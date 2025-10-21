Política

Randazzo: “Si castigar a Milei es volver al pasado, estamos en problemas; la gestión anterior dejó el 52% de pobreza”

En una entrevista con Infobae en Vivo, el candidato a diputado por Provincias Unidas criticó al gobierno por la situación económica y social actual y advirtió que votar al kirchnerismo también es perjudicial para el país

Guardar

En medio del clima electoral y a pocos días de una nueva jornada en las urnas, Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por el espacio Provincias Unidas, trazó un crudo diagnóstico sobre el escenario político y social del país. Durante una entrevista con Infobae en Vivo, el exministro analizó el impacto del gobierno de Javier Milei, cuestionó el funcionamiento de la grieta y llamó a construir una alternativa fuera de la polarización.

“El sistema de la polarización ha sido un negocio para la política, pero se ha alejado de la gente”, señaló Randazzo, aludiendo a un ciclo de enfrentamientos que, según explicó, no ofrece soluciones concretas a los problemas cotidianos. En ese sentido, remarcó que “hay un gran desencanto con Milei, es político y económico”, y sostuvo que la situación afecta transversalmente a todos los sectores. “Se ha destruido el mercado local con las importaciones, los jubilados cobran mal, la gente perdió su trabajo, los que trabajan no llegan a fin de mes”, enumeró.

En un tramo clave de la entrevista, Randazzo planteó una advertencia respecto al eventual voto castigo al oficialismo. “Si castigar a Milei es volver al pasado, estamos en problemas, porque la gestión anterior dejó el 52% de pobreza”, afirmó. A su criterio, la elección no debería reducirse a una disputa binaria entre el actual gobierno y el kirchnerismo. “Estamos en una situación inédita”, insistió, y rechazó la resignación como respuesta política. “Lo que me enoja es la resignación de la gente. Que los hagan pensar que es este Gobierno o Cristina, que no hay otra salida”, expresó.

Sobre Javier Milei, el candidato de Provincias Unidas fue enfático al cuestionar sus capacidades de gestión. “No tiene idea de política. Puede ser especialista en economía, en la teoría, porque que yo sepa nunca tuvo una empresa, nunca administró nada”, dijo. También opinó sobre el estilo del presidente: “No conecta con lo que le pasa a la sociedad. Te das cuenta por el recital que hizo. No tiene empatía ni las herramientas que debe tener un presidente”.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof
Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Randazzo también se refirió al espacio que integra y aclaró su pertenencia ideológica: “En Provincias Unidas nos une el respeto a las instituciones, al que piensa diferente, el sancionar la corrupción y la gestión. Somos todos tipos de gestión”. Aunque afirmó no sentirse fuera del peronismo, marcó distancia con su conducción actual. “No tengo nada que ver con este peronismo. Me ofrecieron distintos cargos, pero no me siento parte. Y terminé teniendo razón porque terminaron con 52% de pobreza”, reiteró.

Consultado sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, el dirigente fue directo: “Yo no iría a visitarla. No me pone contento tampoco que esté en esta situación. La Justicia decidió y bueno, terminó así”. No obstante, subrayó que no desea ver a ningún expresidente preso. “Ni ella, ni Macri, ni nadie. Es lamentable porque no conduce a nada”, opinó, y agregó: “Yo no estoy enojado con nadie. Quisiera que el destino de la Argentina sea otro porque tengo dos hijos y quiero un futuro mejor”.

En el plano económico, criticó la falta de discusión estructural. “La economía no creció, pero no crece desde 2011. Lo único que estamos hablando en el último tiempo es del dólar. No hay debate económico”, expresó. Propuso revisar el sistema tributario, eliminar retenciones y simplificar el esquema cambiario. “Si miramos los países de la región, ninguno cobra retenciones. Acá hay distintos tipos de cambio, eso no existe en ningún lugar del mundo. Somos un país de locos”, sostuvo.

Respecto al escenario legislativo, Randazzo se mostró dispuesto a colaborar. “Si me convocan a hablar a partir del lunes, voy. No hay que dramatizar, cada dos años hay elecciones. Buscan dramatizar porque quieren polarizar todo el tiempo”, afirmó. Cuestionó la lógica del enfrentamiento constante y llamó a recuperar el sentido del diálogo. “La idea de no poder sentarse con otro y ser un traidor por hablar con el otro muestra cómo estamos como país. Lo escucho permanentemente. Es de un nivel de locura muy grande”.

El exministro remarcó que la
El exministro remarcó que la economía no crece desde 2011 y que no se discuten temas estructurales en el país

Además, propuso discutir reformas laborales, previsionales y fiscales. “Hay que discutir la ley laboral, la reforma previsional, mejorar la forma de recaudación por la evasión. Para eso vamos al Congreso, para ponerle sensatez a las discusiones”, dijo.

También se pronunció sobre el rol de los actores internacionales: “No puede venir Estados Unidos a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un bien a proteger que son las mejores posibilidades para los argentinos y salir del estancamiento”.

Al referirse al oficialismo y al kirchnerismo, fue categórico: “Hay liderazgos tóxicos que son Cristina y Milei. Ambas bandas le hablan a sus jefes y ni siquiera escuchan lo que propone el otro”. En contraste, dijo que desde Provincias Unidas buscan “ponerle sensatez a esas discusiones y, si hay ideas buenas, apoyarlas, no importa quién las impulse”.

Finalmente, alentó la participación electoral. “La gente tiene que ir a votar el domingo. Hay una herramienta como la BUP que es interesante porque le quita mucho peso al aparato”, señaló. Y cerró con una crítica al oficialismo: “Solamente la ignorancia del equipo de Milei pudo nacionalizar la elección. Apuesto a que la gente salga de la grieta. Y si no le gusta Provincias Unidas, que vote a otra alternativa. Pero que salga de esta realidad. Porque si votar en contra del Gobierno es votar al kirchnerismo, ahí tenemos un problema mayor”.

Temas Relacionados

Florencio RandazzoElecciones 2025Provincias UnidasJavier MileiInfobae en vivoElecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

El mensaje de Milei en Córdoba, en la recta final de la campaña: “Falta mucho, nunca dije que iba a ser fácil”

El presidente se mostró junto a Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza. Este domingo 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

El mensaje de Milei en

El gobierno porteño realizará capacitaciones sobre cómo votar con la Boleta Única de Papel

Equipos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recorren espacios públicos para instruir a los vecinos sobre cómo emitir su sufragio con este nuevo sistema que se implementará por primera vez el domingo

El gobierno porteño realizará capacitaciones

La Legislatura porteña rindió un homenaje a Gustavo Mola y renovó cargos clave

Durante una sesión presidida por Clara Muzzio, se destacó la labor de Mola y se oficializó la asunción de nuevos funcionarios en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento

La Legislatura porteña rindió un

La Defensoría del Pueblo denunció a la agrupación “Varones Unidos” por violencia de género digital

Se trata del espacio que conducía Pablo Laurta, quien mató a dos mujeres y un hombre, para secuestrar a su hijo. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal porteño

La Defensoría del Pueblo denunció

Kicillof intenta recuperar la centralidad en la última semana de campaña de Fuerza Patria en Buenos Aires

El gobernador bonaerense se mostró con la cúpula de la CGT, visitó el interior y terminará con una recorrida por el conurbano. Entre la cábala y la coincidencia para el domingo

Kicillof intenta recuperar la centralidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
En los últimos dos años,

En los últimos dos años, por cada diez empleos registrados que se perdieron, se crearon siete con monotributo

El mensaje de Milei en Córdoba, en la recta final de la campaña: “Falta mucho, nunca dije que iba a ser fácil”

Mar del Plata: presentaron un proyecto para crear una playa pública adaptada para personas neurodivergentes

El gobierno porteño realizará capacitaciones sobre cómo votar con la Boleta Única de Papel

La Legislatura porteña rindió un homenaje a Gustavo Mola y renovó cargos clave

INFOBAE AMÉRICA
El secretario general de la

El secretario general de la OTAN viaja a Washington para discutir el futuro del apoyo a Ucrania

Lima Arena: Cómo este nuevo recinto cultural propone modernizar los estándares acústicos y ambientales en la ciudad

¿Qué revelan los sueños sexuales?: claves para entender su significado, según la ciencia

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

TELESHOW
Nicki Nicole recordó cómo fue

Nicki Nicole recordó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Anto brillaba como siempre”

Ángel de Brito, fuerte sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tendría que aprender a conjugar los verbos”

Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos

Dolores Fonzi relató el tremendo episodio que vivió en terapia: “Uno se desinhibe”

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”