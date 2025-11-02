Una diputada que pasó del PRO a LLA criticó a Macri y justificó el cambio: “A la gente no le importan los colores”

La diputada Patricia Vázquez

Tras la victoria electoral del Gobierno en los últimos comicios legislativos, siete diputados que responden a Patricia Bullrich y eran parte del bloque del PRO decidieron romper con este espacio y se sumaron al espacio de La Libertad Avanza en la Cámara baja. En ese marco, Patricia Vázquez, una de las legisladoras involucradas en la maniobra, habló por primera vez y lanzó críticas contra Mauricio Macri.

En diálogo con Radio Rivadavia, Vázquez apuntó: “El bloque hace rato que no estaba siendo muy bloque. Había varios diputados que de alguna manera se habían sentido más psicopateados, por toda la movida destituyente que tuvo el kirchnerismo este año en la Cámara de Diputados, y votábamos distinto”.

“A la gente lo que menos le importa es si está uno en un color o en otro, o en un bloque o en otro. Lo que le importa es que siga impulsando los proyectos que van contra todos los curros, tratando de hacerles más fácil la vida, y obviamente apoyar fuertemente todas las reformas estructurales que siempre defendí”, agregó.

Además de Vázquez, se fueron del bloque del PRO Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. Como anticipó Infobae, esta movida política tiene el aval de la ministra de Seguridad, enojada con Mauricio Macri por “errores estratégicos” como la expulsión de Arabia del PRO y la falta de acompañamiento en la campaña porteña.

Los diputados que se van del PRO: Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda

Según explicaron fuentes bullrichistas, la decisión fue adoptada “en línea con el contundente triunfo del domingo pasado” y destacaron que “la sociedad dictó quién lleva la posta del cambio”.

Justamente, ante la pregunta sobre qué pensará el votante del partido amarillo, justificó la decisión de cambiar de espacio y remarcó: “Votó una lista en la que Bullrich era candidata a presidente, que defendimos y propusimos el cambio profundo, el todo o nada, el ir a fondo con las reformas estructurales que hoy lleva adelante por elección de la gente el presidente Javier Milei".

La diputada, que ahora se pintará de violeta, lanzó fuertes críticas contra Mauricio Macri, quien en las últimas horas cruzó a Milei tras la reunión que tuvieron en la Quinta de Olivos y lamentó la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.

“Macri, en su momento, siempre lo dijo, o somos el cambio o no somos nada. Ahora me parece muy poco feliz, justamente porque a la gente no creo que le importe demasiado, que un ex presidente haga las manifestaciones que hizo", apuntó.

Y continuó: “No me parece oportuno. Si tenés algo que decir en privado, lo comentás en privado, una sugerencia, una opinión, pero públicamente salir a criticar una designación, a mí me parece una falta de respeto a un presidente que está tomando decisiones“.

La diferencia de Bullrich y Macri eran por “errores estratégicos” como la expulsión de Arabia del PRO y la falta de acompañamiento en la campaña porteña

En tanto, Vázquez remarcó que tanto el PRO como LLA “nos necesitábamos mutuamente” para los últimos comicios legislativos y enfatizó: “Me parece un destrato a tu aliado decirle lo que tiene que hacer cuando es el Presidente que eligieron todos los argentinos, y que reafirmaron en esta última elección”.

La diputada también cuestionó la actitud de los mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo y afirmó que “no cumplieron con lo que firmaron en ese momento”. “Hablaba de achicar el gasto público, 25% del PBI, y bajar impuestos, entre otros temas, todos los gobernadores que estuvieron dijeron, yo me comprometo a esto, y después no cumplieron”.

Y por último, habló del Congreso que se viene tras la división de los bloques: “Si ponemos en primera persona a lo que necesita la gente, yo creo que todos vamos a tener que acompañar. Creo que esto nos impone a todos ir hacia el mismo lado, estamos sin ninguna duda del otro lado del kirchnerismo. Es el país que queremos terminar, el populismo decadente a lo que nos llevaron, la miseria que dejaron. No me cabe la menor duda de que hay una coincidencia en ese sentido. Ahora, reitero, el bloque como bloque ya no era tan bloque, y a las pruebas me remito”.