Política

Con presencias y ausencias sugestivas, la CGT debatió cómo enfrentar la reforma laboral: no descartaron protestas

En la reunión de la mesa chica, realizada en la UOCRA, hubo coincidencias sobre la estrategia por seguir y mucha catarsis por el resultado electoral

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

La mesa chica de la CGT debatió la reforma laboral en medio de sugestivas ausencias

Durante poco más de 3 horas y media, la CGT debatió este jueves cómo enfrentar la nueva reforma laboral del Gobierno: se coincidió en impulsar un mix de acciones que incluyen la negociación en el Consejo de Mayo, los contactos con los gobernadores y los legisladores, la eventual impugnación ante la Justicia y no se descarta la realización de medidas de fuerza.

Además, se hizo un largo ejercicio de catarsis de los distintos dirigentes por el triunfo de Javier Milei y la derrota del PJ en las elecciones del domingo pasado.

Esas fueron las principales conclusiones de la reunión de la mesa chica cegetista, en su versión ampliada de unos 64 sindicatos, que se realizó en la sede de la UOCRA y que fue convocada para analizar el resultado electoral, aunque el tema dominante fue la reforma laboral, que acaparó la mayoría de los discursos, y también se avanzó con la organización del congreso del 5 de noviembre, en el estadio de Obras Sanitarias, donde se elegirá la nueva conducción que tendrá mandato hasta 2029.

Hubo ausencias y presencias sugestivas
Hubo ausencias y presencias sugestivas en la reunión ampliada de la mesa chica de la CGT

Del encuentro participaron Gerardo Martínez, el anfitrión; Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), Octavio Argüello (Camioneros), Felipe Carrillo (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Juan Carlos Schmid (Dragado y Baizamiento), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Amadeo Genta (municipales), Víctor Santa María (encargados de edificios), Maia Volcovinsky (judiciales), Omar Plaini (canillitas) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros, además de Alejandro Gramajo (UTEP) como invitado.

La sorpresa la dieron los dirigentes alineados con Luis Barrionuevo (gastronómicos) ya que no concurrió a la UOCRA ninguno de ese sector, como Carlos Acuña (estaciones de servicio), Argentino Geneiro (gastronómicos), Daniel Vila (Carga y Descarga) y Oscar Rojas (maestranza), entre otros, porque están en desacuerdo con la llegada de Cristian Jerónimo al triunvirato de la CGT, como proponen los independientes Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y un bloque de unos 30 gremios. También se ausentaron Mario Calegari (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad), que apoyan la posición barrionuevista.

Sin embargo, asistieron representantes del sindicalismo kirchnerista que nunca participan de estas reuniones: Abel Furlán (UOM) y Mario Manrique (SMATA), quien renunció a la central obrera en octubre del año pasado.

Durante el debate, se analizaron distintas estrategias para resistir la reforma laboral del Gobierno, cuyo supuesto contenido está trascendiendo en diversos medios, aunque en la reunión se aclaró que muchas de esas propuestas “extremas” no son las se están consensuando en el Consejo de Mayo.

Ninguno de los dirigentes presentes planteó la posibilidad de abandonar el Consejo en disconformidad con las propuestas que se difundieron, que, según la CGT, responden a la interna que hay en el Gobierno entre el ala dura de Federico Sturzenegger y Luis Caputo y el sector moderado de Guillermo Francos y Julio Cordero.

