Política

Elecciones 2025: todos los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires

Tras las elecciones provinciales de septiembre, los electores bonaerenses elegirán el 26 de octubre a 35 representantes en el Congreso de la Nación

Personas buscan su lugar en
Personas buscan su lugar en la votación en la provincia de Buenos Aires (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El próximo 26 de octubre, unos 35.987.634 argentinos estarán habilitados en todo el país para participar en las elecciones legislativas 2025 en Argentina. Ese día, será el estreno de la Boleta Única Papel (BUP) modificará la dinámica del acto electoral en todos los distritos.

La jornada contempla la renovación de 127 bancas de diputados nacionales en todos los distritos y 24 cargos de senadores nacionales en ocho jurisdicciones: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Además, el cronograma electoral habilita la elección de autoridades legislativas provinciales, intendencias y concejalías en distritos donde las fechas de comicios no fueron desdobladas. En algunos lugares, como Santiago del Estero, la jornada también definirá el nombre del próximo gobernador.

Para el caso de la provincia de Buenos Aires, el principal padrón del país, se definirá la composición de 35 diputados nacionales que integrarán la Cámara Baja hasta diciembre de 2029. Los candidatos electos asumirán oficialmente el próximo 10 de diciembre.

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Cómo es la Boleta Única de Papel de la provincia de Buenos Aires

Por primera vez, la BUP se implementará en la provincia de Buenos Aires, y de manera simultánea en todo el país. En el distrito, los cargos nacionales se disputan entre 15 listas.

La lista completa de BUP
La lista completa de BUP en la provincia de Buenos Aires

Todos los candidatos a diputados, frente por frente

A continuación, se presentan los primeros 15 candidatos por alianza electoral, según la última actualización de la Cámara Nacional Electoral y posición en la Boleta Única Papel (BUP):

Alianza La Libertad Avanza (Lista 503)

  1. Diego César Santilli
  2. Karina Celia Vázquez (alias “Karen Reichardt”)
  3. Sebastián Miguel Pareja
  4. Gladys Noemí Humenuk
  5. Alejandro Ángel Carrancio
  6. Johanna Sabrina Longo
  7. Alejandro Oscar Finocchiaro
  8. Miriam del Carmen Niveyro
  9. Sergio Daniel Figliuolo (alias “Tronco”)
  10. Giselle Castelnuovo
  11. Álvaro García
  12. Maria Florencia De Sensi
  13. Joaquín Patricio Ojeda
  14. María Luisa Gonzalez Estevarena
  15. Hernán Urien

Nuevo Buenos Aires (Lista 221)

  1. Santiago Cúneo
  2. Mara Yanina Ordoñez
  3. Raúl Germán Biaggioni
  4. Nydia Ximena Caligiuri
  5. Ramón Garcés
  6. Alessandra Minnicelli
  7. Adrián Ricardo Salbuchi
  8. Ofelia Aída Barbe
  9. David Andrés Moreyra
  10. Susana Elena Rojas
  11. Claudio César Orellano
  12. Vilma Josephine Biro Alemán
  13. Horacio Eladio Burgos
  14. Débora Raquel Anselmino
  15. Alejandro Rogelio Cabello

Liber.Ar (Lista 318)

  1. María Fernanda Tokumoto Eyler
  2. Leonardo Fabián Mollard
  3. Mónica Graciela Paz
  4. Fernando Esteban Bovero
  5. Mariana Elizabeth Ledesma
  6. Néstor Abel Martínez
  7. Constanza Belén Vera
  8. Mauro Sir
  9. Carmen Graciela Guliotto
  10. Juan Alberto Lastra
  11. María Fernanda Fava
  12. Ricardo César Belando
  13. Aldana Julieta Beltramini
  14. Mario Martín Basconcello
  15. Olga Elizabeth Decoud

Frente de Izquierda -Unidad- (Lista 506)

  1. Nicolás Del Caño
  2. Romina Del Plá
  3. Juan Carlos Giordano
  4. Mónica Schlotthauer
  5. Alejandro Bodart
  6. Ana Paredes Landman
  7. Néstor Pitrola
  8. Nathalia Inés González Seligra
  9. Eduardo Ayala
  10. Luana Simioni
  11. Sebastián Rodríguez
  12. Jorgelina Matusevicius
  13. Federico Novo Foti
  14. Norma Inés Lezana
  15. Ariel Marcelo Somer

Frente Patriota Federal (Lista 95)

  1. Alberto Samid
  2. María Cristina Dip
  3. Alejandro Carlos Biondini
  4. Marisa Cecilia Scarafia
  5. Martín Adán Iodko
  6. Eliana Solange Ott
  7. Diego Ariel Carlomagno
  8. Sandra Marcela García
  9. Valentino Bellini
  10. Yolanda Beatriz Kayser
  11. Claudio Hernán García
  12. Yanet Daiana Etcheverry
  13. Americo Antonio Fresca
  14. Mariana Paula Patricia Mollo
  15. Sebastián Jorge Salvador Bustamante

Union Liberal (Lista 153)

  1. Roberto Horacio Cachanosky
  2. Griselda Mirian Romariz
  3. Hugo Eduardo Bontempo
  4. Patricia Marcela Heltner
  5. Alejandro Raúl Mansilla
  6. Evangelina Noemí Martín
  7. Francisco Antonio Soraci
  8. Mónica Alejandra Leguizamón
  9. Leonardo Maximiliano Panebianco
  10. Vanessa Mariel Spinola Torres
  11. Cristian Sebastián León
  12. Romina Victoria Trotta
  13. Ramón Argentino Palacios
  14. Bianca Giangrande
  15. Francisco Sicardi de Estrada

Alianza Fuerza Patria (Lista 507)

  1. Jorge Enrique Taiana
  2. María Jimena López
  3. Juan Grabois
  4. Vanesa Raquel Siley
  5. Sergio Omar Palazzo
  6. María Teresa García
  7. Horacio Pietragalla Corti
  8. Agustina Lucrecia Propato
  9. Hugo Antonio Moyano
  10. Fernanda Díaz
  11. Sebastián Galmarini
  12. Ramona Fernanda Miño
  13. Hugo Rubén Yasky
  14. Marina Dorotea Salzmann
  15. Nicolás Alfredo Trotta

Coalicion Cívica A.R.I. (Lista 47)

  1. Juan Manuel López
  2. Elsa Esther Llenderrozas
  3. Lisandro Fabián Hourcade
  4. Maricel Etchecoin Moro
  5. Matías Yofe
  6. Nadia Graciela Porro
  7. Román Luján Bouvier
  8. María Victoria Borrego
  9. Héctor “Toty” Flores
  10. Graciela Norma Andrada
  11. Pablo Antonio Zubiaurre
  12. Nilda Gabriela Zapata
  13. José María Fernández
  14. Anahí Silvina Bilbao
  15. Eduardo Jordán

Mov. Pol. Soc. y Cultural Proyecto Sur (Lista 305)

  1. Ricardo Luis Alfonsín
  2. Marina Cassese
  3. Gustavo Fernando López
  4. María Celina Sburlatti
  5. Hugo Adolfo Maltempo
  6. Julia Larcamón
  7. Manuel Martín Canay
  8. Carina Ester Zeli
  9. José Luis Fabris
  10. Marianela Islas
  11. Santiago Luis Hernández
  12. Gabriela Alejandra Adorno
  13. Germán Kohl
  14. Mónica Beatriz Sequeira
  15. Christian Carlos Greco

Propuesta Federal para el Cambio (Lista 299)

  1. Fernando Andrés Burlando
  2. Fabiana Gabriela Martín
  3. Fabián Raúl Amendola
  4. Silvia Fabiana Petroff
  5. Javier Ignacio Baños
  6. Vanesa Judith Sosa
  7. Carlos Alberto Giuliani
  8. María Lorena Pagano
  9. Adolfo Martín Leguizamón Peña
  10. Carina Alejandra Arraygada
  11. Germán Rodrigo Francone
  12. Alejandra Leonor Rodríguez
  13. Sebastián Lautaro Federico SLPizer
  14. Rosa del Valle Lazo
  15. Claudio Alejandro Papasidero Ricco

Alianza Provincias Unidas (Lista 508)

  1. Aníbal Florencio Randazzo
  2. Margarita Rosa Stolbizer
  3. Emilio Monzó
  4. Danya Verónica Tavela
  5. Alfredo Remo Lazzeretti
  6. Andrea Carola Almenta
  7. Osvaldo Raúl Cáffaro
  8. Josefina Lauria
  9. Julio Enrique Pasqualín
  10. María Silvina Green Asteazarán
  11. Sergio Omar Buil
  12. Natalia Lorena Dziakowski
  13. Julio Daniel Dunogent
  14. Graciela Nora Rego
  15. Oscar Héctor Alva

Alianza Potencia (Lista 504)

  1. María Eugenia Talerico
  2. Ricardo Inti Alpert
  3. María Sofía De Hagen
  4. Fernando Pablo Mascetti
  5. Flavia Noelia Acuña
  6. Miguel Ángel Echeverria
  7. Eva Beatriz Gigena
  8. Ricardo José Stoddart
  9. Amalia Francini
  10. Carlos Manuel Álvarez
  11. María Gabriela Hernández
  12. Aníbal Anselmo Cevasco
  13. Cecilia Virginia Rumi González
  14. Marcelo Fabián García
  15. Ariana Magalí Schiavi

Alianza Union Federal (Lista 501)

  1. Fernando Gray
  2. María Laura Guazzaroni
  3. Federico Martelli
  4. Analía Elisabet Pérez
  5. Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire
  6. Carina Mabel Biroulet
  7. Ángel Alberto García
  8. Gisela Elizabet Oliva
  9. Mariano Fernandino
  10. Rosana Tortosa
  11. Alejandro Luis López
  12. María Isabel Casas
  13. Guido Ignacio Mengia
  14. Romina Soledad Rojas
  15. Ernesto Fabián García

Nuevos Aires (Lista 502)

  1. Sixto Cristiani
  2. Catalina Achilli
  3. Leandro Damián Nievas Offidani
  4. Milagros Ayelén Alfonso
  5. Cristián Alejandro Ruiz
  6. Romina Elizabeth Díaz
  7. Tomás Joaquín Cuervo
  8. Rosana Cecilia Sobré
  9. Cristian Fabián Quillotay
  10. Nerea Silvina Gómez
  11. Tiago Aranzabe
  12. Andrea Alejandra Repetto
  13. Alejandro Martín Torre
  14. Aldana Belén Gómez
  15. Raúl Eduardo Ramos

Movimiento Avanzada Socialista (Lista 276)

  1. Manuela Castañeira
  2. Juan Cruz Ramat
  3. María Paz Álvarez
  4. Lucas Matías Correa
  5. Soledad Victoria Yapura
  6. Marcos Javier Pascuán
  7. Paula Gabriela Abal
  8. Leandro Hidalgo Robles
  9. Karina Vanesa Colodro
  10. Jorge Luis Ayala
  11. Graciela Luisa Robles
  12. Facundo Ariel Díaz
  13. Andrea Susana Dopazo
  14. Ramiro Andrés Manini
  15. Natalia Celeste Faganello

Qué pasó con la candidatura de José Luis Espert

José Luis Espert renunció el domingo 5 de octubre a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, a solo 21 días de la elección, tras revelaciones que lo vinculan con el empresario Fred Machado, quien fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. El presidente Javier Milei aceptó la dimisión e impulsó a Diego Santilli como reemplazo para encabezar la boleta de La Libertad Avanza.

La coalición oficialista solicitó a la Justicia electoral que Santilli encabece la lista luego de la salida de Espert. La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que corresponde efectivamente a Santilli ocupar el primer lugar de la nómina de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires de La Libertad Avanza, manteniéndose Karen Reichardt en el segundo puesto.

Ese tribunal revirtió un fallo previo del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quien había apelado a la ley de paridad de género (27.412), que dispone que los reemplazos debe priorizar y garantizar la participación femenina. Con otro criterio, la CNE señaló que el reemplazo debe hacerse con candidatos del mismo género, en este caso, un candidato varón por otro postulante masculino.

Pese a este aval, la cámara no autorizó la reimpresión de boletas al considerar que carece de sentido jurídico pronunciarse sobre ese punto. La decisión coincidió con lo dictaminado por el fiscal Ramiro González, quien afirmó que la solicitud era materialmente inviable, ya que el plazo para disponer la reimpresión venció el viernes 10 de octubre, mientras la causa se elevó a la cámara el sábado 11 de octubre.

Cómo consultar los datos para votar

  1. Ingresar a la web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar un distrito.
  5. Completar el verificador de seguridad.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:

Cómo se vota con la BUP

  1. El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante.
  2. En el cuarto oscuro, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría.
  3. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.

En este sistema, cada categoría a elegir figura en una fila, mientras que todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas.

En caso de votar diputados y senadores se deberá ingresar una cruz en el casillero correspondiente: una para elegir diputados y otra para senadores.

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

