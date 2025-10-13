Economía

Caputo descartó una dolarización y aseguró que EEUU “está dispuesto a seguir comprando pesos”

El ministro de economía habló de los resultados de su viaje a EEUU, dijo que dolarizar “es una alternativa”, aunque no para este momento y dio razones técnicas para negar una devaluación después del 26 de octubre

Caputo descartó una dolarización y aseguró que EEUU "está dispuesto a seguir comprando pesos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló luego de permanecer una semana en Estados Unidos, en donde definió los detalles del acuerdo que negoció Argentina con Estados Unidos, lo que se tradujo en medidas específicas para contener la presión sobre el dólar, que incluyeron un swap por 20 mil millones de dólares y la compra de bonos y pesos. En una entrevista con Luis Majul en LN+, el funcionario reiteró que el sistema de bandas cambiarias con flotación de la divisa norteamericana continuará luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Luego habló del mercado de divisas y la propuesta de dolarización. “¿La dolarización está descartada?”, preguntó Majul.

“Si”, respondió Caputo y luego explicó: “en el fondo lo que se busca es el mecanismo monetario-cambiario que permita crecer lo más fuertemente posible lo más pronto posible. La dolarización puede ser una alternativa? Sí, es una alternativa”.

Respecto de la continuidad del rescate estadounidense, indicó que “todas las herramientas están arriba de la mesa. Ellos están dispuestos a seguir comprando en el mercado libre de cambios, también en el dolar financiero, en el dólar futuro y en bonos”. “Vamos a seguir en el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará”, agregó más adelante.

Además, consideró “un disparate”, advertir que la ayuda del gobierno de Donald Trump significará intervencionismo del gobierno norteamericano a cambio del salvataje.

El ministro de Economía informó
El ministro de Economía informó los resultados de su viaje

“Debe ser la noticia más importante desde que tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos. La potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que si siguen ese camino económico para que les va a ir bien”, destacó Caputo.

“Esto es una cosa de la que se van a beneficiar los dos países. El presidente invirtió muchísimo tiempo en construir esta relación”, advirtió y destacó el rol de Argentina como aliado estratégico de EEUU.

“Yo viví otra experiencia donde también la relación con el presidente era buena y no estuvimos ni cerca de lograr lo que se logró ahora. En ese momento las políticas económicas no eran ni cerca de lo que son ahora. Ve a la región con mayor interés, su aliado en el mundo es Argentina, el presidente es uno de los tres referentes mundiales. Para Estados Unidos es importante mostrarle al mundo que a sus aliados le va bien”, argumentó.

Luego dijo que el gobierno de Trump asistió de la manera en que lo hizo porque observó un ataque del kirchnerismo. “Estados Unidos identificó un ataque político. Tampoco se necesitaba al FBI para darse cuenta porque el kirchnerismo fue bastante explícito”.

“Estados Unidos está alineado con lo que estamos haciendo”, sostuvo.

Caputo habló luego de los
Caputo habló luego de los acuerdos con EEUU.

“Si la economía crece como creció durante nuestra gestión, es evidente que nos ocupamos de la micro. Ahora, eso es heterogéneo, hay sectores que crecen y otros que no. Eso queda más en manos del sector privado, nosotros nos encargamos de la macro”, explicó el ministro.

Luego, Caputo admitió que en las conversaciones con Estados Unidos hubo foco en construir gobernabilidad. “Es una obviedad, no es sólo porque lo pida Estados Unidos”, sostuvo.

No obstante, dijo que la relación con los gobernadores sufrió porque “se resquebrajó la confianza”, aunque luego añadió que el gobierno “va a trabajar para reconstruir eso”.

Al ser consultado por una autocrítica hacia su desempeño, reconoció que podría haberse involucrado más en la relación política con los gobernadores. “Fue un error de mi lado no haberme involucrado más en lo político. Como tenía el soporte del presidente, les decía no me van a sacar un mango, nos tenés que cortar un brazo”.

“Tengo una excelente relación con los gobernadores, les tengo estima y creo que es mutuo, tenemos que trabajar de los dos lados, muchos gobernadores que quieren un país mejor, en restablecer la confianza. Después tenes un grupo que es el kirchnerismo que quiere que al país le vaya mal”, diferenció.

En ese pasaje, Caputo mencionó a los gobernadores del espacio Provincias Unidas, que viene acentuando las críticas hacia el gobierno de Milei.

Noticia en desarrollo...

