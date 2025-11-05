Política

Bertie Benegas Lynch consdieró “razonable” que el Presupuesto 2026 sea tratado después del 10 de diciembre

El diputado de La Libertad Avanza no descartó que se realicen modificaciones en el proyecto de ley, siempre bajo la premisa de “no gastar más de lo que se tiene”

Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto

El diputado por La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, se refirió a la Ley de Presupuesto 2026 y destacó: “Es razonable que lo vote el mapa legislativo del 2026”.

En comunicación con CNN Radio, el parlamentario también señaló que la fecha para la convocatoria y el debate de la ley de leyes depende del presidente de la Cámara, Martín Menem.

En este punto, y sobre los plazos para su tratamiento, el diputado consideró razonable que la discusión y eventual aprobación se realicen después del diez de diciembre, cuando asuma la nueva conformación del Congreso, surgida de las últimas elecciones legislativas nacionales.

A su vez, anticipó que podrían incorporarse modificaciones sugeridas por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, siempre bajo la premisa de “no gastar más de lo que se tiene”. En este sentido, y consultado sobre la posibilidad de introducir cambios al proyecto, el diputado confirmó que existen márgenes para sugerencias, siempre que no se altere el objetivo central del Gobierno de no romper con el equilibrio fiscal.

Benegas Lynch subrayó que el proceso de la elaboración de la Ley de Presupuesto estuvo marcado por una intensa actividad parlamentaria, con emplazamientos y reuniones informativas en un lapso de tres semanas, a las que él mismo sumó encuentros adicionales para que la oposición pudiera acceder a una visión integral de la propuesta del Ejecutivo.

Según el diputado, la presión ejercida para acelerar el dictamen fue significativa, pero consideró que el debate sobre el presupuesto reviste una importancia central en el sistema republicano, ya que constituye el principal mecanismo de control y limitación del poder del Gobierno Nacional. “El presupuesto, que es el plan de gobierno, termina siendo una ley del Poder Legislativo. ¿Pero para qué es esto? Es justamente para limitar el poder del Gobierno Nacional y no gaste más de lo que tiene”, afirmó.

Bertie Benegas Lynch al frente de la Comisión de Presupuesto

El diputado también defendió la solvencia técnica del equipo del Ministerio de Economía, encabezado por Guberman y Pablo Quirno, quienes, según él, ofrecieron explicaciones claras y detalladas tanto en las reuniones informativas como en encuentros privados con los distintos bloques.

Y comparó, respecto a gobiernos anteriores: “Son, a diferencia de lo que también estábamos acostumbrados, los gabinetes que eran cargos políticos, que lo tenías a (Agustín) Rossi, el ministro de Defensa, que después perdía misiles. Hoy tenés tipos que conocen lo suyo como el jardín de su casa, te lo van a defender bien y te dan las explicaciones que quieras. Muchos son docentes universitarios, con lo cual aparte tienen esta cuestión de explicaciones muy claras y con mucha paciencia”.

Respecto a la agenda legislativa, Benegas Lynch señaló que la prioridad es aprobar el presupuesto antes de abordar las reformas, como la modernización laboral, la reforma fiscal y la reforma penal. El diputado explicó que la definición de los temas a tratar en sesiones extraordinarias corresponde al presidente Javier Milei, quien determina tanto el contenido como los tiempos del debate parlamentario.

Por último, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda contó, desde su rol, cómo fue que el proyecto de ley logró el dictamen: “Tuvimos dictamen de mayoría de veinte firmas y la primera minoría fue del kirchnerismo con veinte, con lo cual la presidencia ahí desempató”.

