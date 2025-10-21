Randazzo: “Si castigar a Milei es volver al pasado, estamos en problemas; la gestión anterior dejó el 52% de pobreza”

En medio del clima electoral y a pocos días de una nueva jornada en las urnas, Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por el espacio Provincias Unidas, trazó un crudo diagnóstico sobre el escenario político y social del país. Durante una entrevista con Infobae en Vivo, el exministro analizó el impacto del gobierno de Javier Milei, cuestionó el funcionamiento de la grieta y llamó a construir una alternativa fuera de la polarización.

“El sistema de la polarización ha sido un negocio para la política, pero se ha alejado de la gente”, señaló Randazzo, aludiendo a un ciclo de enfrentamientos que, según explicó, no ofrece soluciones concretas a los problemas cotidianos. En ese sentido, remarcó que “hay un gran desencanto con Milei, es político y económico”, y sostuvo que la situación afecta transversalmente a todos los sectores. “Se ha destruido el mercado local con las importaciones, los jubilados cobran mal, la gente perdió su trabajo, los que trabajan no llegan a fin de mes”, enumeró.

En un tramo clave de la entrevista, Randazzo planteó una advertencia respecto al eventual voto castigo al oficialismo. “Si castigar a Milei es volver al pasado, estamos en problemas, porque la gestión anterior dejó el 52% de pobreza”, afirmó. A su criterio, la elección no debería reducirse a una disputa binaria entre el actual gobierno y el kirchnerismo. “Estamos en una situación inédita”, insistió, y rechazó la resignación como respuesta política. “Lo que me enoja es la resignación de la gente. Que los hagan pensar que es este Gobierno o Cristina, que no hay otra salida”, expresó.

Sobre Javier Milei, el candidato de Provincias Unidas fue enfático al cuestionar sus capacidades de gestión. “No tiene idea de política. Puede ser especialista en economía, en la teoría, porque que yo sepa nunca tuvo una empresa, nunca administró nada”, dijo. También opinó sobre el estilo del presidente: “No conecta con lo que le pasa a la sociedad. Te das cuenta por el recital que hizo. No tiene empatía ni las herramientas que debe tener un presidente”.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Randazzo también se refirió al espacio que integra y aclaró su pertenencia ideológica: “En Provincias Unidas nos une el respeto a las instituciones, al que piensa diferente, el sancionar la corrupción y la gestión. Somos todos tipos de gestión”. Aunque afirmó no sentirse fuera del peronismo, marcó distancia con su conducción actual. “No tengo nada que ver con este peronismo. Me ofrecieron distintos cargos, pero no me siento parte. Y terminé teniendo razón porque terminaron con 52% de pobreza”, reiteró.

Consultado sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, el dirigente fue directo: “Yo no iría a visitarla. No me pone contento tampoco que esté en esta situación. La Justicia decidió y bueno, terminó así”. No obstante, subrayó que no desea ver a ningún expresidente preso. “Ni ella, ni Macri, ni nadie. Es lamentable porque no conduce a nada”, opinó, y agregó: “Yo no estoy enojado con nadie. Quisiera que el destino de la Argentina sea otro porque tengo dos hijos y quiero un futuro mejor”.

En el plano económico, criticó la falta de discusión estructural. “La economía no creció, pero no crece desde 2011. Lo único que estamos hablando en el último tiempo es del dólar. No hay debate económico”, expresó. Propuso revisar el sistema tributario, eliminar retenciones y simplificar el esquema cambiario. “Si miramos los países de la región, ninguno cobra retenciones. Acá hay distintos tipos de cambio, eso no existe en ningún lugar del mundo. Somos un país de locos”, sostuvo.

Respecto al escenario legislativo, Randazzo se mostró dispuesto a colaborar. “Si me convocan a hablar a partir del lunes, voy. No hay que dramatizar, cada dos años hay elecciones. Buscan dramatizar porque quieren polarizar todo el tiempo”, afirmó. Cuestionó la lógica del enfrentamiento constante y llamó a recuperar el sentido del diálogo. “La idea de no poder sentarse con otro y ser un traidor por hablar con el otro muestra cómo estamos como país. Lo escucho permanentemente. Es de un nivel de locura muy grande”.

Además, propuso discutir reformas laborales, previsionales y fiscales. “Hay que discutir la ley laboral, la reforma previsional, mejorar la forma de recaudación por la evasión. Para eso vamos al Congreso, para ponerle sensatez a las discusiones”, dijo.

También se pronunció sobre el rol de los actores internacionales: “No puede venir Estados Unidos a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un bien a proteger que son las mejores posibilidades para los argentinos y salir del estancamiento”.

Al referirse al oficialismo y al kirchnerismo, fue categórico: “Hay liderazgos tóxicos que son Cristina y Milei. Ambas bandas le hablan a sus jefes y ni siquiera escuchan lo que propone el otro”. En contraste, dijo que desde Provincias Unidas buscan “ponerle sensatez a esas discusiones y, si hay ideas buenas, apoyarlas, no importa quién las impulse”.

Finalmente, alentó la participación electoral. “La gente tiene que ir a votar el domingo. Hay una herramienta como la BUP que es interesante porque le quita mucho peso al aparato”, señaló. Y cerró con una crítica al oficialismo: “Solamente la ignorancia del equipo de Milei pudo nacionalizar la elección. Apuesto a que la gente salga de la grieta. Y si no le gusta Provincias Unidas, que vote a otra alternativa. Pero que salga de esta realidad. Porque si votar en contra del Gobierno es votar al kirchnerismo, ahí tenemos un problema mayor”.