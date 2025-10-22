Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 22 de octubre

Los argentinos acudirán este domingo 26 de octubre a las urnas en unas elecciones legislativas 2025, que pondrán a prueba la gestión de Javier Milei. Quedan apenas dos días completos de campaña electoral para las fuerzas políticas, antes del inicio de la veda electoral.
Con una economía al límite e incertidumbre cambiaria, tras la ayuda del gobierno norteamericano de Donald Trump, el oficialismo sigue enfrentando el asedio opositor con protestas sociales, denuncias por corrupción y los coletazos de la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires.
Este domingo, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, con la elección de 127 diputados, y el tercio de los 24 legisladores del Senado de la Nación. Es una incógnita cuál será el impacto de los últimos reveses del gobierno, y de la introducción de la Boleta Única de Papel en todo el país, que se estrenará por primera vez en una elección nacional.
El economista y candidato de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, expuso su visión sobre la situación económica del país y la relación diplomática con Estados Unidos. “El desafío del próximo gobierno de la Argentina es llevarse puesto al FMI”, afirmó el diputado.
Hagman consideró que las elecciones “se están dando bajo una extorsión, porque Donald Trump la enunció: voten a Milei o les soltamos la mano”.
Además, el legislador nacional criticó el manejo de los acuerdos internacionales por parte de Javier Milei y cuestionó el ejercicio del poder que hace el mandatario, porque “a pesar de que es un presidente elegido por los argentinos no es un monarca, no es un emperador”.
“El tipo juró por una Constitución. Y la Constitución le da al Congreso determinadas atribuciones. Por ejemplo, la atribución de arreglar los asuntos de la deuda y los convenios bilaterales. Artículo 75 de la Constitución Nacional. Este tipo metió un acuerdo con el FMI por 20.000 palos más y ahora un acuerdo con Estados Unidos sin que pase por el Congreso”, concluyó.
El cierre de campaña de Ciudadanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires tendrá lugar este miércoles, con la participación de Martín Lousteau, candidato a diputado nacional, y Graciela Ocaña, postulante al Senado.
El acto se realizará en La Boca desde las 17.30, en Mendoza 965, y reunirá a además al radical Martín Ocampo, candidato a senador nacional, y Piera Fernández, candidata a diputada nacional.
Desde el comando de campaña de Ciudadanos Unidos afirmaron que existe “otra manera de solucionar los problemas con los ciudadanos adentro de un modelo de país. Sin gritos, sin crueldad, con diálogo y sensibilidad”. Según la fuerza política, “no puede ser que la dicotomía sea entre un pasado que fracasó y un presente que tiene a la mayoría de la sociedad a la deriva”.
Este espacio porteño forma parte de la construcción nacional de Provincias Unidas, que cuenta con el respaldo de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
En el plano administrativo, Ciudadanos Unidos había solicitado que sus votos se computaran junto con los de Provincias Unidas en los distritos donde compiten bajo esa denominación, pero la Cámara Nacional Electoral resolvió que la difusión de los resultados del escrutinio provisorio se realizará por distrito y no a nivel nacional, por lo que la petición quedó sin efecto.
La provincia de Chaco será escenario este domingo de una confrontación electoral clave. Se trata de uno de los ocho distritos que renovarán sus bancas en el Senado. En la Cámara Alta, la representación es igual para todos los estados provinciales, sin importar su población. Hoy por hoy, hay dos referentes del justicialismo (María Inés Pilatti y Antonio Rodas) y un radical (Víctor Zimmerman).
En medio de las proyecciones hacia el nuevo escenario legislativo que se abrirá en diciembre, el PRO analiza su estrategia parlamentaria que dependerá, en gran medida, de las señales y hechos concretos que encare la Casa Rosada post elecciones. Por lo pronto, el partido amarillo se encamina a reforzar su bloque propio y evitará formalizar un interbloque con La Libertad Avanza (LLA), pese a los acuerdos electorales y el diálogo reabierto entre Milei y Mauricio Macri.
Se esperaba una gran presión cambiaria por cobertura electoral y está sucediendo. En la jornada de ayer las compras llevaron al tipo de cambio una vez más al techo de la banda cambiaria, como ya había sucedido hace poco más de un mes. El Central se vio obligado a vender USD 45 millones para que la cotización mayorista no supere ese nivel, en lo que representó su cuarta intervención contabilizando además las tres que había efectuado en septiembre.
A solo cinco días de las elecciones de medio término, en las que el gobierno de Javier Milei se juega su capital político para el segundo tramo de su gestión, un escándalo en el seno de La Libertad Avanza estalló por el manejo de la fiscalización en el partido bonaerense de La Matanza, el corazón del peronismo y donde se concentra más de un millón de votos.
El presidente Javier Milei celebra hoy su cumpleaños número 55, en una jornada en la cual aún no tenía agenda de actividades confirmada, antes de encabezar mañana en Rosario el cierre de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo.
El mandatario nació el 22 de octubre de 1970, por lo que este miércoles es su aniversario 55. El año pasado, lo había celebrado con un festejo íntimo en la quinta de Olivos, y se espera que este miércoles se repita el formato del encuentro.
El jueves, Milei se trasladará a la principal ciudad santafesina para encabezar su última caravana proselitista de cara a la votación del domingo.
Tras su cumpleaños y las elecciones, el Presidente avanzará con los cambios en el Gabinete para encarar la segunda mitad de su mandato.
Si bien todavía no es el mejor de los escenarios, el presidente Javier Milei recibió información que da cuenta de un crecimiento de La Libertad Avanza en la intención de voto y se muestra optimista de cara a las elecciones del próximo domingo, que marcarán el punto de partida para los cambios en el Gobierno y un proceso de acuerdos con la oposición.
Hay un moderado optimismo que se distribuye por todo el país y que se mantiene estable con el pasar de los días. En el PJ Nacional creen que están en condiciones de hacer una buena elección en la acumulación de todas las provincias, aunque el foco será puesto en lo que saquen en cada uno de los 24 distritos.
En el tramo final de la campaña, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su vice, Gisela Scaglia, protagonizaron un raid mediático en el que se enfocaron en profundizar un mensaje: Provincias Unidas, el espacio que integran otros cinco gobernadores, “pretende construir poder para gobernar la Argentina en 2027”. Para lograrlo, deberán sortear el escenario de polarización que se pronostica para el próximo 26 de octubre, donde se enfrentan a un peronismo renovado y a un candidato outsider (Agustín Pellegrini) que contará con la visita de Javier Milei para cerrar la campaña.