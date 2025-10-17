Elecciones 2025: todos los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires

Personas buscan su lugar en la votación en la provincia de Buenos Aires (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El próximo 26 de octubre, unos 35.987.634 argentinos estarán habilitados en todo el país para participar en las elecciones legislativas 2025 en Argentina. Ese día, será el estreno de la Boleta Única Papel (BUP) modificará la dinámica del acto electoral en todos los distritos.

La jornada contempla la renovación de 127 bancas de diputados nacionales en todos los distritos y 24 cargos de senadores nacionales en ocho jurisdicciones: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Además, el cronograma electoral habilita la elección de autoridades legislativas provinciales, intendencias y concejalías en distritos donde las fechas de comicios no fueron desdobladas. En algunos lugares, como Santiago del Estero, la jornada también definirá el nombre del próximo gobernador.

Para el caso de la provincia de Buenos Aires, el principal padrón del país, se definirá la composición de 35 diputados nacionales que integrarán la Cámara Baja hasta diciembre de 2029. Los candidatos electos asumirán oficialmente el próximo 10 de diciembre.

Por primera vez, la BUP se implementará en la provincia de Buenos Aires, y de manera simultánea en todo el país. En el distrito, los cargos nacionales se disputan entre 15 listas.

A continuación, se presentan los primeros 15 candidatos por alianza electoral, según la última actualización de la Cámara Nacional Electoral y posición en la Boleta Única Papel (BUP):

Alianza La Libertad Avanza (Lista 503)

Diego César Santilli Karina Celia Vázquez (alias “Karen Reichardt”) Sebastián Miguel Pareja Gladys Noemí Humenuk Alejandro Ángel Carrancio Johanna Sabrina Longo Alejandro Oscar Finocchiaro Miriam del Carmen Niveyro Sergio Daniel Figliuolo (alias “Tronco”) Giselle Castelnuovo Álvaro García Maria Florencia De Sensi Joaquín Patricio Ojeda María Luisa Gonzalez Estevarena Hernán Urien

Nuevo Buenos Aires (Lista 221)

Santiago Cúneo Mara Yanina Ordoñez Raúl Germán Biaggioni Nydia Ximena Caligiuri Ramón Garcés Alessandra Minnicelli Adrián Ricardo Salbuchi Ofelia Aída Barbe David Andrés Moreyra Susana Elena Rojas Claudio César Orellano Vilma Josephine Biro Alemán Horacio Eladio Burgos Débora Raquel Anselmino Alejandro Rogelio Cabello

Liber.Ar (Lista 318)

María Fernanda Tokumoto Eyler Leonardo Fabián Mollard Mónica Graciela Paz Fernando Esteban Bovero Mariana Elizabeth Ledesma Néstor Abel Martínez Constanza Belén Vera Mauro Sir Carmen Graciela Guliotto Juan Alberto Lastra María Fernanda Fava Ricardo César Belando Aldana Julieta Beltramini Mario Martín Basconcello Olga Elizabeth Decoud

Frente de Izquierda -Unidad- (Lista 506)

Nicolás Del Caño Romina Del Plá Juan Carlos Giordano Mónica Schlotthauer Alejandro Bodart Ana Paredes Landman Néstor Pitrola Nathalia Inés González Seligra Eduardo Ayala Luana Simioni Sebastián Rodríguez Jorgelina Matusevicius Federico Novo Foti Norma Inés Lezana Ariel Marcelo Somer

Frente Patriota Federal (Lista 95)

Alberto Samid María Cristina Dip Alejandro Carlos Biondini Marisa Cecilia Scarafia Martín Adán Iodko Eliana Solange Ott Diego Ariel Carlomagno Sandra Marcela García Valentino Bellini Yolanda Beatriz Kayser Claudio Hernán García Yanet Daiana Etcheverry Americo Antonio Fresca Mariana Paula Patricia Mollo Sebastián Jorge Salvador Bustamante

Union Liberal (Lista 153)

Roberto Horacio Cachanosky Griselda Mirian Romariz Hugo Eduardo Bontempo Patricia Marcela Heltner Alejandro Raúl Mansilla Evangelina Noemí Martín Francisco Antonio Soraci Mónica Alejandra Leguizamón Leonardo Maximiliano Panebianco Vanessa Mariel Spinola Torres Cristian Sebastián León Romina Victoria Trotta Ramón Argentino Palacios Bianca Giangrande Francisco Sicardi de Estrada

Alianza Fuerza Patria (Lista 507)

Jorge Enrique Taiana María Jimena López Juan Grabois Vanesa Raquel Siley Sergio Omar Palazzo María Teresa García Horacio Pietragalla Corti Agustina Lucrecia Propato Hugo Antonio Moyano Fernanda Díaz Sebastián Galmarini Ramona Fernanda Miño Hugo Rubén Yasky Marina Dorotea Salzmann Nicolás Alfredo Trotta

Coalicion Cívica A.R.I. (Lista 47)

Juan Manuel López Elsa Esther Llenderrozas Lisandro Fabián Hourcade Maricel Etchecoin Moro Matías Yofe Nadia Graciela Porro Román Luján Bouvier María Victoria Borrego Héctor “Toty” Flores Graciela Norma Andrada Pablo Antonio Zubiaurre Nilda Gabriela Zapata José María Fernández Anahí Silvina Bilbao Eduardo Jordán

Mov. Pol. Soc. y Cultural Proyecto Sur (Lista 305)

Ricardo Luis Alfonsín Marina Cassese Gustavo Fernando López María Celina Sburlatti Hugo Adolfo Maltempo Julia Larcamón Manuel Martín Canay Carina Ester Zeli José Luis Fabris Marianela Islas Santiago Luis Hernández Gabriela Alejandra Adorno Germán Kohl Mónica Beatriz Sequeira Christian Carlos Greco

Propuesta Federal para el Cambio (Lista 299)

Fernando Andrés Burlando Fabiana Gabriela Martín Fabián Raúl Amendola Silvia Fabiana Petroff Javier Ignacio Baños Vanesa Judith Sosa Carlos Alberto Giuliani María Lorena Pagano Adolfo Martín Leguizamón Peña Carina Alejandra Arraygada Germán Rodrigo Francone Alejandra Leonor Rodríguez Sebastián Lautaro Federico SLPizer Rosa del Valle Lazo Claudio Alejandro Papasidero Ricco

Alianza Provincias Unidas (Lista 508)

Aníbal Florencio Randazzo Margarita Rosa Stolbizer Emilio Monzó Danya Verónica Tavela Alfredo Remo Lazzeretti Andrea Carola Almenta Osvaldo Raúl Cáffaro Josefina Lauria Julio Enrique Pasqualín María Silvina Green Asteazarán Sergio Omar Buil Natalia Lorena Dziakowski Julio Daniel Dunogent Graciela Nora Rego Oscar Héctor Alva

Alianza Potencia (Lista 504)

María Eugenia Talerico Ricardo Inti Alpert María Sofía De Hagen Fernando Pablo Mascetti Flavia Noelia Acuña Miguel Ángel Echeverria Eva Beatriz Gigena Ricardo José Stoddart Amalia Francini Carlos Manuel Álvarez María Gabriela Hernández Aníbal Anselmo Cevasco Cecilia Virginia Rumi González Marcelo Fabián García Ariana Magalí Schiavi

Alianza Union Federal (Lista 501)

Fernando Gray María Laura Guazzaroni Federico Martelli Analía Elisabet Pérez Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire Carina Mabel Biroulet Ángel Alberto García Gisela Elizabet Oliva Mariano Fernandino Rosana Tortosa Alejandro Luis López María Isabel Casas Guido Ignacio Mengia Romina Soledad Rojas Ernesto Fabián García

Nuevos Aires (Lista 502)

Sixto Cristiani Catalina Achilli Leandro Damián Nievas Offidani Milagros Ayelén Alfonso Cristián Alejandro Ruiz Romina Elizabeth Díaz Tomás Joaquín Cuervo Rosana Cecilia Sobré Cristian Fabián Quillotay Nerea Silvina Gómez Tiago Aranzabe Andrea Alejandra Repetto Alejandro Martín Torre Aldana Belén Gómez Raúl Eduardo Ramos

Movimiento Avanzada Socialista (Lista 276)

Manuela Castañeira Juan Cruz Ramat María Paz Álvarez Lucas Matías Correa Soledad Victoria Yapura Marcos Javier Pascuán Paula Gabriela Abal Leandro Hidalgo Robles Karina Vanesa Colodro Jorge Luis Ayala Graciela Luisa Robles Facundo Ariel Díaz Andrea Susana Dopazo Ramiro Andrés Manini Natalia Celeste Faganello

Qué pasó con la candidatura de José Luis Espert

José Luis Espert renunció el domingo 5 de octubre a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, a solo 21 días de la elección, tras revelaciones que lo vinculan con el empresario Fred Machado, quien fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. El presidente Javier Milei aceptó la dimisión e impulsó a Diego Santilli como reemplazo para encabezar la boleta de La Libertad Avanza.

La coalición oficialista solicitó a la Justicia electoral que Santilli encabece la lista luego de la salida de Espert. La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que corresponde efectivamente a Santilli ocupar el primer lugar de la nómina de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires de La Libertad Avanza, manteniéndose Karen Reichardt en el segundo puesto.

Ese tribunal revirtió un fallo previo del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quien había apelado a la ley de paridad de género (27.412), que dispone que los reemplazos debe priorizar y garantizar la participación femenina. Con otro criterio, la CNE señaló que el reemplazo debe hacerse con candidatos del mismo género, en este caso, un candidato varón por otro postulante masculino.

Pese a este aval, la cámara no autorizó la reimpresión de boletas al considerar que carece de sentido jurídico pronunciarse sobre ese punto. La decisión coincidió con lo dictaminado por el fiscal Ramiro González, quien afirmó que la solicitud era materialmente inviable, ya que el plazo para disponer la reimpresión venció el viernes 10 de octubre, mientras la causa se elevó a la cámara el sábado 11 de octubre.

Cómo consultar los datos para votar

Ingresar a la web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar). Seleccionar un distrito. Completar el verificador de seguridad.

Cómo se vota con la BUP

El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante. En el cuarto oscuro, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.

En este sistema, cada categoría a elegir figura en una fila, mientras que todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas.

En caso de votar diputados y senadores se deberá ingresar una cruz en el casillero correspondiente: una para elegir diputados y otra para senadores.

