El Gobierno abre la agenda de las extraordinarias a las provincias y busca garantizar apoyo para el 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli

Con al menos diez reuniones de las veinte programadas, el flamante ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, no dudó en anticipar que el Poder Ejecutivo tiene en mente la idea de sumar al temario de sesiones extraordinarias algunas de las solicitudes planteadas por los gobernadores aliados como estrategia en la búsqueda de apoyos legislativos. “La agenda tendrá algunas cosas más que vienen de los gobernadores. Estoy charlando con ellos y me voy a reunir con todos”, sostuvo el funcionario, con los empresarios industriales de testigo, en el marco de la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Por orden directa del presidente Javier Milei, el ex legislador del PRO escolta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la sumatoria de votos camino a las sesiones extraordinarias, como primera parada, y al período ordinario del año 2026, como objetivo ideal. Los primeros contactos establecidos con mandatarios provinciales hicieron florecer el optimismo de la administración. “Hoy hay block power en el Congreso a partir del 10 de diciembre. Necesario para seguir haciendo las reformas que tenemos que hacer”, vaticinó Santilli.

Luego de otra jornada de reuniones en Casa Rosada, marcada por la visita de Gustavo Saénz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), el funcionario contó ante la prensa acreditada que coordina con ambas cámaras para concretar las reformas de segunda generación. “Tenemos una agenda de Extraordinarias que el Presidente me ha planteado vinculada con el Presupuesto, la modernización laboral, con la reforma fiscal, el código penal, y después seguramente habrá otros temas que los iremos analizando”, enumeró durante la tarde del jueves, minutos después de que Estados Unidos anunciara el acuerdo comercial con la Argentina.

Ante la solicitud del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, para concretar un encuentro, el funcionario aseguró que recibirá a los mandatarios provinciales que acompañaron el Pacto de Mayo. “Después, más adelante veremos. Primero tengo que terminar de hacer el recorrido con los 20 gobernadores que han participado en todas las reuniones”, respondió.

El ministro del Interior, Diego Santilli, durante su disertación en la UIA (Jaime Olivos)

Por estas fechas el Poder Ejecutivo trabaja en el temario que tratará en el nuevo Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre, con la idea de destrabar alguna de las solicitudes que elevan las provincias. Aunque la lista podría ser extensa, en Casa Rosada hablan de una serie de temas centrales que deberán quedar resueltas antes del 1° de marzo, cuando el mandatario inaugure la Asamblea Legislativa.

“Podemos incluir todos los pedidos, pero debe quedar en claro que trabajamos con un orden de prioridades”, confesó un importante funcionario a Infobae.

Asimismo, detalló que para diciembre, el bloque oficialista se prepara para discutir el Presupuesto 2026 en el Congreso e incluir el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal. En la etapa final del año, del 10 al 31 de diciembre, aspiran también a pasar la reforma laboral que aún se encuentra en plena redacción.

Con la posibilidad cada vez más latente de extender las sesiones a finales de enero y el mes de febrero, la administración libertaria promete dar lugar a la solicitud de las provincias mineras y aplicar modificaciones en las regulaciones que protegen los glaciares para destrabar inversiones mineras. “Para la segunda etapa quedará la Ley de Glaciares y las reformas tributaria y penal”, revelaron a este medio.

Los cambios en la reglamentación de la ley, que permitirá ampliar las áreas habilitadas de explotación de los glaciares, responde a un pedido expreso de las provincias mineras como San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz. En su primera visita al nuevo tándem federal, Orrego y Jalil no dudaron en dejar en claro el pedido. “Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, sostuvo el sanjuanino en una rueda de prensa.

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se reunieron con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en Casa Rosada

En otro gesto de la nueva faceta dialoguista, los interlocutores del Gobierno escuchan y toman nota. Incluso, se muestran proactivos a dar lugar a detalles que simplifican legislaciones burocráticas como lo hicieron con el compromiso adoptado durante el encuentro con el gobernador de Salta, Gustavo Saénz, para incluir a tres empresas locales en el Régimen de Exportación en planta.

A cambio, en cada contacto individual que establecen piden el apoyo a ley de leyes, la primera prueba de fuego legislativa del Gobierno, cuando el bloque violeta se vea ampliamente reforzado, y diagraman acuerdos estratégicos para los dos años que restan de gestión.

Al conocimiento de la situación, los reclamos provinciales oscilan según el territorio y van desde la necesidad revisar el Código de Minería y la Ley de Hidrocarburos a avanzar en una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la demanda por incrementar el porcentaje del Impuesto a los Combustibles. Algunos gobernadores también piden una mayor compensación por el déficit de las cajas previsionales. Con crédito a favor, y un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos abajo del brazo, los nuevos representantes del Ejecutivo ante las provincias deberán compatibilizar los reclamos con las prioridades de la administración sin perder a nadie en el camino.