Política

Kicillof hará una demostración de fuerza con intendentes y gremios para pedirle a la Legislatura que apruebe el endeudamiento

A 48 horas de la sesión prevista para el miércoles, el Gobernador convocó a jefes comunales, sindicalistas, diputados y senadores para participar hoy en una conferencia en la que ratificará la necesidad de que el distrito bonaerense cuente con la ley de financiamiento

Axel Kicillof habla junto a Verónica Magario durante una rueda de prensa

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará esta tarde una conferencia de prensa para presionar por la aprobación de la ley de financiamiento que se encuentra trabada en la Legislatura, luego de la aprobación del Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva. Será desde las 16.30 cuando en el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata, reúna a intendentes propios, legisladores y referentes gremiales. Las invitaciones también fueron cursadas a los bloques opositores.

El gobierno bonaerense entró en un deadline para la aprobación del endeudamiento. Kicillof pidió una autorización de deuda que -sumados los diferentes artículos- acumula una suma de hasta USD 3.685 millones. En el proyecto de ley hay solicitudes tanto para la toma de deuda del Poder Ejecutivo, de la administración central, de la empresa AUBASA, de Buenos Aires Energía y la colocación de Letras del Tesoro. Para salir a tomar deuda, el Ejecutivo requiere la aprobación del proyecto; una condición que se consigue mediante los dos tercios de la Legislatura bonaerense. Por el momento, luego de dos intentos, el peronismo no consigue esa instancia y el próximo 10 de diciembre cambia la composición legislativa, lo que obligaría a plantear una nueva estrategia.

Se espera que el acto de esta tarde sea de similares características a las que tuvo cuando el mandatario provincial presentó el paquete de leyes económicas que luego giró a la Legislatura. En ese momento, Kicillof, junto al ministro de Economía, Pablo López, hizo un repaso de la situación financiera de la Provincia, enfatizando en el recorte de fondos del gobierno nacional y las obligaciones de pago de deuda que debe afrontar su administración para el 2026. Si bien pidió el acompañamiento a los tres proyectos -Presupuesto, Ley Fiscal Impositiva y endeudamiento- describió que la autorización de deuda era lo más necesario. En el Ejecutivo se encargan de remarcar que de poco sirve tener aprobado el Presupuesto sin una ley de financiamiento.

El ministro de Economía, Pablo López, al momento de presentar el paquete económico que incluye el endeudamiento que está trabado en la Legislatura

En la Legislatura no hubo demasiados avances en los últimos días, pero sí hubo conversaciones “por fuera” y algunos interlocutores dejan correr cierta expectativa de que el miércoles se llegue a los dos tercios.

La sesión fue convocada para este miércoles desde las 14 horas, luego del intento del último viernes por la mañana, cuando el bloque del peronismo bajó al recinto en la Cámara baja, pero no consiguió el quorum para darle inicio a la sesión. Fue dos días después de haber aprobado el Presupuesto y la Ley Fiscal; para lo que se requirió solo la mitad más uno de los presentes.

Los puntos centrales que vienen demorando su aprobación tienen que ver con las demandas de algunos sectores de la oposición sobre dos cuestiones: los cargos en distintos organismos de control y el detalle de cuánto y de cómo se va a repartir el fondo de fortalecimiento municipal. En principio, Kicillof propuso que sea de un 8% sobre la autorización de deuda de hasta USD 1.990 millones. Ese punto quedó modificado tanto por presión de la oposición como por los sectores aliados al Ejecutivo. La gobernación aceptó que el endeudamiento sea un endeudamiento de un 8%, pero sobre los dos grandes artículos que piden deuda: el de USD 1.990 millones y otro de USD 1.045 millones. Una vez zanjada esa diferencia, empezó una instancia de negociación más fina que era sobre cómo repartir lo que implique el fondo a los municipios.

La Cámara de Diputados bonaerense hará un nuevo intento para sesionar pro el endeudamiento (Aglaplata)

La oposición pedía armar una comisión bicameral de seguimiento de deuda. El diputado Martín Rozas del bloque Unión y Libertad -los llamados libertarios dialoguistas- había presentado un proyecto de ley en ese sentido. Su espacio, que cuenta con 6 integrantes, se había plantado con ese punto y una silla en el directorio del Banco Provincia para facilitar los dos tercios.

El peronismo necesita 62 manos en Diputados y tiene un bloque de 37 integrantes. En el Senado, requiere de diez votos por fuera de su bancada. Siempre y cuando, las diferencias internas no emerjan. Hasta el momento, Fuerza Patria hace equilibrio puertas adentro para mostrarse homogéneo.

