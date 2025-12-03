Fuerte cruce entre Agustín Rossi y Luis Petri por el Ministerio de Defensa

Ambos ex ministros de Defensa, los legisladores intercambiaron chicanas en en la sesión especial luego de asumir sus bancas

Luis Petri y Agustín Rossi protagonizaron una de las discusiones más fuertes de la sesión especial del miércoles 3 de diciembre, en la que los 127 diputados nacionales elegidos en las elecciones del 26 de octubre asumieron sus bancas. El eje del cruce fue la posición de cada uno dentro del oficialismo y la oposición, pero incluyó un pase de facturas por la gestión en el ministerio de Defensa, área que ambos tuvieron a su cargo en distintos momentos.

El intercambio tuvo lugar minutos después de la salida del presidente Javier Milei del Congreso, cuya presencia ya había encendido los ánimos.

En ese clima de euforia y hostilidad, Petri, exministro de Defensa y actual diputado de LLA, se dirigió al cuerpo con un mensaje que buscaba marcar distancia respecto a gestiones anteriores y al legado del peronismo en el área.

Según las palabras recogidas en el recinto, afirmó: “Venimos a apostar al diálogo, pero no para la agenda del pasado, no a la agenda del kirchnerismo, del piquete, de la extorsión, venimos a apostar a la agenda del futuro, que fue la que votó la mayoría de los argentinos. Una agenda que propone la modernización laboral, terminar de derrotar a la pobreza en la República Argentina”.

Las reacciones del bloque peronista no se hicieron esperar, y mientras se sucedían los gritos de “negacionista”, Petri redobló la apuesta: “La verdad, saben que, a los peronistas les recomiendo que vayan al psicólogo. El fundador del peronismo era un militar y fue ministro de Guerra, y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa, pero por qué no van al psicólogo”, respondió Petri, sentado al lado de la diputada Juliana Santillán, quien devolvía gestos a los gritos y chicanas que llegaban desde la bancada opositora.

La mención del ex ministro también fue interpretada como una defensa a la designación de su sucesor, Carlos Presti, quien se convirtió en titular de la cartera de Defensa luego de desempeñarse como Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Petri juró y pronunció luego un encendido discurso contra la oposición (Foto: Maximiliano Luna)

La respuesta de Agustín Rossi, también ex ministro de Defensa y referente del peronismo, llegó luego. Interpelado directamente, Rossi sostuvo en el recinto: “Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. Estamos orgullosos de Juan Domingo Perón, de ser un partido con más de 80 años de vigencia, de nuestra propia historia, de los gobiernos de Perón, de Néstor y de Cristina. Seguimos levantando los mismos valores y las mismas banderas que levantaron aquellos trabajadores el 17 de octubre del 45. Levantamos y defendemos los valores de los más de 30 mil de compañeros desaparecidos”, inició.

Luego agregó: “Estamos acá para defender la representación popular del 35% de los argentinos que nos votaron y cuando el diputado Petri quiera hablar de Defensa, hablamos de Defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el sueldo a los militares, vayan a resolver la deuda que tienen, en tres años quebraste IOFA”, exclamó.

Rossi respondió las críticas de Petri en el recinto (Foto: Maximiliano Luna)

Las palabras de Rossi aludieron a la situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), organismo que brinda cobertura a más de 600.000 afiliados.

A lo largo de la jornada, la polarización se reflejó en actitudes y gestos de bloque a bloque: desde la preparación meticulosa de las bancas por parte de LLA, pasando por los cánticos y exclamaciones en las gradas, hasta los juramentos individualizados con consignas políticas y las discusiones airadas entre diputados como Lilia Lemoine, Marita Velázquez y Nicolás del Caño. Juan Grabois protagonizó uno de los episodios más llamativos al hacer gestos provocadores hacia el palco presidencial antes y después de jurar.