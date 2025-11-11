Política

Martín Llaryora habló de su reunión con Santilli y Adorni: “Hay una nueva etapa, abierta al diálogo”

El gobernador de la provincia de Córdoba fue invitado a Casa Rosada por los nuevos funcionarios de Gobierno

Diego Santilli y Manuel Adorni,
Diego Santilli y Manuel Adorni, junto a Llaryora (X: @MartinLlaryora)

Hay una nueva etapa. Hay una etapa abierta al diálogo”. Esas fueron las palabras que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, utilizó para referirse al encuentro que mantuvo este lunes con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli. A su vez, destacó la importancia de reforzar la relación entre las provincias y el Gobierno nacional, una tarea que el equipo del Presidente puso por delante luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Esperamos encontrar en esta etapa diálogos y acuerdos positivos para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, expresó el mandatario provincial, quien se mostró optimista al remarcar: “Si la Argentina crece, crecen las provincias, crecemos todos, y la mejora que nosotros necesitamos, es esa. Lo otro es irrelevante”. A su vez, sostuvo que el objetivo principal debe ser generar las condiciones para que el país retome el crecimiento.

La reunión con los funcionarios de la nueva administración de La Libertad Avanza en el Gobierno, tuvo como escenario la Casa Rosada. La meta era consensuar las reformas que el Poder Ejecutivo impulsará en el Congreso y conseguir apoyo para el Presupuesto 2026. En este sentido, Llaryora aclaró: “Para llegar a un Presupuesto y poder ser votado, hay temas que los gobernadores estamos planteando, que tienen sentido común”.

“El ministro (Luis) Caputo dice algo importantísimo: si Argentina crece, la mayoría de los presupuestos crecen y muchos problemas se resuelven. Si hay trabajo, la gente accede a la obra social, no recurre tanto a la salud pública. La inversión y el empleo generan resultados positivos”, indicó en diálogo con LN+.

El gobernador tras el encuentro
El gobernador tras el encuentro en Casa Rosada (X: @MartinLlaryora))

Al concluir el llamado que comenzó a las 16.30, el gobernador cordobés expresó a través de su cuenta de X: “En Casa Rosada, mantuve una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y con el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. Fue un encuentro positivo, cordial y productivo", subrayó.

Este es el segundo encuentro que mantienen los flamantes funcionarios con gobernadores, puesto que los primeros en ser citados fueron Ignacio “Nacho” Torres, de Chubut, y Raúl Jalil, de Catamarca.

Hace tan solo unas semanas, la mayoría de los gobernadores asistieron a la convocatoria de Milei, pocas horas antes de que se produjera la salida de Guillermo Francos. “Acudimos al llamado al diálogo realizado por el Gobierno nacional. Ellos conocen las prioridades y necesidades de Córdoba, por lo que esperamos que puedan acompañar a nuestra provincia en el desafío de seguir creciendo. Durante la reunión abordamos temas vinculados al rumbo económico y a las medidas necesarias para impulsar el empleo y la producción”, acentuó a través del texto.

Finalmente, aseguró: “Ratificamos nuestro compromiso de colaborar con todas aquellas iniciativas que contribuyan a que Argentina salga adelante. Con trabajo conjunto, acuerdos y diálogo confiamos en alcanzar el crecimiento que el Presidente proyecta para 2026″.

Cumbre de Gobernadores con Javier
Cumbre de Gobernadores con Javier Milei, luego de las elecciones legislativas nacionales

En otro orden de las cosas, Llaryora se refirió al debate sobre la modernización de las leyes laborales que el mandatario nacional viene sosteniendo desde el inicio de su gestión, y que ha ratificado en las últimas semanas con un nuevo borrador. “Argentina necesita una modernización laboral, especialmente para los millones de argentinos que hoy trabajan en negro, sin hacer aportes ni cobertura social. La mayoría de ellos están en pymes, ferreterías, pinturerías y carnicerías. Ese será el verdadero motor de generación de empleo”, subrayó.

Planteó que una reforma laboral diseñada para las Pequeñas y Medianas Empresas conseguiría amplio consenso si se actúa con buena fe. “Podés concretar una reforma con los sindicatos y las Pymes. Ahora, si se intenta una reforma para favorecer a las grandes empresas y no enfrentar el problema real, ahí empiezan los conflictos. Lo importante es que exista apertura al diálogo y voluntad de lograr consensos”, analizó. Además, sumó: “Hay que alcanzar un acuerdo derivado exclusivamente para las mipymes, para las empresas más chicas. Las grandes ya tienen todo formalizado”.

Por último, se mostró cauto sobre los proyectos que proponen dividir el IVA nacional y provincial, y advirtió sobre los riesgos de introducir modificaciones sin tener en cuenta las diferencias entre las provincias. “No hablo de eso, porque de acuerdo al monto de IVA, hay provincias que terminarían con una alícuota mucho más alta que la actual. Lo que valoro es que haya una nueva etapa, con diálogo abierto”, reflexionó.

