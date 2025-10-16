Política

Los gobernadores de Provincias Unidas se mostraron dispuestos a acompañar reformas, pero pidieron diálogo

En el segundo día del 61º Coloquio de IDEA, Martín Llaryora e Ignacio Torres plantearon su voluntad de discutir la reforma fiscal, tributaria y laboral. “Las provincias tenemos que ser vinculantes en esa discusión”, indicaron

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Los mandatarios de Chubut y Córdoba pidieron que haya una apertura al diálogo y una convocatoria del Gobierno

Durante el segundo día del 61º Coloquio de IDEA, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba), plantearon la necesidad de que el gobierno nacional construya consensos en la segunda parte de la gestión, que comenzará una vez que pasen las elecciones de medio término del 26 de octubre.

“Hay que construir, en conjunto, más sentido común. Tiene que ser más fácil poder acordar políticas. Poder sentarse en una mesa y salir con un acuerdo tendría que ser algo más aplaudido y no discutido. Hoy parece que el acuerdo con alguien de otro símbolo político es un signo de debilidad”, planteó el mandatario cordobés.

Además, fue contundente al sostener que “si Estados Unidos, que nadie sabe bien las condiciones, no metía este rescate, esto no llegaba” porque “tiene un grave problema el modelo económico”. En ese sentido, y mirando al auditorio de empresarios, agregó: “Es la producción, es generar valor y empleo. Y para eso tienen que convocar. A nosotros no nos convoca y a ustedes tampoco los convocan. No convocan a nadie. Es un gobierno que está muy encerrado en sí mismo”.

Respecto a la posibilidad de que el gobierno, en los dos años de gestión que le quedan, encare una serie de reformas, entre las que se incluyen la fiscal, la laboral y la tributaria, el gobernador de Chubut dijo que ve “una vocación reformista por parte del gobierno en términos fiscales”, pero aclaró que “las provincias necesariamente tenemos que ser vinculantes en esa discusión”.

“Muchas veces, entre lo que se dice y lo que se hace, hay contradicciones que son muy profundas. Hacen falta recursos y reformas. Y cuando hablamos de reformas, son profundas. Una reforma laboral es necesaria. Si no no tendríamos la mitad del empleo prácticamente no registrado. Es una locura”, sostuvo Torres.

El mandatario chubutense señaló también que “la presión fiscal que tenemos en la Argentina es de las mas alta de la región” y se preguntó qué es lo que necesita el país para generar estabilidad. En ese sentido, explicó: “Necesitamos salir de la Argentina pendular, de querer refundar el país cada cuatro años, y aprender de países que cambian de gobierno, que son ideológicamente antagónicos, pero que hay cosas que no se discuten más”.

Llaryora se mostró predispuesto a apoyar una reforma fiscal, pero pidió generar consensos y una mesa de debate para poder lograrlos. “¿Como cordobeses, piensan que no vamos a querer la reforma fiscal? Con todo lo que le aportamos a la Argentina. ¿Saben lo que sería Córdoba sin retenciones o con la plata que pagamos en el impuesto al cheque? Una provincia tremendamente productiva como nosotros. Nosotros queremos mañana la reforma fiscal. Saben cómo se movería nuestra economía", afirmó.

En esa misma línea argumental, el Gobernador señaló: “Vamos a acompañar las medidas del Gobierno que estén bien. Pero le vamos a poner los límites. Tenemos que hacer un esfuerzo de salir de esa grieta. Hay que empezar a construir y valorar la gente de sentido común, que se anima a dialogar, que tiene experiencia de gestión y que quiere construir leyes, no DNU”

“Los argentinos están haciendo un gran esfuerzo y los frutos de ese esfuerzo todavía no están. Es muy necesario encaminarse rápidamente a todas estas reformas, pero con otra visión. Tienen que juntar a gente de otros sectores. A ustedes los empresarios, a la Unión Industrial, a la Mesa de Enlace. Necesitamos juntar a todos al diálogo y generar una política a largo plazo”, explicó el mandatario de Córdoba, que es uno de los más críticos de la gestión libertaria.

Por su parte, Ignacio Torres planteó que “las reformas laboral, previsional y fiscal son necesarias” y aclaró que los gobernadores de Provincias Unidas los van a encontrar para dar la discusión “en un ámbito de tolerancia y respeto”. “Hoy tenemos un riesgo país que está muy por encima de lo que debería estar. Ese riesgo país es porque si a este gobierno le va mal, vuelve lo peor de la Argentina. Lo mejor que le puede pasar al país hoy es que exista una alternativa que profese construir cimientos para ir a una Argentina normal”.

Luego, en referencia a la constitución de Provincias Unidas, dijo que “es la primera vez en la historia que hay un espacio de provincias con distintos signos políticos que estamos de acuerdo en generar esos cimientos básicos para sacar al país adelante”. Además, planteó que la del 26 de octubre “es una elección más” y resaltó que “no es el fin del mundo, ni tampoco va a determinar nada”.

Finalmente, marcó: “Hay que desdramatizar y aprender que las elecciones se ganan y se pierden. Lo importante es discutir qué país queremos y sostener esas premisas”.

