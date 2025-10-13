Alejo Ramos Padilla anticipó que “es fácticamente imposible” reimprimir las boletas de PBA

Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral.

A pocas semanas de las elecciones legislativas nacionales, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla se refirió a la posibilidad de la reimpresión de las boletas, pedido elevado por La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura: “Es fácticamente imposible”.

En comunicación con Futurock, Ramos Padilla explicó los fundamentos de su fallo original, que ubicó a Karen Reichardt en el primer lugar de la lista tras la vacancia creada por la salida de Espert. El magistrado remarcó que la resolución no se tomó de manera individual, sino que estuvo respaldada por el pedido formal de la fiscal María Laura Roteta, quien sugirió que, ante la salida de un candidato hombre, ocupe ese sitio la siguiente mujer en el orden de la lista, ascendiendo en bloque los postulantes. “Así lo pidió la fiscal de primera instancia y también lo sostuvo el fiscal de Cámara”, subrayó.

También agregó que casi todas las agrupaciones intervinientes coincidieron, excepto La Libertad Avanza, y defendió su decisión bajo el criterio de aplicar la ley de paridad y las normas judiciales con enfoque de género.

El sábado la Cámara Nacional Electoral dictó una resolución en sentido contrario que no tuvo en cuenta ni los dictámenes de la fiscalía ni los argumentos presentados previamente. Para el magistrado, el debate sobre la correcta aplicación de la paridad de género sigue abierto y advirtió que, con la resolución actual, “dieciséis mujeres quedaron postergadas por los quince hombres que ascendieron a lugares de mayor expectativa”.

La causa reviste complejidad adicional, ya que, además de la vacancia de Espert, se produjeron otras dos renuncias de mujeres (Lucía Elizabeth Benardoni y María Gabriela Gobea). Ramos Padilla puntualizó que ese decreto nació para evitar fraudes con la ley de cupo femenino, una situación que ocurría en México donde candidatas mujeres debían renunciar y eran reemplazadas por varones.

El juez explicó: “Las leyes de género, paridad y acción positiva no pueden ser usadas en contra de las mujeres. En este caso, dieciséis hombres pasaron a mejores listas que diecisiete mujeres, o sea, ocurrió lo contrario a lo que la norma buscaba reparar”. A su vez, remarcó que la fiscalía consideró llamativa la renuncia conjunta de Espert y dos mujeres sin explicación formal.

En relación con el pedido de reimpresión de boletas formulada por La Libertad Avanza tras los cambios en la lista, Ramos Padilla fue enfático acerca de la imposibilidad técnica y temporal de esa medida: “Las boletas están todas impresas, ya recibidas en el juzgado y en los bolsines listas para distribuirse en toda la provincia de Buenos Aires”.

El calendario establecía que la distribución debía comenzar el 11 de octubre. El magistrado describió que ya están almacenadas casi cuarenta mil bolsas de boletas, preparadas para salir. Y que el gobierno provincial prevé iniciar la entrega el 16 de octubre si hubiera cambios en el cronograma.

"Eso sin contar las audiencias que deben realizarse porque, lo que tenemos que entender, es que con la boleta única ya no depende de un partido ni es la boleta de un partido, es la boleta de todos los partidos. Entonces, cada cosa que se hace, todas las agrupaciones tienen derecho a intervenir", decretó el juez. Y señaló que, salvo el oficialismo, los demás partidos expresaron su rechazo a la reimpresión.

Respecto a la eventualidad de que la Cámara decida la reimpresión en los próximos días, el juez federal reiteró que “una decisión de esa naturaleza pondría en riesgo las elecciones del 26 de octubre”. La argumentación se basa en “informes del Gobierno nacional, la Dirección Nacional Electoral, el Correo Argentino y la opinión mayoritaria de las agrupaciones políticas” reunidas en audiencia pública.

“No se trata sólo de imprimir. Se necesita auditar, aprobar los modelos, armar los bolsines nuevamente, y todo esto no es viable en el tiempo que queda antes de la elección”, concluyó Ramos Padilla.