Un hombre liberado por Maduro contó que estuvo preso junto al argentino Nahuel Gallo en Venezuela: “Llegó a cantar el Himno”

Renzo Huamanchumo Castillo, un hombre de nacionalidad peruana-estadounidense, que permaneció 300 días privado de su libertad en Venezuela relató aspectos de su relación con el gendarme argentino, detenido desde diciembre de 2024 en ese país

Renzo Huamanchumo Castillo, un hombre de nacionalidad peruana-estadounidense, contó que estuvo preso en el penal El Rodeo 1 donde también permanece alojado el argentino Nahuel Gallo desde diciembre de 2024.

Huamanchumo Castillo pasó 300 días detenido, desde septiembre de 2024, en el mismo lugar a donde dos meses más tarde llegó Gallo. “Nahuel y yo estábamos muy cerca. Él estaba con un argentino israelí que necesita 15 pastillas diarias. Estuvo al lado mío y quiero que sepan cómo es la realidad”, narró en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN).

El hombre relató que al principio solo escuchaba la voz de Gallo porque no tenían manera de verse las caras pero luego a Nahuel lo trasladaron a una celda ubicada frente a la suya. “Solamente teníamos una ventana desde donde podía ver a la persona enfrente. Escuchábamos voces pero no podíamos ver la cara. No fue hasta la semana dos que lo pusieron en la celda frente mío y pude ver a Gallo y completar lo que es él”, explicó.

Huamanchumo Castillo detalló que Gallo, “a pesar de todo tiene un ánimo increíble” y que es “una persona muy orgullosa de ser argentino”. Y recordó cuando todos los detenidos decidieron entonar los himnos del país al que cada uno pertenece.

“Hubo una noche en que decidimos hacer algo diferente para hacer las cosas más difíciles a quienes nos tenían ahí. No nos dejaban hablar entonces comenzamos a cantar nuestros himnos y Gallo llegó a cantar”, reveló. El ciudadano peruano estadounidense recordó que “no nos podían callar” y destacó que “Gallo era una de las personas importantes en ese pasillo” donde se cruzaban las voces de todos.

“Todavía no puedo decir que estoy feliz o estoy en paz sabiendo que Nahuel y mi mujer están ahí. Los propios prisioneros políticos venezolanos, el mundo tiene que saber qué está pasando en Venezuela”, reclamó Huamanchumo Castillo.

El hombre llegó en septiembre del año pasado a Venezuela con la intención de pedirle allí casamiento a su pareja, Carolina Chirinos Zambrano, que sigue detenida.

Renzo asegura que nunca le permitieron llamar a su familia ni solicitar apoyo consular. Le quitaron el celular, desbloquearon el equipo usando su rostro y revisaron sus fotos. Allí vieron imágenes laborales donde él usaba uniforme táctico y portaba armas en Estados Unidos. “Me dijeron que era comando, que estaba en una misión”, contó en entrevistas.

Primero lo acusaron de espionaje y, luego, en una audiencia sin garantías, le imputaron cuatro delitos de terrorismo. A su pareja y a los otros detenidos venezolanos se les sumó el cargo de traición a la patria. Renzo niega cualquier vinculación con actividades militares: “Solo trabajo con ropa táctica en EEUU. Es parte de mi empleo”.

“Yo estaba en EEUU y no sabía lo que estaba pasando allá, esas noticias no llegan. Esto no se sabía de la manera en que hoy sale. Por eso yo estoy aquí hablando por las personas que no pueden hablar: por Nahuel, por personas romanas, colombianas, que fueron a conocer un país, que en Google se ve que es un país muy lindo. Los que me echan la culpa tienen que saber que yo no sabía”, explicó en TN.

El hombre describió lo que vivió como “una película de terror que no te puedes imaginar” pero prefirió evitar detalles de lo que él considera “la tortura”, que “comenzó en septiembre de 2022 desde el día que me secuestraron hasta el último día; si no fue tortura mental fue física”. Y contó que jamás vio la luz del día y que solo salió de su celda tres veces. “Sentí que no iba a salir nunca de ese lugar, al menos vivo”, admitió.

La liberación de Gallo es reclamada por el Gobierno argentino. Recientemente también lo hizo la Casa Blanca desde Washington en el marco de las negociaciones que lleva Donald Trump con Nicolás Maduro, sin éxito en el caso del argentino.

El 8 de diciembre de 2024 Nahuel Gallo intentó ingresar a Venezuela a través de Colombia, por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira, cuando fue detenido por las autoridades del régimen venezolano. Desde entonces, el Gobierno reclama por la liberación del gendarme argentino y en octubre pasado denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su desaparición forzada.

El cabo primero Gallo es oriundo de Catamarca, pero forma parte del escuadrón 27 de “Uspallata”, en Mendoza, y custodiaba el paso fronterizo entre Chile y Argentina. Estaba de licencia anual y había viajado de forma legítima a Venezuela, con autorización de la Gendarmería, para visitar a su pareja e hijo. No tenía vínculos con operaciones de inteligencia ni con actividades oficiales.

