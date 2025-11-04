Martín Yeza: “Si el PRO quiere hacer algo serio, tiene que pensarse al 2031″

Entrevista con Martin Yeza (Infobae en Vivo)

El legislador del PRO, Martín Yeza, hizo un extenso balance sobre el presente del partido, la fuga de legisladores hacia La Libertad Avanza y la necesidad de reformular la estrategia de la fuerza política.

En el arranque de la charla, le apuntó al debilitamiento del bloque en la Cámara de Diputados tras la salida de siete integrantes en un solo día, remarcando que parte de los que se alejaron ya actuaban alineados al oficialismo. “Esta no es la mejor versión del PRO, por lejos, pasamos de un bloque de 37 diputados a apenas 17 o 18, claramente habla de un declive”, declaró el legislador durante una entrevista en Infobae en Vivo.

Consultado sobre la designación de Diego Santilli como ministro del Interior, Yeza negó que se trate de una incorporación “extrapartidaria” decidida por una negociación entre Macri y Javier Milei.dijo Yeza

“Todos sabíamos que eran oficialistas. Sí había una cuestión de proceso, y algunos tenían dudas sobre qué iba a pasar con La Libertad Avanza, si iban a ir para un lado o para el otro. Tomaron esa decisión”, explicó, reconociendo el impacto territorial y político de la fractura.

Sobre el futuro del partido, Yeza se distanció de la tesis de Mauricio Macri de apostar fuertemente al 2027 y propuso una estrategia de mayor alcance. “Si el PRO quiere hacer algo serio, tiene que pensarse al 2031. Los últimos dos candidatos a presidente que tuvimos se fueron. Es un hecho inocultable”, remarcó, planteando que sólo un proyecto “longitudinal” permitirá reconstruir el partido.

“Si el PRO se piensa al 2027, lo único que podés hacer son fuegos artificiales. Si te pensás al 2031, al 2027 te va a encontrar con un proyecto sano”, afirmó Yeza (JUAN MABROMATA / AFP)

En este sentido, sostuvo que avanzar sobre una mera acumulación de “fuegos artificiales” para la próxima elección presidencial solo agravaría la crisis identitaria del espacio: “Si el PRO se piensa al 2027, lo único que podés hacer son fuegos artificiales. Si te pensás al 2031, al 2027 te va a encontrar con un proyecto sano”.

Consultado sobre la designación de Diego Santilli como ministro del Interior -en medio de críticas de Mauricio Macri respecto al armado del gabinete-, Yeza negó que se trate de una incorporación “extrapartidaria” decidida por una negociación entre Macri y Javier Milei.

“Antes nos alcanzaba con ser el partido de la gestión, porque no teníamos un depredador por derecha. Ahora eso no alcanza", dijo Yeza con respecto al crecimiento de LLA hasta llegar a la presidencia (REUTERS/Cristina Sille)

En cambio, defendió la llegada del diputado electo por su “capacidad de diálogo y persuasión”, cualidades que, a su entender, pueden suplir los déficits del actual gobierno en el manejo político: “El Colo es una persona que, si te tenés que sentar a discutir con aliados, lo hace por los motivos adecuados. Y si vas a discutir, lo hace escuchando”.

Profundizando en la relación con La Libertad Avanza, Yeza planteó que la discusión no debe focalizarse sólo en la pérdida de identidad partidaria, sino en la cultura política general del país. “No podemos esperar resultados diferentes con la misma cultura de siempre. El desafío de las reformas, como el equilibrio fiscal o la reforma laboral y tributaria, es cambiar la gimnasia de las organizaciones, no solo los nombres”, afirmó.

Así quedaría la nueva Cámara de Diputados

Además, el diputado admitió que el PRO fue superado en la agenda por la aparición de un partido competitivo de derecha, obligando a repensar tanto la gestión como el núcleo identitario de la fuerza.

En cuanto a las diferencias con el oficialismo, Yeza subrayó que la prioridad del país es el equilibrio fiscal. “Para que pueda existir una discusión real, antes hace falta equilibrio fiscal. Lo que faltó también entre 2015 y 2019 fue que la sociedad no estaba esperando un presidente ajustador”, resaltó.

Y descartó que el PRO “se deje devorar” por el gobierno de Milei, pero reconoció el riesgo si el partido no recobra fortaleza programática y cuadros propios: “Para que te coman, te tenés que dejar comer. Y muchos de nosotros no vamos a permitir eso de ninguna manera”.

"Muchas de las semillas de eficiencia y equilibrio fiscal que planteó Macri son parte de lo disruptivo que se ve hoy”, defendió Yeza.

El dirigente dedicó también un pasaje a defender la gestión de Mauricio Macri como presidente, reaccionando ante quienes la tildan de fracaso: “Si vamos a hablar completo, hablemos completo. Muchas de las semillas de eficiencia y equilibrio fiscal que planteó Macri son parte de lo disruptivo que se ve hoy”.

Remarcó, no obstante, la necesidad de autocrítica respecto de las fallas en materia de gestión y el exceso de cortoplacismo: “Antes nos alcanzaba con ser el partido de la gestión, porque no teníamos un depredador por derecha. Ahora eso no alcanza. Hay que pulir la identidad, definir el núcleo y formar equipos”.

Hacia el final, Yeza insistió en que la salida de la actual crisis partidaria y del sistema político argentino es “de largo plazo”, con un proceso de recambio generacional, formación interna y apuesta a nuevos liderazgos. “Mientras alguno de nosotros siga en movimiento y siga convencido de que Argentina puede ser un país extraordinario, el PRO tiene futuro”, sentenció.