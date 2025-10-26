El peronismo espera con optimismo los resultados en Buenos Aires y prudencia en el resto del país

El búnker de Fuerza Patria (Jaime Olivos)

Expectativa, moderación y leve optimismo. Cuando llegó el cierre de los comicios, en Fuerza Patria se empezaron a vivir, más a flor de piel, realidades diferentes. En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del padrón electoral, hay prudencia respecto al resultado. Están convencidos de que ganarán, pero por un margen menor.

Esa percepción está relacionada a las encuestas que consumieron durante las últimas semanas en la gobernación bonaerense. Axel Kicillof sabe que la discusión será más pareja y que el voto antiperonista jugará un rol central en el apoyo a los candidatos de Javier Milei, en lo que es una elección bien polarizada.

La expectativa está concentrada en la acumulación de triunfos provinciales en todo el país. Pintar de azul la mayor cantidad de distritos posibles y acumularlos, más allá de los diferentes sellos provinciales, detrás de la imagen de Fuerza Patria. Son todos votos peronistas, más allá de las diferencias de nombre en las alianzas provinciales.

Noticia en Desarrollo