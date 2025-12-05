El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que la senadora por Tucumán, Beatriz Ávila, tendrá un monobloque

El gobernador de Tucumán sigue moviendo sus fichas en el Congreso de la Nación. Luego de romper en Diputados con el peronismo y armar un bloque propio, ahora definió seguir el mismo camino y avanzó en la creación de un bloque propio en la Cámara Alta.

La senadora nacional Beatriz Ávila formalizó su incorporación al bloque Independencia en la Cámara de senadores de la Nación, una decisión que, según Jaldo, “permitirá a Tucumán fortalecer su presencia en el Congreso y consolidar una nueva etapa institucional para la provincia”.

Durante una conferencia de prensa, Jaldo subrayó que este paso “institucionaliza una colaboración que ya venían desarrollando en el Senado, con el objetivo de potenciar la voz tucumana en el ámbito legislativo nacional”.

En el cierre de la conferencia, el mandatario provincial calificó la conformación del bloque como un hecho de gran relevancia para la provincia y su representación en el Senado. Jaldo afirmó: “Este es un hecho muy importante para Tucumán y para nuestra voz en el Senado. Seguiremos gestionando y trabajando en unidad por el crecimiento de la provincia”.

El gobernador estuvo acompañado por los ministros Daniel Abad, Regino Amado, Darío Monteros, Marcelo Nazur, Susana Montaldo y Luis Medina Ruiz, así como por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, y el presidente del Partido por la Justicia Social, Germán Alfaro.

Jaldo destacó la trayectoria de trabajo conjunto con la senadora Ávila, resaltando que “la senadora Ávila nos ayudó y nos colaboró no solo en materializar leyes necesarias, sino también en gestiones fundamentales para la provincia”. Y agradeció públicamente la decisión política de Ávila de sumarse al bloque, señalando que la integración formaliza una labor institucional previa y permitirá a Tucumán tener mayor incidencia en el Congreso.

Por su parte, Beatriz Ávila -que ingresó a la cámara en la boleta de Juntos por el Cambio y que luego armó un monobloque denominado Partido por la Justicia Social (PJS)- profundiza su acercamiento al “jaldismo”, el peronismo más cercano a la Casa Rosada.

Avila explicó que la conformación del monobloque Independencia responde a un proceso de trabajo articulado con el gobernador, enfocado en los intereses de Tucumán. La senadora remarcó la función de los representantes provinciales en el Congreso, que exige mantener “un diálogo permanente con el Gobernador” para coordinar estrategias y prioridades legislativas.

Ávila anticipó que la agenda parlamentaria para el 2026 incluirá debates de alto impacto, como el tratamiento del Presupuesto 2026, la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y del Código Penal. La senadora puntualizó: “Se vienen grandes temas en el Congreso de la Nación, transformaciones desde el Gobierno Nacional, que los estamos estudiando con el Gobernador, como el Presupuesto 2026, ya que desde hace dos años la Nación no cuenta con este presupuesto, tan necesarios también para las provincias”.

En relación a su pertenencia partidaria, Ávila reafirmó su compromiso con el Frente Tucumán Primero y el Partido por la Justicia Social, destacando la coincidencia de ideas con el gobernador Jaldo en torno al equilibrio fiscal y la protección social. Según la senadora, “el Gobernador ha dado muestras claras de que coincidimos en nuestras ideas, como mantener un equilibrio fiscal, hacer el ajuste que había que hacer, pero con la gente adentro. Esta es la referencia del modelo de Tucumán que nosotros priorizamos”.

Finalmente, Ávila subrayó los avances de la gestión provincial en áreas clave como seguridad, educación, salud y obra pública. Destacó que la provincia se hace cargo de la seguridad y que la obra pública no se ha detenido, y agregó que se encuentran trabajando junto a los diputados nacionales para definir el presupuesto destinado a las obras y recursos sociales que Tucumán requiere.