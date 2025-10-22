Política

Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto en su cumpleaños N° 95: “Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”

La activista por los Derechos Humanos cumple 95 años y visitó a la expresidenta de la Nación en el departamento donde cumple su condena por la Causa Vialidad

Por Alejandro Caminos

Estela de Carlotto y Cristina
Estela de Carlotto y Cristina Kirchner.

La celebración de los 95 años de Estela de Carlotto reunió gestos de reconocimiento y afecto en el ámbito político argentino. Entre los saludos destacados, la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que resaltó la trayectoria y el impacto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

En su publicación, Kirchner confirmó que la activista por los derechos humanos la visitó en San José 1111, donde actualmente cumple la condena por la Causa Vialidad. Y subrayó “la serenidad y calidez” que la caracterizan, cualidades que siempre le llamaron “la atención”.

A su vez, la también exvicepresidenta nacional enfatizó la capacidad de Estela de Carlotto para convertir el dolor personal en una labor colectiva orientada a la reparación social: “Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”.

Además, definió a la homenajeada como una figura fundamental en la historia argentina y afirmó: “Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”.

El mensaje concluyó con un saludo afectuoso: “Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”.

El mensaje de Cristina Kirchner
El mensaje de Cristina Kirchner en "X", saludando a Estela de Carlotto.

A finales del mes pasado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recibió el alta médica, luego de haber sido internada en una clínica privada de La Plata tras sufrir un cuadro de intoxicación.

El lunes 29 de septiembre por la noche se produjo el episodio que motivó la atención médica de la histórica referente de los derechos humanos, tras presentar vómitos y fiebre, según informaron fuentes de la institución que lidera, citadas por El Día de La Plata. Voceros señalaron que los médicos lograron estabilizar su cuadro con rapidez y descartaron complicaciones.

“Comunicamos que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya se encuentra en buen estado de salud en su casa luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación. Agradecemos a todos y todas las expresiones de afecto y preocupación”, habían informado en un comunicado desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Menos de tres meses atrás, su historia también generó repercusiones públicas al cumplirse 11 años de la restitución de la identidad de su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, tras 36 años de búsqueda.

Ignacio Montoya Carlotto y Estela
Ignacio Montoya Carlotto y Estela de Carlotto (NA).

El 5 de agosto de 2014, luego de más de tres décadas de investigación, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recibió la noticia de que el joven interesado en conocer su origen era el nieto al que había buscado durante décadas.

Ignacio nació el 26 de junio de 1978 en un centro clandestino de detención, mientras su madre, Laura Carlotto, se encontraba secuestrada desde siete meses antes. Su padre, Walmir Montoya, había sido capturado en noviembre de 1977. Laura, estudiante de Historia de la Universidad de La Plata, fue asesinada el 25 de agosto de 1978. Su cuerpo, que mostró signos de tortura y presentaba un disparo en la cabeza, fue hallado poco después. Tenía 23 años y testimonios de sobrevivientes señalaron que Laura pudo sostener a su hijo durante algunas horas en el Hospital Militar de Buenos Aires antes de serle arrebatado.

Desde el inicio, Estela de Carlotto supo del embarazo de su hija gracias a compañeros de militancia y emprendió la búsqueda de su nieto. Junto a otras mujeres en situación similar, fundó Abuelas de Plaza de Mayo y visitó juzgados, hospitales, iglesias y consulados, y dialogó con presidentes, jueces y científicos. Ese esfuerzo propició la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, herramienta clave en la restitución de identidades, que permitió hasta hoy la recuperación de 140 nietos.

