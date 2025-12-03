Lorena Villaverde finalmente renunció a su banca en el Senado y seguirá siendo diputada nacional

Villaverde no logró el apoyo que necesitaba para asumir en la Cámara alta y decidió quedarse en Diputados

Lorena Villaverde, tras no haber obtenido el respaldo para asumir en el Senado, finalmente renunció este miércoles a su banca en la Cámara alta. De todos modos, seguirá ejerciendo su cargo de diputada nacional, ya que le quedan dos años más de mandato.

La legisladora de La Libertad Avanza comunicó públicamente su decisión al compartir la carta que le dirigió al presidente de la Nación, Javier Milei. En la misma, denunció "operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar".

Fue a tan solo 24 horas de que decidiera retirar su renuncia a la Cámara de Diputados, que había sido presentada con el objetivo de asumir en el Senado tras haber obtenido una banca en representación de la minoría en Río Negro durante las últimas elecciones.

La oposición trabó su ingreso al Senado denunciando supuestos vínculos de la libertaria con el narcotráfico y con Fred Machado.

La ex ministra de Seguridad y actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, habilitó que su pliego vuelva a comisión y apoyó que no se le tomara juramento.

La situación de Lorena Villaverde dentro de La Libertad Avanza recuerda a lo ocurrido recientemente con José Luis Espert

Había en ese movimiento, en los hechos, un mensaje: las respuestas que dio Villaverde no habían convencido.

Fuentes de su entorno no lamentaron su renuncia. Es más, advirtieron que la todavía diputada “tiene mucho que explicar ante la opinión pública”.

Es una situación que recuerda a la situación que terminó con José Luis Espert afuera de la lista de LLA y expulsado de la política.

La carta de Villaverde a Milei para renunciar al Senado

“Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted lidera y que, sin exagerar, está marcando un antes y un después en la historia argentina”, comenzó su texto público de renuncia Villaverde.

En la misiva a Milei, la diputada remarca que su renuncia “es una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia”.

“Mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar. En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”, denunció.

Villaverde denunció "operaciones mediáticas"

Ante esa situación, consideró: “Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”.

“Al mismo tiempo, entiendo el momento histórico que estamos viviendo. Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, continuó Villaverde su acusación al sector opositor.

Además, aseguró que no se presentó a las elecciones “por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales”.

“Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”, indicó.

Para Villaverde, “ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural”.

“Yo soy libre y voy a defender la libertad, incluso si eso implica dar un paso al costado. No renuncio a mis convicciones. No renuncio a mi compromiso con Río Negro. No renuncio a acompañar este proyecto histórico. Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos”, concluyó la aún diputada.

“No tengo vínculos con el narcotráfico ni con Fred Machado”

La diputada nacional, que fue electa senadora en las ultimas elecciones, pero la oposicion trabo su asuncion, hablo por primera vez de las acusaciones en su contra por una causa en Estados Unidos

En una entrevista con Infobae en vivo, Lorena Villaverde dejó atrás el silencio este martes y abordó los señalamientos mediáticos y judiciales que la han rodeado en los últimos meses, refiriéndose a las acusaciones sobre supuestos vínculos con el narcotráfico y con Fred Machado.

“No es verdad que estuve presa por traficar cocaína”, afirmó la legisladora.

Al recordar cómo surgió la causa, explicó: “Me fui a vivir muy joven a Estados Unidos por la muerte de mi padre. Puse una boutique, vino una persona en la que confiaba y fui a comprar ropa para mi local. En ese momento hubo una redada en el estacionamiento, había muchísima gente y quedamos todos sujetos a que se identifiquen las responsabilidades de cada uno. Nunca en mi vida estuve frente a una sustancia ilegal”.

Al repasar el caso judicial, detalló que “solo conocía a Jesús Ferrer” y que “fue todo traumático”. “Fui con él porque era una persona muy conocida y me ofreció ir a un lugar como si fuera La Salada, para comprar ropa para mi boutique. Cuando llegué me dicen que hay sustancias ilegales, pero nunca lo vi”.

La legisladora rionegrina que enfrentó un proceso judicial en el que fue acusada de conspiración, vinculado a la tenencia de una suma de dinero, pero nunca relacionada con la compra de drogas.

“Me encontré culpable de conspiración porque tenía conmigo 12 mil dólares. Pero la Justicia después dice que yo no estaba enterada de lo que sucedía en el lugar. Después el Presidente del jurado mandó una carta diciendo que actuó mal y se hizo un nuevo juicio y seguí adelante; me volví a Argentina. Esperé en todo momento que mi abogado me informara y me notificara. Pasaron los años y cuando consulté me dijeron que me habían sobreseído de la causa”.

En ese sentido volvió a remarcar: “No soy narcotraficante, no tengo ningún vínculo con ninguno, ni con Fred Machado y tampoco con nada que tenga que ver con las drogas”. Villaverde subrayó que la causa no pasó de una instancia desproporcionada, en la que existió un escarnio que incluyó denuncias de abuso policial y discriminación racial.

“En ese mismo jurado manifestaron que me querían encontrar culpable porque le habían hecho gastar dinero al Estado en una latina. Por la única razón que me encontraron culpable de esa conspiración fue porque tenía dinero conmigo y pensaban que lo iba a usar para comprar drogas”, sostuvo.

Respecto a los rumores de estafa o lavado de dinero, Villaverde se refirió a una denuncia anónima en Comodoro Py que comenzó cuando se divorció de un empresario ligado al sector energético: “Me investigaron todo, me allanaron, hicieron artimañas para procesarme, con el fin de que renunciara a los bienes que me correspondían por el matrimonio, pero no me quebraron, seguí adelante. Mi exmarido impulsó la causa de lavado, por hacer el reclamo que me correspondía hacer, como el que hace cualquier mujer”.

Sobre supuestos vínculos con narcos y empresarios, volvió a ser enfática: “¿Cómo puedo ser culpable por lo que hace el primo de un amigo? Claudio Zicarelli es un amigo, militante del espacio. A Machado lo conozco en un evento en Río Negro, pero nunca más lo vi. Todos conocían a Machado y nadie sabía de lo que se lo acusaba. Nunca recibimos ningún aporte privado para nuestra campaña en la provincia”.