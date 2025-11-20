Política

ATE afirmó que el acatamiento al paro alcanzó el 90% y el Gobierno ratificó que descontará el día

La protesta de los trabajadores estatales se llevó adelante durante la mañana, ante un operativo que impidió cortes de tránsito en la Secretaría de Trabajo. Pidieron rediscutir salarios y rechazaron una posible reforma laboral

La jornada de huelga convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) logró una adhesión que, según el gremio, superó el 90 por ciento entre los empleados públicos de todo el país. Las calles próximas a la Secretaría de Trabajo se mantuvieron vigiladas desde primeras horas de la mañana, debido a un despliegue policial destinado a evitar la interrupción del tránsito, mientras los manifestantes exigían una reapertura “inmediata” de las negociaciones salariales y manifestaban su rechazo a una posible reforma laboral.

La protesta estuvo marcada por un enfrentamiento discursivo entre funcionarios y referentes sindicales. Desde el Gobierno, la respuesta fue tajante: se aplicará un descuento salarial a quienes hayan adherido a la medida de fuerza. Portavoces oficiales señalaron que “a los que trabajan se les paga. A los que no, no”, según declaraciones reproducidas por NA. Por otro lado, el sindicato denunció que este tipo de sanción busca “amedrentar y desalentar” la participación de los empleados estatales en acciones reivindicativas.

La manifestación registrada este 19 de noviembre incluyó una concentración en las inmediaciones de la Secretaría de Trabajo, donde los representantes sindicales reiteraron la demanda de actualización salarial ante el actual contexto económico. El operativo encabezado por fuerzas de seguridad se apoyó en la implementación de un protocolo antipiquetes, norma destinada a restringir cortes de calles en marchas y concentraciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a los manifestantes que “marchen sobre la vereda y sin violencia”, mientras el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, contestó exigiendo a la funcionaria centrarse en combatir el delito en el Gobierno.

El eje central de la convocatoria, según lo expuesto por Aguiar, fue la oposición a reformas laborales contempladas por el Ejecutivo. “A nosotros no nos mandan los funcionarios, nos mandan los trabajadores y hoy empezamos una ofensiva contra la reforma que no se va a detener hasta que sean garantizados todos nuestros derechos”, afirmó el secretario general. A pesar de la denuncia penal presentada desde el Ministerio de Seguridad contra la organización sindical, Aguiar insistió en la necesidad de “resistir y frenar” las modificaciones laborales. “Si es necesario que salgamos a las rutas durante la Navidad y Año Nuevo, lo vamos a hacer”, subrayó el dirigente.

La conducción gremial también vinculó la discusión sobre condiciones de trabajo con la reciente profundización del intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos. Para Aguiar, “la reforma laboral y el reciente acuerdo comercial con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, sostuvo el referente de la entidad sindical.

El desarrollo de la medida tuvo como escenario central la Ciudad de Buenos Aires, donde el operativo de seguridad se desplegó para impedir la alteración de las actividades cotidianas y prevenir bloqueos totales. No obstante, la huelga se reprodujo en distintas capitales del país, todas bajo la misma consigna. Frente a ello, el Gobierno insistió en que el cumplimiento de las tareas es una condición indispensable para percibir el salario correspondiente, y anunció la instrumentación de descuentos a quienes hayan protagonizado la huelga.

Por parte de la dirigencia gremial, la postura fue que estas amenazas buscan restringir la capacidad de los trabajadores de ejercer sus derechos. Portavoces de la ATE indicaron que “siempre hay ese tipo de amenazas” de los gobiernos para “amedrentar y desalentar” el reclamo, pero ratificaron la continuidad del plan de lucha hasta obtener respuestas a sus planteos.

La jornada transcurrió sin incidentes graves, aunque caracterizada por la presencia policial y por las advertencias cruzadas entre las partes. El sindicato considera que el nivel de adhesión registrado constituye un mensaje claro al Gobierno sobre la urgencia de retomar el diálogo para una actualización de los salarios, mientras la administración nacional ratificó que no dará marcha atrás con el descuento a quienes participaron de la huelga.

