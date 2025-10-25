Política

Elecciones 2025: las listas completas de Neuquén de candidatos a diputados y senadores nacionales

Los ciudadanos del distrito eligen en los comicios legislativos de este domingo 26 de octubre a 3 representantes en cada cámara

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán las elecciones legislativas 2025, en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales. En Neuquén, los 581.437 ciudadanos habilitados para votar deberán elegir 3 senadores y 3 diputados.

La jornada estará marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el sistema de votación que se utilizará en todo el país para la elección de cargos. El horario de votación el domingo será de 8.00 a 18.00, y la veda electoral finalizará a las 21.00.

Las listas de candidatos a diputados nacionales en Neuquén en las elecciones legislativas 2025

La boleta única papel de
La boleta única papel de Neuquén

La Boleta Única de Papel de Neuquén para los comicios legislativos muestra a los principales candidatos de las 9 listas que se presentan.

La Libertad Avanza

Diputados:

  • Gastón Antonio Riesco
  • Margarita Soledad Mondaca
  • Carlos Joaquín Figueroa

Senadores:

  • Nadia Judith Márquez
  • Mario Pablo Cervi

Fuerza Patria

Diputados:

  • María Beatriz Gentile
  • Fernando Roberto Pieroni
  • Mercedes Lamarca

Senadores:

  • Silvia Estela Sapag
  • Matías Sebastián Villegas

FIT-U

Diputados:

  • Julieta Ocampo
  • César Antonio Parra Jara
  • Florencia Paula Beltrán

Senadores:

  • Tomás Andrés Blanco
  • Priscila Esther Otton Araneda

Movimiento al Socialismo

Diputados:

  • Keila Tamar Macarena Riquelme
  • Darío Damián Gutiérrez
  • Silvia Lorena Priolo

Senadores:

  • Maximiliano Ariel Irrazábal
  • Fernanda Belén Christiansen

La Neuquinidad

Diputados:

  • Karina Alejandra Maureira
  • Joaquín Perren
  • María José Rodríguez

Senadores:

  • Julieta Corroza
  • Juan Luis Ousset

Fuerza Libertaria

Diputados:

  • Joaquín Bautista Eguía
  • Beatriz Elsa Victoria Grandi
  • Mariano Hugo Rolla

Senadores:

  • Carlos Alberto Eguía
  • Cintia Soledad Meriño

Desarrollo Ciudadano

Diputados:

  • Gloria Argentina Ruiz
  • Carlos Roberto Cides
  • Laura Rosana Nievas

Senadores:

  • Luis Alberto Vázquez
  • Mireya del Carmen Barros

Unidad Popular

Diputados:

  • Claudio Alejandro Vasquez
  • Anahí Alejandra Ruarte
  • Santiago Isidro Quintulen

Senadores:

(Esta lista no presenta candidatos titulares a senadores)

Más por Neuquén

Diputados:

  1. Érica Amancay Audisio
  2. Ramón Fabián Palavecino
  3. Malena Julieta Ortiz

Senadores:

  1. Carlos Enrique Quintriqueo
  2. Ana Gabriela Sandoval

Cómo votar con la Boleta Única de Papel

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El sistema de Boleta Única de Papel establece un procedimiento específico para la emisión del voto. Al ingresar al establecimiento, el votante recibe de la autoridad de mesa una boleta y un bolígrafo. En la cabina de votación, debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente de cada categoría, utilizando únicamente la lapicera entregada. Solo se permite una marca por categoría.

El diseño de la boleta organiza las opciones partidarias y candidaturas en columnas, mientras que cada categoría a elegir se dispone en filas. Este formato permite visualizar todas las alternativas en una sola hoja y elimina la necesidad de múltiples boletas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) define el voto en blanco como aquel en el que el elector no realiza ninguna marca en una o más categorías.

En contraste, el voto nulo se produce si se utiliza una Boleta Única no oficializada, si se marcan dos o más agrupaciones políticas en la misma categoría —afectando solo a esa categoría—, si la boleta está rota de modo que impida identificar la opción elegida, si contiene inscripciones o imágenes ajenas a la marca electoral que dificulten la determinación del voto, o si se introducen objetos extraños junto con la boleta plegada.

En elecciones donde se eligen diputados y senadores, como ocurre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o Tierra del Fuego, por ejemplo, el votante debe marcar una opción diferente en cada casillero correspondiente.

