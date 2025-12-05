Pergolini analizó el escenario político: “No sé si alguna vez alguien de la política va a volver a ser Presidente”

Mario Pergolini con Luis Novaresio

El conductor y empresario Mario Pergolini repasó diversos aspectos de su vida personal y profesional, habló sobre la actualidad de los medios de comunicación y la irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. A su vez, analizó el escenario político actual y proyectó el futuro del país en términos electorales. “No sé si alguna vez va a volver alguien de la política a ser Presidente”, expresó.

Dentro de los segmentos que abordó, tuvo lugar el fenómeno de los outsiders dentro de la política y cómo estos llegaron al poder. En ese sentido, el conductor de “Otro día perdido” analizó las dificultades que enfrentó Javier Milei al arribar al poder con un grupo reducido de colaboradores.

Según relató durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de A24, la ausencia de estructura llevó a que “se le iban a meter un montón de cosas entre medio porque no tenía equipo para armar”. Ante este panorama, proyectó que el próximo presidente también cree que sería un outsider y planteó: “No sé si alguna vez va a volver alguien de la política a ser Presidente”.

De esta manera, envió un mensaje a los próximos candidatos al señalar: “A los nuevos outsiders, que algunos me preguntan, le digo: ‘Empezá a formar equipo’, porque no es fácil conseguir dos mil personas que tienen que ocupar lugares que vos confíes, porque se te va a meter cualquiera”.

El empresario enfatizó sobre los cambios que impone constantemente la Cuarta Revolución y cómo esto se trasladó a la forma de consumir las noticias que, al presente, tiene la audiencia. Para los medios, el “cómo se está consumiendo noticias, es bastante preocupante … Es una pelea que se está perdiendo por el lado de la noticia seria". Es por eso que, en cuanto a la política y estas figuras que llegan por fuera de este espacio, opinó: “Creo que las personas que vengan van a demostrar hechos concretos”.

Pergolini dialogó con Luis Novaresio sobre su vida en los medios y el futuro que nos espera

En sintonía con este punto, hizo hincapié además en la postura que adoptan algunos líderes de partidos políticos contemporáneos y las fallas que cometieron. “No pudieron preparar a quien los sucede, no lo hizo Duhalde, ella (Cristina Kirchner) no dejó a nadie, Mauricio (Macri) no dejó a nadie, Alberto (Fernández) nos dejó a nosotros. Es increíble que no tengan esa visión y por eso no tenemos un país muchísimo más ordenado”, apuntó. “Sería buenísimo tener una idea de país”.

En otro segmento de la charla, el invitado amplió su mirada sobre los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en el mundo laboral. “Se van a quedar sin laburo aquellos que no sepan usar IA”, advirtió el conductor.

“En los últimos cuatro años pasó de ser un bebé balbuceando a ser un programador senior”, caracterizó. “Las máquinas pueden jaquearnos porque nos pueden hablar. Por el momento no tienen independencia de nosotros”, explicó; pero “cuando tengan conocimiento por arriba del humano y un razonamiento lógico, vamos a llegar a lo que se llama AGI (inteligencia artificial general), que es un conocimiento pleno, casi un humano”. En referencia a la aceleración del desarrollo tecnológico, agregó: “Se creía que faltaban dos años, ahora se cree que faltan cuatro meses”.

Para explicar lo que nos depara del futuro próximo, dio un ejemplo acerca de la masificación de los robots en 2026 y el impacto en los trabajos tradicionales. “Hasta ahora la IA era un software, pero se está traspasando a lo físico. Se estima que en cinco años habrá tantos robots como celulares hay en este momento”, sumó.

“El año que viene va a salir uno que se llama NEO robot, hace todo lo que se puede hacer en una casa: limpiar, ordenar, hacer la cama, planchar, cocinar, regar plantas, porque se da cuenta qué planta es y qué humedad necesita”, explicó. Esta innovación saldrá bajo un modelo de suscripción: “Vas a poder tener a Neo en tu casa por 400 dólares. Si querés, lo podés comprar, son 11.000 dólares al día de hoy. Van a entregar 250.000”. De ocurrir, el trabajo doméstico “tendrá un techo”.

“Si sale 400 dólares y hace todo eso, el servicio doméstico mundial acaba de tener un techo. Es un trabajo primario que muchas mujeres y hombres realizan y un robot lo va a reemplazar”, concluyó con su análisis.

Se refirió a la Inteligencia Artificial y su impacto en el mundo laboral

Otro de los temas a los que se refirió fue la situación actual de la televisión tradicional, que consideró “muerta” y la necesidad de entender a las nuevas audiencias. “Yo sigo considerando que la televisión está muerta. Creo que esa televisión que hicimos, de ratings altos, no existe más”. A su entender, los números actuales son mucho más bajos y el consumo migró al formato digital. Sobre su programa actual, remarcó: “Esta es la primera gran producción para el mundo digital, el 60% de la audiencia es digital. La discusión por edades está muy bien segmentada”, a pesar de haber tenido muchas dudas a los pocos días del lanzamiento. “A la segunda semana que salió no le encontraba la vuelta, dije: ‘cómo le pifié’”.

Según relató Pergolini, la aparición de las redes sociales generó un cambio profundo en la interacción social. “Es muy complicado estar leyendo todo el tiempo lo que se dice de vos. Las redes nos pusieron en un lugar donde tenemos que ocupar un lugar”, afirmó al referirse a la presión constante y al modo en que estas plataformas modificaron la percepción pública.

Durante la conversación, también repasó etapas de su vida. “Estuve perdido un par de veces, la primera 30 años, con mucho rock, mucha noche. Desde los 15 años esperaba que alguien me suelte la correa”, recordó en relación con sus inicios. Relató también el impacto que tuvieron los referentes internacionales en su desarrollo personal. “Conocí a los Deep Purple y les dije: ‘ustedes me cambiaron la vida’”.

El conductor no olvidó mencionar su paso por Caiga Quien Caiga (CQC) de la mano de la productora Cuatro Cabezas. Sobre aquel período, Pergolini destacó: “Teníamos oficinas en España y el país, casi 480 empleados en el país. Fuimos nominados a los Emmy. Ahí empecé con pánico y una depresión muy complicada. Es muy difícil salir solo de esa situación”. Para él, el éxito de CQC “era esa mirada desde el Olimpo, picante y muy competitiva”.