Política

Tres diputados de Catamarca confirmaron que dejan el bloque de Unión por la Patria y La Libertad Avanza busca la primera minoría

Son Fernanda Ávila, el electo Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador Raúl Jalil. Así, el oficialismo sumará 94 bancas y, por ahora, el peronismo tiene la misma cantidad

Martín Menem, presidente de la
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Tres diputados que responden al gobernador peronista Raúl Jalil presentaron esta tarde la confirmación de que integrarán un bloque propio, separado de Unión por la Patria. Con esta decisión, La Libertad Avanza disputa la primera minoría, al quedar con la misma cantidad de legisladores: 94.

La decisión se conoció esta tarde, en medio de los reacomodamientos internos de la Cámara baja, a horas de la renovación de la mitad del cuerpo. La posibilidad de una ruptura de los legisladores catamarqueños era seguida con atención, debido a que esa decisión podía dejar al Gobierno fortalecido en el Congreso. Pero todavía quedan empatados.

Los diputados Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot, que responden a al peronista Jalil, firmaron la carta enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Allí, se indica que el segundo de los nombrados asumirá la presidencia de esa nueva bancada.

“De mi mayor consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’“, indica la misiva a la que accedió Infobae.

En la Cámara baja Claudia Palladino también fue electa por el peronismo de Catamarca, pero decidió mantenerse en Unión por la Patria. Se trata de una legisladora que responde a la ex gobernadora y senadora nacional Lucía Corpacci. Así, la cantidad de diputados queda igualado entre el oficialismo y la oposición más dura.

Diego Santilli, Manuel Adorni y
Diego Santilli, Manuel Adorni y el gobernador Raúl Jalil

El gobernador Jalil había expresado desde el año pasado fuertes diferencias con la conducción del bloque que preside Germán Martínez y en varias votaciones clave, el mandatario decidió apoyar las posiciones del gobierno de Javier Milei.

De hecho, en las últimas semanas públicamente había reclamado “desconurbanizar” el peronismo, en una crítica a las lógicas que imperan en el Partido Justicialista que preside Cristina Kirchner.

En el marco de esas diferenciaciones, Jalil se reunió la semana pasada con otros gobernadores para analizar la posibilidad de integrar un interbloque, algo que todavía no se concretó, pero no todavía no se descarta. En ese grupo estarían además del catamarqueño, el salteño Gustavo Sáenz, y el tucumano Osvaldo Jaldo. El misionero Hugo Passalcqua y el neuquino Rolando “Rolo” Figueroa participaron de esas conversaciones, pero luego tomaron distancia.

Los gobernadores Jalil, Jaldo, Sáenz,
Los gobernadores Jalil, Jaldo, Sáenz, Figueroa y Passalacqua

En el oficialismo aun sondean la posibilidad de que un diputado más de Unión por la Patria dejen la bancada, con lo cual el oficialismo conseguiría la primera minoría. “Hasta ahora, nadie más dijo que se va”, confió a Infobae un legislador kirchnerista.

La Libertad Avanza llegó a los 94 escaños la semana pasada, con la salida de dos legisladores que integraban el PRO, Alejandro Bongiovanni y la suplente de Silvia Lospennato -que renuncia para asumir en la Legislatura porteña- y una ex integrante del partido amarillo, Verónica Razzini, que se pintaron de violeta.

En el peronismo se aceleraron las negociaciones internas para tratar de contener a todos los sectores y evitar más fugas. Desde la semana pasada y hasta esta tarde, tanto La Cámpora, como la propia Cristina Kirchner, los gobernadores y Sergio Massa intercambiaron mensajes.

