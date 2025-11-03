Video: el particular saludo de Javier Milei con los ministros en la nueva reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei participó este lunes de una nueva reunión de Gabinete, de la que participaron todos los ministros, incluyendo al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el nuevo canciller, Pablo Quirno, y el recientemente nombrado ministro del Interior, Diego Santilli.

En las imágenes que difundieron desde la Oficina del Presidente se ve como el mandatario saludó uno por uno a todos los que participaron de la cumbre, entre los que estaban Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Mariano Cuneo Libarona (Justicia), que llegó con algunos minutos de demora, Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), además de los mencionados anteriormente.

Asimismo, se encontraban el director del Banco Central, Santiago Bausilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, María Ibarzabal Murphy, secretaria de Legal y Técnica, y el asesor Santiago Caputo.

El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), con agenda en Madrid, invitado a disertar en la Conferencia Internacional de Banca 2025 que organiza el Banco Santander sobre “Regulación y crecimiento en Argentina”.

Javier Milei posó esta mañana con los integrantes de su gabinete

En el video se escucha el habitual saludo del presidente como lo hace en cada discurso ante la militancia con el “Hola a todos”, emulando el inicio de la canción de La Renga, “Panich Show”, ya una canción habitué en los actos libertarios.

Milei se dio un abrazo con todos los ministros, entre los que se destacaron algunos saludos como el de Quirno, Santilli y Petri, con quien se abrazó pegando un salto. El video estuvo musicalizado por una canción que fue un éxito en la década del ‘60 como I feel so good, de James Brown.

Lo que dejó la reunión de Gabinete

El encuentro se llevó a cabo en Salón Eva Perón de Casa Rosada y tras la cumbre que duró poco más de una hora cuarenta, el nuevo ministro coordinador señaló que fue “una reunión espectacular”, y contó que el mandatario brindó ante su plantel los lineamientos de la segunda etapa de la gestión.

“Las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos”, detalló Adorni en declaraciones a Radio Nacional.

Con el encuentro finalizado, “El Colo” Santilli y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, visitan por estas horas el despacho del armador del interior Eduardo “Lule” Menem. “Hablé con muchos gobernadores, no con todos, tampoco pude responder los llamados de todos ellos”, reveló a la salida el flamante ministro.

Por su parte, no descartó una nueva convocatoria a gobernadores que incluya también a los peronistas, y remarcó su “capacidad de diálogo”. “Si vamos a hablar de bajar impuestos, de apoyar un Pacto de Mayo que tiene que ver para el futuro los argentinos, estamos de acuerdo. No descarto nada, pero hay una visión hacia donde tenemos que ir”, planteó en declaraciones a la prensa acreditada.

Diego Santilli fue designado este domingo como nuevo ministro del Interior por el propio Javier Milei

Se trató del debut oficial del nuevo Gabinete anunciado durante el fin de semana y definido para encarar el segundo tramo de la gestión, con la mente en las reformas de segunda generación. Sin Guillermo Francos, Lisandro Catalán ni Gerardo Werthein, el libertario convocó a su equipo para debatir la agenda legislativa de noviembre, con fuerte hincapié en el Presupuesto 2026, y las próximas medidas económicas.

En tanto, Milei encara una semana intensa marcada por la toma de jura a varios de sus flamantes ministros y un nuevo viaje, el número catorce, a Estados Unidos para disertar en America Business Forum, que se celebra el 5 y 6 de noviembre en Miami, y que compartirá con su par republicano Donald Trump.

El evento tiene entre sus expositores a Lionel Messi, Jamie Dimon-CEO del JP Morgan-, Steve Witkoff-enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente-, Rafael Nadal, Gianni Infantino-titular de la FIFA-, María Corina Machado-premio Nobel de la Paz- y Ken Griffin-CEO de Citadel-, entre otros referentes mundiales.