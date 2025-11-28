Juraron los nuevos senadores y Villaverde se mantuvo fuera del recinto

Jura Patricia Bullrich como senadora de la Nación

Lentamente, las familias de los nuevos senadores se fueron acercando al Palacio Legislativo para participar de la jura de los nuevos legisladores. Mientras esperaban el ingreso, vieron pasar a la diputada y senadora electa Lorena Villaverde, quien llegó sin realizar declaraciones.

Mientras sonaba la chicharra que les da aviso a los senadores, los que continúan y los nuevos, que tienen que ingresar al hemiciclo, se hicieron presentes en los palcos del primer piso la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Ubicados en un palco que hasta minutos antes había sido designado para los familiares, observaron el lento ingresar de los legisladores a la espera de las votaciones.

La tensión estuvo puesta en el accionar de Villaverde, quien ingresó al recinto y ocupó una banca mientras el resto de los senadores hacía lo mismo. Minutos más tarde, Patricia Bullrich la divisó y encaró hacia su encuentro. Luego de una charla de algunos minutos, la rionegrina escuchó a una efusiva y muy gestual Bullrich -a la charla se sumó Luis Juez y todo fue seguido con atención por Karina Milei-, luego recogió su libreta y se retiró rumbo al Salón Eva Perón. Esa banca finalmente fue ocupada por quien será la próxima presidenta del bloque libertario.

Fuentes al tanto de la conversación señalaron a Infobae que Bullrich le explicó a Villaverde que “la iban a expulsar del recinto. Le explicó que se estaba exponiendo y que iba a ser peor quedarse que irse”.

Bullrich, parada, le explica a Lorena Villaverde que si no se retira va a ser expulsada del recinto

Una vez comenzada la sesión, se le otorgó la palabra a Ezequiel Atauche (presidente del bloque de LLA), quien propuso para el cargo de Secretario Administrativo a partir del 10 de diciembre a Alejandro Fitzgerald. En lo que fue la primera votación de la nueva conformación, el Senado aprobó por unanimidad al nuevo funcionario del Senado.

Una vez aprobado esto, se votó el tratamiento de los títulos de los nuevos senadores, lo que fue aprobado afirmativo por los 68 senadores presentes. Ausentes estuvieron Alejandra Vigo, Edith Terenzi, Flavio Fama y Lorena Villaverde, quien escuchó desde el Salón Evita –en la antesala de la Presidencia– cómo se quitaba su título.

"Queremos hacer una moción desde el bloque de La Libertad Avanza para proponer que el título de Villaverde vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales porque entendemos que hay cuestiones que faltan dirimir“. La moción fue aprobada por los 68 senadores presentes y esto significa que el oficialismo comenzará con un bloque de 19 y no de 20 senadores.

Aunque los sectores libertarios señalaron que la decisión de que el título vuelva a la comisión tenía que ver con “ordenar” esta primera sesión, la realidad es que los jefes de los diferentes bloques les hicieron saber que el acompañamiento a la senadora electa por Río Negro estaba en duda.

Una vez resuelto este punto, se dio inicio a la jura de los nuevos senadores quienes, uno a uno, fueron pasando frente a la presidencia para cumplir con el requisito.

Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni en primera fila Detrás. Lule Menem y Sharif Menem

Con Villaverde fuera del recinto, los focos los concentró Patricia Bullrich, quien juró junto a su familia. Luego de hacerlo, giró y levantó la vista hacia el palco en donde estaban las autoridades nacionales, quienes se pusieron de pie para aplaudirla. Fue el único momento en el que Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli se pusieron de pie para aplaudir y, pulgares arriba, festejar el nuevo cargo de la todavía ministra de Seguridad.

Los tres funcionarios nacionales aplaudieron a los propios y a los ajenos. Con los libertarios mostraron mayor efusividad y pulgares arriba, pero nunca se pusieron de pie salvo en el caso de la todavía ministra. En el único momento en donde no aplaudieron y mostraron un gesto serio y adusto fue la última jura a cargo de la senadora que fue reelecta en su cargo Cándida López.

La senadora de Unión por la Patria juró junto a 9 familiares y fue una de las pocas que se corrió de la fórmula “sí, juro”. Luego de que Villarruel leyera la fórmula por la que se le toma juramento a todos los senadores, la fueguina, conocida por haberle dicho “mentiroso” al ex jefe de gabinete Guillermo Francos y haber cantado en el recinto “Karina, alta coimera”, extendió su mano sobre la Biblia y dijo "juro por Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico Sur, por las Islas Malvinas y por los 30.000 desaparecidos. Tres, cero, punto, cero, cero, cero”.

Esto generó unos tibios abucheos de los invitados ubicados en los balcones del segundo piso del recinto y que Karina Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni no aplaudieran y quedaran con gesto adusto mirando al recinto.

Los nuevos senadores entrarán en funciones el próximo 10 de diciembre y, en el caso de Lorena Villaverde, deberá esperar a que se conforme nuevamente la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se vuelva a discutir sobre su título. Mientras tanto, seguirá ocupando una banca en la Cámara de Diputados y el bloque de LLA en el Senado tendrá 19 y no los 20 legisladores con los que contaría de aprobarse a la rionegrina.