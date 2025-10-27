Política

Resultados elecciones 2025 en Río Negro: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Los ciudadanos de la provincia eligieron tres senadores y dos diputados, en una jornada marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel

La provincia de Río Negro celebró este domingo 26 de octubre las elecciones nacionales 2025. Desde las 8:00 y hasta las 18:00, los electores votaron en escuelas y centros de votación designados en todo el territorio provincial.

Según datos provisorios difundidos tras el cierre de los comicios, en la categoría de diputados, La Alianza La Libertad Avanza obtuvo el 34,2% de los votos, mientras que Fuerza Patria obtuvo el 29,4&.

En la categoría de senadores, Fuerza Patria obtuvo el 30,6%, y la Alianza La Libertad Avanza el 30,1%, según los datos oficiales a las 0.00h.

Podés ver todos los resultados de las elecciones nacionales legislativas 2025 acá.
La provincia eligió tres senadores
La provincia eligió tres senadores y dos diputados en una jornada marcada por la Boleta Única de Papel (Crédito: www.argentina.gob.ar)

Según datos oficiales del Tribunal Electoral de la provincia, la organización se llevó adelante en 1.785 mesas distribuidas en todas las regiones. De acuerdo con las primeras declaraciones de los referentes de las juntas, la asistencia superó el X% del total de habilitados en una jornada marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel.

Las autoridades destacaron el compromiso de los fiscales y encargados de mesa a lo largo de la votación, lo que permitió que cada ciudadano pueda concretar el acto electoral de forma ordenada. El seguimiento del proceso incluyó además la fiscalización pública por parte de partidos y agrupaciones para asegurar la transparencia.

En esta edición las elecciones introdujeron por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel en Río Negro, un método que reúne en una sola hoja todas las listas de candidatos y partidos.

El procedimiento simplificó el voto y facilitó la identificación de cada fuerza política por medio de símbolos, números e imágenes. Esta herramienta innovadora permite al votante marcar con una cruz el casillero del partido preferido, tanto en la categoría de diputados como en la de senadores, y reduce riesgos de errores en la selección. Los electores recibieron instrucciones claras respecto al uso de la boleta y los requisitos para evitar la anulación del sufragio.

El voto fue obligatorio para
El voto fue obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años, con sanciones para quienes no justificaron su ausencia (Crédito: Mario Sar)

Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025

En todo el país, los ciudadanos participaron de la elección para renovar parcialmente el Congreso de la Nación. Según la normativa vigente, esta votación definió 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. El proceso responde al esquema de renovación periódica por el cual se actualiza la mitad de la cámara baja y un tercio de la cámara alta cada dos años.

En Río Negro, la ciudadanía eligió tres senadores nacionales y dos diputados nacionales, quienes representarán a la provincia durante el nuevo período parlamentario en Buenos Aires.

La provincia integra el padrón nacional con 582.991 electores habilitados, según información oficial difundida antes de la elección. Las mesas distribuidas en escuelas rurales, urbanas y centros de distintos puntos del territorio permitieron que el proceso alcance a la totalidad del distrito sin mayores complicaciones. Las fuerzas de seguridad locales y federales supervisaron la recepción y traslado de urnas para garantizar la custodia y el cumplimiento del procedimiento.

La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel simplificó el proceso electoral y redujo errores en la selección de candidatos (Crédito: Mario Sar)

Qué fuerzas políticas se presentaron en Río Negro

Siete listas compitieron en las categorías de diputados y senadores para representar a Río Negro en el Congreso, según el registro oficial. El proceso incluyó espacios nacionales y partidos de fuerte representación provincial. Entre las principales opciones figuraron La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Provincias Unidas. Cada fuerza agrupó candidatos tanto para la cámara baja como para la alta, con el objetivo de fortalecer la presencia en el Parlamento y defender proyectos de ley de alcance federal y particular.

El nuevo sistema de Boleta Única de Papel ubicó a los partidos y alianzas en posiciones bien identificables, diferenciadas por colores, logos y símbolos. Este formato facilitó la selección por parte del votante y permitió a cada agrupación exhibir la lista completa de candidatos a los cargos en disputa. La Cámara Nacional Electoral verificó previamente el diseño y la inclusión de todos los espacios inscriptos, en cumplimiento de la Ley N.º 27.781.

La organización electoral incluyó 1.785
La organización electoral incluyó 1.785 mesas y la participación superó el porcentaje habitual de asistencia (Crédito: Mario Sar)

Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025

El voto en Argentina es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Aquellas personas que no se presentaron a las urnas este 26 de octubre deberán justificar su inasistencia a través del sitio web oficial de la Justicia Electoral Nacional.

La norma otorga un plazo de 60 días para presentar la documentación que respalde el motivo de la ausencia, como enfermedad, viaje o fuerza mayor. En caso de no realizar el trámite, la persona será incorporada en el Registro de Infractores y podrá enfrentar una multa económica además de la imposibilidad de realizar algunos trámites públicos y administrativos hasta regularizar su situación.

La custodia y traslado de
La custodia y traslado de urnas estuvo a cargo de fuerzas de seguridad locales y federales para garantizar la transparencia (Crédito: Mario Sar)

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, los menores de 18 años y los mayores de 70 pueden votar de manera voluntaria y no reciben sanción en caso de ausencia. Los electores empadronados lejos de su lugar de residencia o fuera del país cuentan con mecanismos específicos que permiten justificar la imposibilidad de votar. El cumplimiento de estas reglas ratifica la validez y transparencia del proceso democrático, según remarcaron voceros oficiales durante la jornada.

La publicación definitiva de los resultados tendrá lugar durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, una vez que el escrutinio provisorio alcance el porcentaje suficiente de mesas contabilizadas para validar las tendencias. Los datos finales, junto con la composición renovada de la delegación parlamentaria rionegrina, serán comunicados por los canales oficiales y estarán disponibles para consulta pública a partir del recuento definitivo que dará inicio en los días siguientes al cierre de la votación.

