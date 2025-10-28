Política

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo Canciller

El presidente dejó en funciones al nuevo ministro de Relaciones Exteriores en Casa Rosada, luego de la salida de Gerardo Werthein

El Presidente Milei toma juramento al Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

El canciller Pablo Quirno asumió formalmente sus nuevas funciones, luego de que el presidente Javier Milei le tomara juramento en la tarde de este martes 28 de octubre, en Casa Rosada. El ministro de Relaciones Exteriores viene de desempeñarse como Secretario de Finanzas en el ministerio de Economía y ahora, en su nuevo rol, tendrá a cargo el manejo de la política exterior argentina.

El acto se llevó adelante en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el jefe de Estado y los miembros del gabinete nacional.

La jura de Quirno marcó la primera modificación formal en el equipo de gobierno tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

La designación de Quirno llegó luego de la renuncia de Gerardo Werthein, quien dejó el cargo en la semana previa a los comicios, en medio de diferencias internas en el Gobierno. Antes de su salida, Quirno realizó su última gestión en Finanzas al anunciar la apertura de una licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, tanto en pesos como en dólares. La Oficina del Presidente había confirmado su nuevo rol antes de los comicios.

A pesar de que varios ministros ya anticiparon que podría ejercer nuevos roles en la gestión nacional, el presidente Milei no ha oficializado ninguna otra salida. En la sede de gobierno, Balcarce 50, se sostiene que la estrategia es esperar hasta fin de año para concretar los movimientos pendientes. Entre los casos más notorios se encuentra el del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había adelantado que la medida se haría efectiva a partir del lunes siguiente. Sin embargo, la renuncia no fue formalizada en el Boletín Oficial y, según el entorno presidencial, “todavía no presentó ninguna renuncia”, lo que pone en duda su salida.

Quirno asumió como ministro de Relaciones Exteriores

Durante el domingo electoral, en el búnker de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador, Cúneo Libarona fue consultado en reiteradas ocasiones por otros miembros del Gobierno sobre su futuro. El funcionario respondió que su continuidad dependía exclusivamente de la decisión de Milei. En declaraciones previas, el ministro expresó: “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”.

La situación de los ministros de Defensa y Seguridad también permanece indefinida. Luis Petri y Patricia Bullrich, recientemente electos diputado por Mendoza y senadora por la ciudad de Buenos Aires, respectivamente, tampoco han oficializado sus renuncias. En el caso de Bullrich, está previsto que se reúna este martes con el Presidente para discutir la sucesión en la cartera de Seguridad, considerada clave por el Ejecutivo. Aunque han circulado varios nombres para reemplazarla, Bullrich sigue proponiendo a su secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Fuentes cercanas a la ministra aseguraron: “Lo que sí está claro, es que no importa quién llegue, se va a mantener la misma doctrina. No va a haber piquetes y el que las hace, las paga”.

En paralelo, se intensifican las versiones que ubican a Bullrich como posible presidenta provisional del Senado, con el objetivo de equilibrar la influencia de Victoria Villarruel en la Cámara alta. Mientras tanto, el presidente Milei mantiene la intención de reestructurar su administración para fortalecer el poder y sumar apoyos que faciliten la aprobación de las reformas previstas. No obstante, las autoridades nacionales insisten en que las decisiones se tomarán más adelante, una vez que cambie la composición del Congreso.

El propio Milei explicó en una entrevista que el proceso de cambios se irá definiendo en función del avance del segundo tramo de su mandato: “A ver, esto es un proceso que se va madurando de cara a lo que es el segundo tramo del mandato. El segundo tramo del mandato estrictamente empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Así es que es un proceso, en el cual yo iré dialogando con las distintas personas que yo creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda”.

