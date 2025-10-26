Política

El peronismo espera con optimismo los resultados en Buenos Aires y prudencia en el resto del país

A la espera de repetir lo hecho en septiembre, el búnker de Fuerza Patria en La Plata mostrará una foto unidad. Cautela en las provincias del interior

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Guardar
El búnker de Fuerza Patria
El búnker de Fuerza Patria (Jaime Olivos)

Expectativa, moderación y leve optimismo. Cuando llegó el cierre de los comicios, en Fuerza Patria se empezaron a vivir, más a flor de piel, realidades diferentes. En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del padrón electoral, hay prudencia respecto al resultado. Están convencidos de que ganarán, pero por un margen menor.

Esa percepción está relacionada a las encuestas que consumieron durante las últimas semanas en la gobernación bonaerense. Axel Kicillof sabe que la discusión será más pareja y que el voto antiperonista jugará un rol central en el apoyo a los candidatos de Javier Milei, en lo que es una elección bien polarizada.

La expectativa está concentrada en la acumulación de triunfos provinciales en todo el país. Pintar de azul la mayor cantidad de distritos posibles y acumularlos, más allá de los diferentes sellos provinciales, detrás de la imagen de Fuerza Patria. Son todos votos peronistas, más allá de las diferencias de nombre en las alianzas provinciales.

Noticia en Desarrollo

Temas Relacionados

PeronismoElecciones 2025Axel KicillofLa Libertad AvanzaElecciones Argentina 2025Cristina KirchnerJorge TaianaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quienes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Hasta esta tarde eran al menos 11 los hombres con pedido de captura de la Justicia que fueron apresados tras emitir el sufragio en diversas escuelas

Abusos sexuales, violencia de género

Máximo Kirchner viaja a La Plata y estará en el búnker de Fuerza Patria para esperar los resultados

Fuentes partidarias confirmaron que el titular del PJ bonaerense se reunirá con el resto de las fuerzas que integran la coalición opositora a Milei, con Kicillof, Massa y Grabois. Visitó a Cristina Kirchner

Máximo Kirchner viaja a La

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025

El cronograma electoral establece que la difusión de resultados comenzará tres horas después del cierre de la votación, con un avance estimado del 40% del total nacional para ese horario

A qué hora se conocerán

Elecciones 2025: de Bullrich a Taiana, qué dijeron los principales candidatos y dirigentes luego de votar

La mayoría de los postulantes y referentes de los diferentes espacios políticos emitió su sufragio. Destacaron la importancia de la participación y mostraron cautela de cara al lunes postelectoral

Elecciones 2025: de Bullrich a

Robo al diputado Cervi: el gobierno neuquino dijo que los delincuentes se equivocaron de víctima y rechazó una incidencia política

“Ingresaron por error al lugar, al parecer buscando otra locación vinculada a otra persona”, afirmaron fuentes gubernamentales. La víctima es candidato a senador por La Libertad Avanza

Robo al diputado Cervi: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo va al bunker de

Caputo va al bunker de LLA a esperar los resultados y aún no se definieron los cambios en el equipo de Economía

¿La inflación se aceleró en octubre?: qué pasará con los precios a pesar del bajo traslado de la suba del dólar

Máximo Kirchner viaja a La Plata y estará en el búnker de Fuerza Patria para esperar los resultados

Seis estrategias para controlar la ira y proteger el bienestar emocional, según expertos

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025

INFOBAE AMÉRICA
Científicos captaron por primera vez

Científicos captaron por primera vez cómo una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico

Científicos descubren por qué algunas personas escuchan voces que no existen

Violencia en Camerún: al menos cuatro muertos y múltiples detenciones tras las protestas contra los resultados electorales

UNICEF alertó que el avance del huracán Melissa pone en riesgo a 1,6 millones de niños en todo el Caribe

El arte autóctono y el contemporáneo de la Amazonía toman el museo etnográfico de París

TELESHOW
Cómo quedó la casa de

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”

Murió a los 66 años Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Buenos Vecinos

Tini Stoessel enfrentó las críticas por su llanto viral y aconsejó a sus seguidores: “No se dejen condicionar”