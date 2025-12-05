Política

El Gobierno atenuó la reforma laboral para tener apoyo de la CGT: no tocan las cuotas solidarias ni el poder sindical

La última versión del proyecto eliminó artículos que limitaban el financiamiento de los gremios y su rol en la negociación de los convenios. Qué otros puntos rechazarán los sindicalistas

La última versión de la reforma laboral de Javier Milei eliminó algunos de los puntos que rechazaba la CGT para tratar de que el proyecto pueda ser aprobado rápidamente en el Congreso: ya no figura es la limitación de las cuotas solidarias, que iba a poner en riesgo el financiamiento de los sindicatos y era una propuesta defendida por Federico Sturzenegger.

A diferencia de la versión anterior, la iniciativa establece que la prelación de los convenios por empresa o por región, pero establece que en ese ámbito “la representación sindical será la del o los sindicatos de primer grado con personería gremial en el ámbito territorial y personal que se pretenda negociar”, algo que mantiene el “poder de lapicera” de los gremios y no habilita a las comisiones internas.

También desapareció un artículo que reducía la cantidad de delegados en las empresas, aunque se mantiene la regulación de las asambleas de trabajadores en los establecimientos al obligar a que tengan “autorización previa” del empleador, tanto respecto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y si se realiza dentro de la empresa deberá requerir autorización respecto del lugar.

La CGT rechazó la reforma laboral que se había elaborado en el Consejo de Mayo, pero, tras hablar con el ministro del Interior, Diego Santilli, inició negociaciones reservadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y dos referentes de Karina Milei: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Noticia en desarrollo

