Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 22 de octubre

El seguimiento minuto a minuto del anteúltimo día de campaña de los comicios legislativos antes del próximo domingo del 26 de octubre. Los candidatos buscan capturar los últimos votos

Este domingo, se estrenará la
Este domingo, se estrenará la Boleta Única Papel en todo el país para las elecciones legislativas (Crédito: www.argentina.gob.ar)

Los argentinos acudirán este domingo 26 de octubre a las urnas en unas elecciones legislativas 2025, que pondrán a prueba la gestión de Javier Milei. Quedan apenas dos días completos de campaña electoral para las fuerzas políticas, antes del inicio de la veda electoral.

Con una economía al límite e incertidumbre cambiaria, tras la ayuda del gobierno norteamericano de Donald Trump, el oficialismo sigue enfrentando el asedio opositor con protestas sociales, denuncias por corrupción y los coletazos de la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires.

Este domingo, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, con la elección de 127 diputados, y el tercio de los 24 legisladores del Senado de la Nación. Es una incógnita cuál será el impacto de los últimos reveses del gobierno, y de la introducción de la Boleta Única de Papel en todo el país, que se estrenará por primera vez en una elección nacional.

11:20 hsHoy

Itai Hagman: “Estas elecciones se dan bajo la extorsión de Donald Trump”

El economista y candidato de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, expuso su visión sobre la situación económica del país y la relación diplomática con Estados Unidos. “El desafío del próximo gobierno de la Argentina es llevarse puesto al FMI”, afirmó el diputado.

Hagman consideró que las elecciones “se están dando bajo una extorsión, porque Donald Trump la enunció: voten a Milei o les soltamos la mano”.

Además, el legislador nacional criticó el manejo de los acuerdos internacionales por parte de Javier Milei y cuestionó el ejercicio del poder que hace el mandatario, porque “a pesar de que es un presidente elegido por los argentinos no es un monarca, no es un emperador”.

“El tipo juró por una Constitución. Y la Constitución le da al Congreso determinadas atribuciones. Por ejemplo, la atribución de arreglar los asuntos de la deuda y los convenios bilaterales. Artículo 75 de la Constitución Nacional. Este tipo metió un acuerdo con el FMI por 20.000 palos más y ahora un acuerdo con Estados Unidos sin que pase por el Congreso”, concluyó.

10:51 hsHoy

Lousteau y Ocaña cierran la campaña de Ciudadanos Unidos

El cierre de campaña de Ciudadanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires tendrá lugar este miércoles, con la participación de Martín Lousteau, candidato a diputado nacional, y Graciela Ocaña, postulante al Senado.

El acto se realizará en La Boca desde las 17.30, en Mendoza 965, y reunirá a además al radical Martín Ocampo, candidato a senador nacional, y Piera Fernández, candidata a diputada nacional.

Desde el comando de campaña de Ciudadanos Unidos afirmaron que existe “otra manera de solucionar los problemas con los ciudadanos adentro de un modelo de país. Sin gritos, sin crueldad, con diálogo y sensibilidad”. Según la fuerza política, “no puede ser que la dicotomía sea entre un pasado que fracasó y un presente que tiene a la mayoría de la sociedad a la deriva”.

Este espacio porteño forma parte de la construcción nacional de Provincias Unidas, que cuenta con el respaldo de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En el plano administrativo, Ciudadanos Unidos había solicitado que sus votos se computaran junto con los de Provincias Unidas en los distritos donde compiten bajo esa denominación, pero la Cámara Nacional Electoral resolvió que la difusión de los resultados del escrutinio provisorio se realizará por distrito y no a nivel nacional, por lo que la petición quedó sin efecto.

10:50 hsHoy

Chaco se prepara para vivir una elección intensa en la que el oficialismo y el peronismo se ven ganadores

Se trata de una de las provincias clave porque renovará tres lugares en el Senado y cuatro diputados. El gobernador Zdero repitió la alianza con LLA que resultó exitosa en las provinciales. Jorge Capitanich volverá a encabezar la oferta de Fuerza Patria

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Leandro Zdero y Jorge Capitanich
Leandro Zdero y Jorge Capitanich

La provincia de Chaco será escenario este domingo de una confrontación electoral clave. Se trata de uno de los ocho distritos que renovarán sus bancas en el Senado. En la Cámara Alta, la representación es igual para todos los estados provinciales, sin importar su población. Hoy por hoy, hay dos referentes del justicialismo (María Inés Pilatti y Antonio Rodas) y un radical (Víctor Zimmerman).

10:50 hsHoy

Tras las elecciones, el PRO se encamina a fortalecer el bloque propio en el Congreso y evitar unirse con LLA

Qué movimientos parlamentarios prevé el macrismo cuando se reconfigure el Gobierno después de los comicios del próximo domingo

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

Mauricio Macri y Cristian Ritondo
Mauricio Macri y Cristian Ritondo

En medio de las proyecciones hacia el nuevo escenario legislativo que se abrirá en diciembre, el PRO analiza su estrategia parlamentaria que dependerá, en gran medida, de las señales y hechos concretos que encare la Casa Rosada post elecciones. Por lo pronto, el partido amarillo se encamina a reforzar su bloque propio y evitará formalizar un interbloque con La Libertad Avanza (LLA), pese a los acuerdos electorales y el diálogo reabierto entre Milei y Mauricio Macri.

10:50 hsHoy

Con el dólar en el techo de la banda, el Gobierno mantiene expectativas de una apreciación del peso post elecciones

La apuesta es que una vez disipada la incertidumbre electoral se recupere la demanda de pesos. El contado con liquidación llegó a los $1.610 reflejando una fuerte presión a la dolarización de público y empresas

Pablo Wende

Por Pablo Wende

El presidente argentino Javier Milei,
El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, y su ministro de Economía, Luis Caputo, ingresan al Ministerio de Economía después de una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 14 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Se esperaba una gran presión cambiaria por cobertura electoral y está sucediendo. En la jornada de ayer las compras llevaron al tipo de cambio una vez más al techo de la banda cambiaria, como ya había sucedido hace poco más de un mes. El Central se vio obligado a vender USD 45 millones para que la cotización mayorista no supere ese nivel, en lo que representó su cuarta intervención contabilizando además las tres que había efectuado en septiembre.

10:49 hsHoy

Escándalo en La Matanza con la fiscalización de La Libertad Avanza: el PRO se retiró del operativo con graves acusaciones

Mil fiscales que responden a Alejandro Finocchiaro no participarán el domingo. También se fueron los de la concejal electa, Leila Gianni. Apuntan contra Luis Ontiveros, que responde a Sebastián Pareja

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Lucho Ontiveros, el puntero de
Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas

A solo cinco días de las elecciones de medio término, en las que el gobierno de Javier Milei se juega su capital político para el segundo tramo de su gestión, un escándalo en el seno de La Libertad Avanza estalló por el manejo de la fiscalización en el partido bonaerense de La Matanza, el corazón del peronismo y donde se concentra más de un millón de votos.

10:46 hsHoy

Javier Milei festeja su cumpleaños número 55

El presidente Javier Milei celebra hoy su cumpleaños número 55, en una jornada en la cual aún no tenía agenda de actividades confirmada, antes de encabezar mañana en Rosario el cierre de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo.

El mandatario nació el 22 de octubre de 1970, por lo que este miércoles es su aniversario 55. El año pasado, lo había celebrado con un festejo íntimo en la quinta de Olivos, y se espera que este miércoles se repita el formato del encuentro.

El jueves, Milei se trasladará a la principal ciudad santafesina para encabezar su última caravana proselitista de cara a la votación del domingo.

Tras su cumpleaños y las elecciones, el Presidente avanzará con los cambios en el Gabinete para encarar la segunda mitad de su mandato.

10:39 hsHoy

Milei se muestra optimista y ya piensa en el lunes 27: los posibles acuerdos y la nueva reunión con Trump

El Presidente avanzará con la apertura del Gabinete, independientemente del resultado del domingo, mientras se acomoda la interna. En noviembre volverá a viajar a EEUU para un evento en el que estará el líder republicano. La buscada foto con Messi

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Milei junto a los empresarios
Milei junto a los empresarios Jorge Más Santos y Guillermo Tofoni

Si bien todavía no es el mejor de los escenarios, el presidente Javier Milei recibió información que da cuenta de un crecimiento de La Libertad Avanza en la intención de voto y se muestra optimista de cara a las elecciones del próximo domingo, que marcarán el punto de partida para los cambios en el Gobierno y un proceso de acuerdos con la oposición.

10:39 hsHoy

El peronismo polariza al máximo con el Gobierno y espera el domingo con un moderado optimismo

Fuerza Patria plantea una disputa de modelos en una discusión política de extremos. Las provincias en las que creen que ganarán y en dónde corren de atrás, pero pelearán hasta el final

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

El peronismo apuesta a lograr
El peronismo apuesta a lograr triunfos en cerca de diez provincias

Hay un moderado optimismo que se distribuye por todo el país y que se mantiene estable con el pasar de los días. En el PJ Nacional creen que están en condiciones de hacer una buena elección en la acumulación de todas las provincias, aunque el foco será puesto en lo que saquen en cada uno de los 24 distritos.

10:39 hsHoy

Pullaro y Scaglia: “Por los errores del Gobierno, el kirchnerismo puede volver; por eso nace Provincias Unidas”

El gobernador de Santa Fe postuló a su vice como candidata para la disputa por las bancas del próximo 26 de octubre. En una entrevista con Infobae, hablaron de sus diferencias con la gestión de Javier Milei y del desafío de romper la polarización

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Maximiliano Pullaro: “Por los errores del Gobierno el kirchnerismo puede volver, por eso nace Provincias Unidas”

En el tramo final de la campaña, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su vice, Gisela Scaglia, protagonizaron un raid mediático en el que se enfocaron en profundizar un mensaje: Provincias Unidas, el espacio que integran otros cinco gobernadores, “pretende construir poder para gobernar la Argentina en 2027”. Para lograrlo, deberán sortear el escenario de polarización que se pronostica para el próximo 26 de octubre, donde se enfrentan a un peronismo renovado y a un candidato outsider (Agustín Pellegrini) que contará con la visita de Javier Milei para cerrar la campaña.

