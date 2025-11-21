Política

Macri dijo que “China es más complementaria para Argentina que EEUU” y habló de la sucesión del PRO: “No me fue bien”

El ex presidente le advirtió a Javier Milei sobre la importancia de mantener la relación económica con el gigante asiático y recordó cómo lo pudo lograr durante su gestión “a pesar de la presión de Obama y de Trump”

Mauricio Macri: "China es más complementaria para Argentina que Estados Unidos"

Mauricio Macri volvió en los últimos días al centro de la escena mediática con motivo de la presentación de su libro Franco, en el que habla de su padre. En ese contexto, en una entrevista brindada en las últimas horas, le advirtió a Javier Milei sobre la importancia de mantener una buena relación económica con China, a pesar de la presión del gobierno de Estados Unidos, ya que el gigante asiático “necesita nuestra materia prima”.

China es más complementaria que Estados Unidos para Argentina. China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos. Estados Unidos, todo eso lo produce. Culturalmente, hay una enorme distancia entre uno y otro, pero no creo que sea bueno interrumpir ese proceso”, expuso el ex jefe de Estado en una entrevista con Seúl.

En ese sentido, recordó cómo logró imponer su postura al respecto durante su gestión a pesar de los pedidos que recibía por parte de Estados Unidos.

Yo lo logré, a pesar de la presión de Obama y de Trump, que fue tremenda. Obama, con sus buenas maneras; y Donald, a lo Donald. Decir ‘no, somos mejores amigos, pero yo a mi relación con China la mantengo’”, contó.

Entre otras cosas, destacó que “el boom de la carne, los arándanos, la cereza y la soja van para China”.

“Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”, insistió Macri.

Luego, el ex jefe de Estado fue consultado sobre la situación en el PRO, partido político que fundó y que hoy en día se ve dividido entre quienes intentan sostenerlo y quienes se pasaron a las huestes libertarias.

Mauricio Macri: "No me fue bien con la sucesión en el PRO"

Aprovechando el contexto de la entrevista, y en una comparación con la continuación del legado de su padre, le preguntaron al ex presidente cómo le fue a la hora de encontrar un sucesor en el PRO. Su respuesta fue contundente: “No me fue bien y me lo he planteado muchas veces, pero mi analista me dice que yo no he tenido la culpa”.

He creído en las reglas de la sana competencia, la democracia y la interna. En este caso, no funcionaron. Las dos personas que terminaron disputando una candidatura priorizaron sus proyectos de poder al proyecto de transformación de la Argentina, y eso la gente lo percibió, que era más la ambición personal de ellos que el sueño que querían realizar”, en referencia a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Y concluyó: “En la historia del mundo se ha dado pocas veces que esos procesos hayan sido exitosos, porque hay mucha naturaleza humana en términos de complejos, envidia, ambición, ego. Son cosas muy difíciles de administrar, y eso no te lo resuelve el ChatGPT. El comportamiento humano frente al poder y la sucesión es muy complejo”.

Noticia en desarrollo

