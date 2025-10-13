Política

Alejo Ramos Padilla anticipó que “es fácticamente imposible” reimprimir las boletas de PBA

El juez con competencia electoral descartó reimprimir material electoral tras la salida de José Luis Espert, argumentando que la operación afectaría el calendario y poniendo el foco en la aplicación de la paridad de género

Por Alejandro Caminos

Guardar
Alejo Ramos Padilla, juez federal
Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral.

A pocas semanas de las elecciones legislativas nacionales, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla se refirió a la posibilidad de la reimpresión de las boletas, pedido elevado por La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura: “Es fácticamente imposible”.

En comunicación con Futurock, Ramos Padilla explicó los fundamentos de su fallo original, que ubicó a Karen Reichardt en el primer lugar de la lista tras la vacancia creada por la salida de Espert. El magistrado remarcó que la resolución no se tomó de manera individual, sino que estuvo respaldada por el pedido formal de la fiscal María Laura Roteta, quien sugirió que, ante la salida de un candidato hombre, ocupe ese sitio la siguiente mujer en el orden de la lista, ascendiendo en bloque los postulantes. “Así lo pidió la fiscal de primera instancia y también lo sostuvo el fiscal de Cámara”, subrayó.

También agregó que casi todas las agrupaciones intervinientes coincidieron, excepto La Libertad Avanza, y defendió su decisión bajo el criterio de aplicar la ley de paridad y las normas judiciales con enfoque de género.

El sábado la Cámara Nacional Electoral dictó una resolución en sentido contrario que no tuvo en cuenta ni los dictámenes de la fiscalía ni los argumentos presentados previamente. Para el magistrado, el debate sobre la correcta aplicación de la paridad de género sigue abierto y advirtió que, con la resolución actual, “dieciséis mujeres quedaron postergadas por los quince hombres que ascendieron a lugares de mayor expectativa”.

La causa reviste complejidad adicional, ya que, además de la vacancia de Espert, se produjeron otras dos renuncias de mujeres (Lucía Elizabeth Benardoni y María Gabriela Gobea). Ramos Padilla puntualizó que ese decreto nació para evitar fraudes con la ley de cupo femenino, una situación que ocurría en México donde candidatas mujeres debían renunciar y eran reemplazadas por varones.

El juez explicó: “Las leyes de género, paridad y acción positiva no pueden ser usadas en contra de las mujeres. En este caso, dieciséis hombres pasaron a mejores listas que diecisiete mujeres, o sea, ocurrió lo contrario a lo que la norma buscaba reparar”. A su vez, remarcó que la fiscalía consideró llamativa la renuncia conjunta de Espert y dos mujeres sin explicación formal.

En relación con el pedido de reimpresión de boletas formulada por La Libertad Avanza tras los cambios en la lista, Ramos Padilla fue enfático acerca de la imposibilidad técnica y temporal de esa medida: “Las boletas están todas impresas, ya recibidas en el juzgado y en los bolsines listas para distribuirse en toda la provincia de Buenos Aires”.

El calendario establecía que la distribución debía comenzar el 11 de octubre. El magistrado describió que ya están almacenadas casi cuarenta mil bolsas de boletas, preparadas para salir. Y que el gobierno provincial prevé iniciar la entrega el 16 de octubre si hubiera cambios en el cronograma.

"Eso sin contar las audiencias que deben realizarse porque, lo que tenemos que entender, es que con la boleta única ya no depende de un partido ni es la boleta de un partido, es la boleta de todos los partidos. Entonces, cada cosa que se hace, todas las agrupaciones tienen derecho a intervenir", decretó el juez. Y señaló que, salvo el oficialismo, los demás partidos expresaron su rechazo a la reimpresión.

Respecto a la eventualidad de que la Cámara decida la reimpresión en los próximos días, el juez federal reiteró que “una decisión de esa naturaleza pondría en riesgo las elecciones del 26 de octubre”. La argumentación se basa en “informes del Gobierno nacional, la Dirección Nacional Electoral, el Correo Argentino y la opinión mayoritaria de las agrupaciones políticas” reunidas en audiencia pública.

“No se trata sólo de imprimir. Se necesita auditar, aprobar los modelos, armar los bolsines nuevamente, y todo esto no es viable en el tiempo que queda antes de la elección”, concluyó Ramos Padilla.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasElecciones Argentina 2025Alejo Ramos Padilla

Últimas Noticias

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Salta

El 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de Salta elegirán senadores y diputados nacionales utilizando por primera vez una boleta única de papel, que busca simplificar el proceso y garantizar transparencia en la votación

Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Entre Ríos

El próximo 26 de octubre, los habitantes de Entre Ríos elegirán sus senadores y diputados a través del sistema de la Boleta Única de Papel (BUP) que será utilizado por primera vez en la provincia

Elecciones 2025: así será la

Diputados convocó a Luis Caputo para interpelarlo y que explique los acuerdos con los Estados Unidos

El ministro de Economía fue convocado para este miércoles al mediodía. Aunque la Constitución Nacional establece que los ministros pueden ser convocados, no está prevista una sanción; por eso, se prevé que no asistirá

Diputados convocó a Luis Caputo

El Congreso que viene después del 26 de octubre: los tres escenarios y la única certeza para Javier Milei

Un análisis que proyecta los resultados de las próximas elecciones anticipa que, pese a las distintas posibilidades, el oficialismo no logrará controlar el ámbito legislativo

El Congreso que viene después

Javier Milei: “Nos van a salir dólares por las orejas”

El Presidente se mostró muy optimista de cara al futuro. Dijo que el plan económico no cambiará con el resultado de la elección, se mostró abierto a sumar técnicos de otros partidos al Gabinete y cuestionó al kirchnerismo: “Quieren volver a la Unión Soviética de 1917″

Javier Milei: “Nos van a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Salta

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Entre Ríos

Cuál es la ciudad de Brasil que le cobrará una tasa ambiental a los turistas a partir de enero de 2026

El Gobierno está dispuesto a usar el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos para pagar la deuda en 2026

En un escenario geopolítico de escasos recursos, el Banco Mundial apuesta a multiplicar la cooperación al desarrollo con menos fondos públicos

INFOBAE AMÉRICA
El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer partió hacia el exilio en Estados Unidos

Una “Barbie Van Gogh” y otras obras del MoMA se convierten en juguetes

Evo Morales prepara su nuevo partido para presentar candidatos a las elecciones regionales de 2026

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

Feria del Libro de Buenos Aires N° 50: los primeros detalles de una edición que promete ser inolvidable

TELESHOW
El divertido viaje de Florencia

El divertido viaje de Florencia Bertotti con amigas a Río de Janeiro: risas, recuerdos y mucha complicidad

Vivian El Jaber se casó a los 60 años y coronó su historia de amor con una ceremonia llena de emoción

Wanda Nara habló de su actual relación con Maxi López: “Como cuando éramos jóvenes”

La Voz Argentina: a qué hora es la gran final y cómo votar en la definición del nuevo campeón

Alejandra Maglietti compartió el diario íntimo de los primeros dos meses de vida de su bebé a pura emoción