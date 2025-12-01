ATE amenazó a Sturzenegger: “Es un siniestro que viene por nosotros, pero los estatales también vamos por él”

Rodolfo Aguiar, líder de ATE, durante una movilización sindical

La noticia de que el gobierno nacional planea seguir aplicando la motosierra en el Estado en 2026 provocó una dura reacción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El sindicato advirtió que ahora evalúa adelantar el paro nacional que había sido anunciado para el día que el Congreso debata la reforma laboral, ante la inminencia de los despidos masivos. Y en ese contexto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó una amenaza directa contra Federico Sturzenegger: “Es un ser siniestro que viene por nosotros, pero tiene que saber que los estatales también vamos por él“.

El dirigente gremial redobló su postura a través de un comunicado contundente: “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”.

La conducción nacional de ATE cuenta con mandato para definir protestas sorpresivas en diciembre, en respuesta a lo que consideran una ofensiva del Gobierno contra los trabajadores estatales. En el centro de la polémica, Aguiar sostuvo que “el Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es todo ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%”.

El secretario general también denunció que el objetivo oficial no es destruir el aparato estatal, sino “moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país”.

El plan anunciado por el Gobierno implica reducir en un 10% la planta de trabajadores estatales, lo que, según ATE, representaría aproximadamente 28.000 despidos. De acuerdo con el comunicado sindical, las cesantías se concentrarían en organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom. El sindicato sostiene que estos despidos no responden a necesidades presupuestarias, sino a una estrategia de disciplinamiento y reconfiguración del Estado.

Federico Sturzenegger habla durante un encuentro de IDEA

La decisión de convocar al paro nacional y movilización fue adoptada por unanimidad en el Confederal de ATE, en un encuentro realizado en la provincia de San Luis.

Para Aguiar, la última reunión del Consejo de Mayo fue “una encerrona para el sindicalismo” porque la administración libertaria utiliza estos encuentros como maniobras dilatorias. “Es un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta”, expresó el dirigente.

En relación a la paritaria convocada por el Gobierno para este viernes a las 13:00 mediante Zoom, Aguiar criticó el formato virtual: “Lo hicieron como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar”, advirtió el secretario general.

ATE reclama la reapertura inmediata de las paritarias, argumentando que el recorte salarial se profundizó durante 2025. Según datos presentados por el sindicato, el incremento salarial en los primeros diez meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 24,8%. Además, el sindicato denuncia persecución sindical, detenciones de secretarios generales provinciales y denuncias penales.

El dirigente sindical también cuestionó la falta de avances en el diálogo con el Ejecutivo: “Esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”, manifestó Aguiar.

En el marco de la articulación con otras organizaciones, ATE participó junto a las Centrales de Trabajadores de la Argentina, Autónoma y de los Trabajadores, y dirigentes de otros sindicatos, en una reunión destinada a definir estrategias conjuntas frente a la reforma laboral.