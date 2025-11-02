Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli como ministro del Interior: “Podrá articular con los gobernadores las reformas”

Jaime Olivos

El líder del PRO, Mauricio Macri, felicitó este domingo al diputado de su partido, Diego Santilli, por haber sido designado por el presidente Javier Milei como el nuevo ministro del Interior, en el marco de una apertura del Gobierno hacia dirigentes de otros espacios.

El “Colo”, que viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, como parte de una alianza entre las dos fuerzas políticas, estará a cargo de la relación con las provincias y el Congreso.

“Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO, de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

El mensaje de Macri

Pocos minutos después, también el PRO emitió un comunicado desde su perfil oficial, en el que se remarcó que la incorporación de Santilli “es una gran noticia para el país y una oportunidad para fortalecer la gestión y el diálogo con las provincias”.

“Confiamos en que su experiencia y compromiso serán fundamentales para avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, indicó el espacio.

La decisión se anunció tan solo dos días después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Macri, quien en ese momento se retiró del lugar con críticas al armado y asegurando que no había llegado a un acuerdo para la segunda etapa de la gestión.

“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin”, escribió el libertario en su cuenta de X.

El fundador del PRO había escrito el sábado un duro posteo, en el que remarcó que “la idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa”, pero indicó que no lograron consensos.

Santilli es el nuevo ministro del Interior

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, opinó Macri, que pretendía que ese lugar fuera ocupado por Horacio Marín, titular de YPF.

Para el ex mandatario, ese dirigente es una “persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos”, que además “reúne todas las condiciones por su experiencia previa”.

“El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión, a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, señaló.

Y cerró: “Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.

Según revelaron en el entorno del diputado, fue Milei el que lo llamó este mismo domingo por la tarde para ofrecerle el cargo. “El Colo”, que estaba volviendo de ver correr a su hijo en el TC Pista en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, aceptó.

Para un sector del PRO, esta “es una clara señal de amplitud” por parte del oficialismo y destacaron que Santilli “tiene excelente relación con la mayoría de los 24 gobernadores”, menos con el bonaerense, Axel Kicillof, “al que enfrentó en tres elecciones y le ganó en dos”.