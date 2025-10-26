Política

El apoyo de Trump a Milei contuvo a los mercados, pero el resultado electoral definirá la generosidad de la Casa Blanca

El líder republicano advirtió al Gobierno que una derrota en los comicios achicaría el salvataje financiero, un desafío político que el canciller Quirno podría enfrentar en su viaje inaugural a EE.UU

Román Lejtman

Por Román Lejtman

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump asumió la decisión política de apoyar a Javier Milei, y eso no cambiará por los resultados de las elecciones de medio término. Estados Unidos considera a la Argentina su aliada estratégica en América Latina por su posición ideológica respecto a Israel, China y Venezuela.

Pero si el Gobierno es derrotado por la oposición peronista, el salvataje financiero concedido por la administración republicana podría mutar de la asistencia automática a la compleja toma de decisiones que tiene la Casa Blanca.

Este eventual cambio de paradigma en la relación bilateral, adonde se pasaría de la asistencia automática de la Secretaría del Tesoro al realismo diplomático del Salón Oval, será el principal desafío del próximo canciller Pablo Quirno.

Hasta ahora, Scott Bessent -secretario del Tesoro- se maneja con absoluta libertad frente a las pedidos diarios de Luis Caputo -ministro de Economía-, cuando la presión sobre el precio del dólar enciende todas las alarmas.

Esa virtual autonomía de Bessent ya causó ciertas objeciones en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Le cuestionan a Bessent su desconocimiento de la historia política de la Argentina -cuestionó a Evita a tres días de los comicios- y de la experiencia que protagonizó Caputo en épocas de Mauricio Macri.

Scott Bessent y Luis Caputo
Scott Bessent y Luis Caputo en la Secretaría del Tesoro, (Washington, Estados Unidos)

Trump ha puesto en jaque la alianza estratégica con Europa, está en una pelea frontal con Canadá -que es su aliado comercial junto a México- y no tuvo problemas en cuestionar a Volodimir Zelensky cuando se resistió a firmar un acuerdo comercial sobre tierras raras y minerales estratégicos.

En este contexto, el presidente de los Estados Unidos puede transformar al salvataje financiero en una expresión de deseos, si Milei pierde los comicios y en paralelo se multiplican los cuestionamientos de la oposición demócrata, que encuentra en la Argentina un argumento fácil para criticar a Trump.

Marco Rubio y Scott Bessent acompañan a Trump en su gira por Asia, que concluirá el jueves próximo. Entonces, Quirno recién se movería a Estados Unidos hacia comienzos de noviembre para explicar en persona los resultados electorales.

El futuro canciller viajará con Milei a Miami, adonde se comprometió a participar de un evento internacional junto a Leonel Messi y Trump, y a continuación volaría a Washington para encontrarse con Bessent y Rubio.

Es decir: Quirno se reuniría con el secretario del Tesoro y el secretario de Estado al menos doce días después de los comicios de medio termino y la reestructuración del Gabinete Nacional.

Javier Milei junto a Pablo
Javier Milei junto a Pablo Quirno en el Palacio de Hacienda, (Buenos Aires, Argentina)

Bessent respeta a Quirno y Rubio pidió referencias del sucesor de Gerardo Werthein, ya que nunca tuvieron contacto diplomatico.

El excanciller argentino habló por teléfono con Quirno y se puso a disposición: ello implica que Werthein hará lo necesario para que la Casa Blanca, la Secretaría del Tesoro, la Secretaría de Comercio y USTR conozcan la trayectoria profesional del próximo ministro de Relaciones Exteriores antes que aterrice en DC.

Con Bessent, Quirno tratará la persistencia del salvataje financiero y la posibilidad de utilizar 20.000 millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos para comprar bonos argentinos a través de un fondo que estaría asesorado por el JP Morgan y otros bancos importantes de Estados Unidos.

En cambio, durante su encuentro con Rubio, Quirno abordará una agenda diplomática que vincula los intereses mutuos de Argentina y Estados Unidos.

