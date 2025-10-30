Política

Guillermo Francos habló de los cambios en el Gabinete y desmintió su salida: “El Presidente no hizo comentario”

El jefe de Gabinete desestimó los rumores que lo posicionaban afuera del Gobierno tras las elecciones. También se refirió al encuentro con los gobernadores y las modificaciones que esperan implementar

Guillermo Francos, jefe de Gabinete
Guillermo Francos, jefe de Gabinete

Los rumores sobre una posible salida de Guillermo Francos del Gobierno, tras las elecciones legislativas del pasado domingo, fueron desmentidos por el propio jefe de Gabinete, quien aseguró que el Presidente nunca mencionó el tema. El último tramo electoral del 2025, le dio a La Libertad Avanza una aplastante victoria a nivel nacional sobre su principal opositor, Fuerza Patria.

“La verdad que el Presidente nunca ha hecho un comentario sobre esto. Hasta se molesta cuando le hacen una consulta”, aseguró el jefe de Gabinete y recordó que con Javier Milei tiene un vínculo sólido “de hace muchos años”.

“Tengo una relación de amistad con él y nos tenemos un respeto, es recíproco. De manera que yo estoy convencido de que si él tuviera que decirme algo, no tiene más que decirme: ‘Guillermo, conversemos sobre esto’”, afirmó. En este sentido, expresó: “Jamás me ha dicho nada, así que yo me siento muy tranquilo”.

En diálogo con LN+, recordó algunos momentos similares que vivió al comienzo. “A poco tiempo del inicio del Gobierno, me querían mandar de embajador. Varias veces me mandaron de embajador a distintos países y de canciller”, ironizó acerca de los rumores que circularon antes de los últimos comicios.

La renuncia del canciller Gerardo Werthein fue otro motivo para pensar que una salida de Francos era inminente. Sin embargo, surgió el nombre de Pablo Quirno como sucesor y poco después se oficializó.

Milei le tomó juramento al
Milei le tomó juramento al Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno

El ex Secretario de Finanzas del ministerio de Economía asumió su nuevo rol el martes como ministro de Relaciones Exteriores y ya tiene a cargo el manejo de la política exterior argentina, con fuerte peso en materia económica.

En esa línea, Francos hizo una pausa y reflexionó acerca del nombramiento. “Yo creo que el Presidente no lo ha designado solo por ser economista, sino por la calidad de relaciones personales que tiene Pablo Quirno, y por su conocimiento del comercio internacional. Él ha sido también muy importante en este proceso, en Estados Unidos”, expresó.

“Creo que va a ser un excelente canciller y vamos a ver dentro de un tiempo cómo han mejorado las relaciones de la Argentina con los países que comercian”, aseguró el funcionario.

En cuanto a los inesperados resultados del 26 de octubre, incluso para algunos de los integrantes del mismo espacio, Francos expresó su convicción antes de que se conocieran los resultados. “La curva de La Libertad Avanza dio vuelta y la del kirchnerismo no, al revés”, explicó.

Según Francos, esto fue posible debido a que Milei se puso la campaña al hombro junto con su hermana, Karina, y recorrieron los distritos más importantes del país, hicieron actos, caminatas y llevaron un mensaje”, manifestó.

Javier Milei junto a su
Javier Milei junto a su hermana Karina en el búnker de La Libertad Avanza (REUTERS)

“Hubo un Presidente distinto que volvió a convencer a mucha gente, porque lo que tenía enfrente era el kirchnerismo, y la gente no quiere volver al kirchnerismo”, argumentó.

Además, remarcó que la implementación de la Boleta Única de Papel fue un factor fundamental porque “eliminó totalmente el fraude y las picardías electorales a lo que estamos acostumbrados, que nunca supimos bien de qué magnitud era”.

Francos destacó la importancia de
Francos destacó la importancia de la implementación de la Boleta Unica de Papel

Asimismo, se refirió al cambio de actitud del Presidente en el último tramo de la campaña: “Él percibió que, tal vez, algunas formas de su estilo generaban molestias en sectores de la sociedad. Aunque forma parte de su personalidad esa vehemencia, está tratando de evitarlas sin afectar en absoluto sus pensamientos y sus convicciones”.

Los óptimos resultados llevaron también a que se envíe una convocatoria a los gobernadores de las provincias para una reunión —la cual se llevará a cabo este jueves a las 17 en Casa Rosada—.

“El Presidente me pidió que convocara a aquellos que pensamos que pueden construirse apoyos y consensos sobre determinados temas. Así que, hay 20 que confirmaron su asistencia”, indicó Francos.

Respecto a los no convocados, el jefe de Gabinete argumentó: “Con algunos, es muy difícil generar consensos”. “Pensamos tan distinto y se han expresado tan públicamente esas diferencias que podemos conversar individualmente en alguna circunstancia o por alguna motivación particular, pero una reunión de conjunto es mucho más difícil”, explicó al respecto.

Los óptimos resultados llevaron también
Los óptimos resultados llevaron también a que se envíe una convocatoria a los gobernadores de las provincias

Por último, habló acerca de las reformas que se vienen, entre ellas la tributaria y la laboral. “Hoy necesitamos convertir trabajadores informales en formales, necesitamos que las empresas inviertan para generar trabajo, que exista competencia en el mercado por los trabajadores, de manera de que los salarios suban. Todo eso forma parte de una propuesta económica para hacer crecer a la Argentina”, aseguró.

“El empresario tiene miedo de invertir y decir ‘voy a poner capital con el temor de que tener un costo enorme laboral, tener que pagar una indemnización enorme’”, añadió.

En paralelo, mencionó el tema tributario. “Lo tenemos que resolver en conjunto con las provincias, porque el costo tributario, el costo de la presión fiscal, no solamente es el nacional, sino también que es el provincial y el municipal”, concluyó.

