No aguanto un minuto más", dijo Gómez

Lógicamente por el contexto del aniversario y las Fiestas, Gómez contó que “estos días van a ser los más difíciles” aunque remarcó que “estamos de pie”. “Nunca pensé que íbamos a llegar al 8 de diciembre. Ahora no quiero que llegue el 24 y que mi hijo vuelva a pasar una Navidad sin él, que pueda abrir los regalos de él. Todo es doloroso. Necesito que termine“, comentó sin embargo.

“En Venezuela hay muchas preguntas y pocas respuestas. Tenemos incertidumbre de qué va a pasar”, agregó en relación a la creciente tensión que hay entre el régimen de Maduro y EEUU en Venezuela y el mar Caribe.

Gómez contó que no tiene relación con la familia de Nahuel Gallo y que en Venezuela sigue su madre, quien “se encarga de seguir luchando a nivel legal por Nahuel, pero no hemos obtenido nada”. Sobre ella contó que “trabajó toda su vida”, que es jubilada porque “el salario es muy precario” pero que “no puede decir nada en Venezuela, está con miedo”.

El régimen de Maduro difundió imágenes de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela

Nahuel Gallo tiene 34 años. Está detenido en la prisión El Rodeo. El 8 de diciembre de 2024 fue secuestrado por la policía política de Venezuela bajo acusaciones de “terrorismo y espionaje”. Desde ese mismo día, Gallo no figura en registros oficiales, aunque hay testimonios de liberados que aseguran haberlo visto.

La semana pasada, Renzo Huamanchumo Castillo, un hombre de nacionalidad peruana-estadounidense que pasó 300 días detenido en El Rodeo, contó que “Nahuel y yo estábamos muy cerca".

“Él estaba con un argentino israelí que necesita 15 pastillas diarias. Estuvo al lado mío“, reveló y también dijo que Gallo cantó el Himno nacional: “A pesar de todo, tiene un ánimo increíble”y que es“una persona muy orgullosa de ser argentino”.