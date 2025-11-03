Quién asumirá como diputado en lugar de Diego Santilli: es un alfil de Sebastián Pareja, que suma poder

Rubén Torres, junto a Sebastián Pareja, el titular de LLA bonaerense

Un militante libertario del partido bonaerense de Ezeiza que responde al titular de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, asumirá en Diputados en lugar de Diego Santilli, que encabezó la lista violeta en las elecciones, pero fue designado por el presidente Javier Milei al frente del Ministerio del Interior.

Se llama Rubén Torres y fortalece a Pareja, que también ingresará a la Cámara, junto a otros tres dirigentes que le responden: Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro y Andrea Vera, hija del polémico Ramón “Nene” Vera, un ex puntero peronista que se pasó en 2023 a las huestes libertarias.

A la derecha. Karina Milei y Rubén Torres

En las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza logró una sorpresiva victoria por más del 41% de los votos y consiguió 17 bancas. Si bien la posición 18 es de Ana Tamagno -diplomada en letras, cantante y esposa del biógrafo oficial de Milei, Marcelo Duclos- por la ley de paridad de género, ingresará el varón siguiente.

La Corte Suprema de Justicia ya dictó un fallo que fijó el criterio para este tipo de casos, con la confirmación de Ricardo Garramuño, cuando falleció Héctor “Tito” Stefani. La radical Dalila Nora había reclamado ese lugar.

Torres responde en primer término a Pablo López, jefe político libertario de Ezeiza y que integra el armado que motorizó Sebastián Pareja desde el año 2022 para darle anclaje territorial en la vasta geografía bonaerense al proyecto presidencial de Milei.

En sus redes sociales, el futuro diputado tiene fotos y mensajes que apoyan a Milei, Pareja y Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, quien quedó fortalecida con el nuevo diseño que ejecutó el Presidente para la segunda etapa del gobierno libertario.

Diego Santilli, en la reunión que tuvo ola noche del domingo en la Quinta de Olivos con Javier Milei

También, el PRO pierde un lugar en la Cámara de Diputados del futuro, que se suma a la partida de siete legisladores que responden a Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y futura senadora nacional.

Con la nueva distribución de bancas, el oficialismo sumará entre propios y aliados unos 110 legisladores. Según pudo confirmar Infobae, al frente de la Cámara seguirá Martín Menem, donde hasta ahora Gabriel Bornoroni ejerce la presidencia del bloque LLA.

Más allá de las críticas internas que arreciaron contra Sebastián Pareja después del magro resultado en las elecciones de septiembre, para Karina Milei es una pieza central en el partido y, ahora, también en Diputados. Con cinco diputados “propios”, el armador bonaerense emerge como un protagonista para lo que viene.

Es que el presidente Milei tiene en agenda cuatro temas clave: la aprobación del Presupuesto con equilibrio fiscal, cambios en la legislación laboral, la reforma tributaria y un endurecimiento del Código Penal.

Karina Milei y Martín Menem, ratificado en la Presidencia de la Cámara de Diputados