Política

Macri ratificó junto a 31 exmandatarios el reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela

“Exigimos el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos”, indicó el exmandatario al suscribir, en Miami, el documento final del encuentro del Grupo IDEA

Guardar
(RS Fotos)
(RS Fotos)

En el marco del X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, realizado en el Miami Dade College, el expresidente Mauricio Macri firmó un documento junto a exmandatarios que reconoce formalmente a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela y a María Corina Machado como vicepresidenta y líder de la transición democrática.

Horas después del encuentro, Macri reforzó el mensaje a través de una publicación en sus redes sociales, alineado con el espíritu del pronunciamiento del Grupo IDEA.“Los 31 ex jefes de Estado del Grupo IDEA reconocemos a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de los venezolanos y a María Corina Machado como vicepresidenta y líder de la transición democrática”, señaló.

El encuentro tuvo como eje la crisis institucional que atraviesa Venezuela desde hace más de una década. Los firmantes denunciaron que el país vive bajo un “régimen ilegítimo” que quebró el orden constitucional, vulneró la separación de poderes y provocó una crisis humanitaria sin precedentes. En ese marco, la declaración afirma que las elecciones del 28 de julio de 2024 expresaron de manera contundente la voluntad popular, otorgando a González Urrutia el 67,1% de los votos válidos, según actas verificadas por el Centro Carter y presentadas ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Edmundo González Urrutia
Edmundo González Urrutia

Macri, uno de los dirigentes más activos dentro del Grupo IDEA, enfatizó también el tramo más severo del documento: “Ratificamos nuestro compromiso con la libertad, la justicia y la reconstrucción democrática de Venezuela y exigimos al régimen que ha secuestrado al Estado el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos”.

Ese fragmento resume el tono del pronunciamiento, que responsabiliza directamente al gobierno de Nicolás Maduro por la crisis institucional y por la comisión de delitos que califican como “crímenes de lesa humanidad”.

El documento —que lleva la certificación del secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar— no se limita a reconocer resultados electorales. También exhorta a la comunidad internacional a adoptar una postura activa, reconociendo la legitimidad del liderazgo opositor y acompañando una transición pacífica en Venezuela. Señala, además, que el país caribeño enfrenta una migración masiva que ha afectado a toda América Latina y que la reconstrucción institucional es indispensable para la estabilidad regional.

La presencia de figuras como José María Aznar, Iván Duque, Felipe Calderón, Laura Chinchilla, Julio María Sanguinetti y Andrés Pastrana le dio al encuentro un peso político significativo. Para Macri, este tipo de espacios refuerzan la posición que mantiene desde hace años sobre el avance del autoritarismo en América Latina y la necesidad de una presión coordinada para recuperar la democracia venezolana.

La Declaración de Miami sostiene que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y que todos los órganos del Estado venezolano están subordinados a ese mandato. Con esa base constitucional, reconocen a González Urrutia y Machado como los representantes legítimos de la voluntad popular y piden a la comunidad internacional actuar en consecuencia.

El pronunciamiento finaliza con una advertencia más amplia: la estabilidad democrática del continente depende, en gran medida, del futuro de Venezuela. Los firmantes consideran que la reconstrucción institucional del país tendrá un impacto directo en la seguridad, la economía y la convivencia democrática de toda América Latina.

La postura de Macri, en este contexto, se alinea con la línea dura que ha sostenido en los últimos años respecto al régimen de Maduro.

Temas Relacionados

Mauricio MacriPROVenezuela

Últimas Noticias

Ritondo reunirá por primera vez al nuevo bloque PRO para definir la postura sobre el Presupuesto y las futuras reformas

El encuentro, que se producirá tras la salida de los diputados que responden a Patricia Bullrich, está convocado para las 18 de este martes. “Nosotros trabajamos para que los proyectos sean sancionados con la mayor calidad legislativa posible”, señalaron desde la bancada amarilla

Ritondo reunirá por primera vez

App México 2026: así podrás conocer los partidos, eventos y recorridos culturales en las tres sedes del Mundial 2026

El gobierno presentó una nueva herramienta digital que permitirá a los turistas acceder a información sobre sedes, rutas, actividades, servicios y atractivos de México durante el torneo

App México 2026: así podrás

El presidente de CARBAP apuntó contra Kicillof por las inundaciones: “Es de las peores crisis que hemos atravesado”

El dirigente rural reavivó las críticas ante la falta de finalización de las obras previstas en el Plan Maestro del Río Salado

El presidente de CARBAP apuntó

Cumbre por el Presupuesto 2026: la mesa chica de Milei se reunirá con Luis Caputo para revisar la letra fina del proyecto

En Casa Rosada, los integrantes del círculo político del Presidente se juntarán este mediodía con el ministro de Economía para evaluar cuáles son las facilidades y los fondos que se pueden negociar con las provincias y los legisladores

Cumbre por el Presupuesto 2026:

Carlos Bianco acusó al gobierno nacional de “discriminación política” y denunció el bloqueo de fondos para la provincia de Buenos Aires

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires se refirió en Infobae en Vivo a la decisión de la Casa Rosada de marginar a la administración de Kicillof de las negociaciones por el Presupuesto. También abordó las internas en el peronismo

Carlos Bianco acusó al gobierno
DEPORTES
Una figura de la selección

Una figura de la selección argentina insistió con su sueño de jugar en River Plate: “En mi familia somos todos hinchas”

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

TELESHOW
Las reacciones de Gianinna y

Las reacciones de Gianinna y Dieguito Maradona tras la destitución de la jueza Makintach: “Justicia por papá”

La inesperada reacción de Wanda Nara luego de las entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

INFOBAE AMÉRICA

El error que cometen las

El error que cometen las mujeres después de los 60 al secarse el pelo con secador, según una peluquera

Transportistas de Bolivia en alerta ante posible suspensión de la subvención de hidrocarburos

Balotaje en Chile: José Antonio Kast dijo que tuvo “una muy buena conversación” con Javier Milei

Hacia una Alianza Digital Verde Europa y América Latina

El pequeño país de Esuatini es el primer africano en recibir la vacuna antirretroviral contra el VIH dos veces al año