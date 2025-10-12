Insólito: descubrieron a una empleada del Senado robándose papel higiénico y le iniciaron un sumario

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (RS Fotos)

Desde hace meses que el Senado no tiene ocupada la secretaría administrativa -ya se fueron dos personas por inconvenientes varios con la vicepresidenta, Victoria Villarruel-, que no sólo es el corazón y la “caja” de la “Casa”, sino el lugar natural a la hora de intervenir en licitaciones. Esto afecta desde hace tiempo al anexo de la Cámara alta, con llamativas dilaciones sobre productos de limpieza, ciertos hedores en baños y pasillos, y ganadores con lupa cuando avanzan estas cuestiones que, ahora, sumaron un episodio desopilante: Seguridad encontró a una empleada llevándose rollos de papel higiénico y le iniciaron un sumario.

Villarruel, que ya se acostumbró a no informar nunca si está presente o no en el Senado -existe un tablero general donde se visualizan a los legisladores y autoridades que se encuentran en la Cámara alta-, o a cerrar salones para sacarse fotos con visitas -también, para recibir embajadores sin previo aviso-, fue quien firmó un decreto presidencial para explicitar lo ocurrido hace más de dos meses.

En el documento se señala que la Dirección General de Seguridad notificó, el 5 de agosto de 2025, que la trabajadora “fue interceptada por personal de seguridad al intentar egresar del edificio con rollos de papel higiénico que pudieron haber sido sustraídos de los baños del 9° piso del Edificio Anexo Alfredo Palacios” y que, “agregados los antecedentes de la agente en cuestión, la Dirección General de Recursos Humanos remitió las actuaciones a la Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos”, a “efectos de determinar o deslindar las responsabilidades por los hechos denunciados”.

La posibilidad de visualizar estas cuestiones se da gracias a una web oficial del Senado que está, como ya fue comentado en otras ocasiones, a años luz de la de Diputados en cuanto a transparencia. Desde hace ya larguísimos años. Eso no quita picardías de parte de Villarruel -también lo hicieron gestiones anteriores-, como cuando publicó, escondió y luego reinsertó en julio pasado dos decretos con recategorizaciones a diversos agentes sin los anexos correspondientes con los nombres en cuestión, que eran decenas. Claro está, con la venia de las diferentes bancadas.

Uno de los portones del anexo de la Cámara alta (Gustavo Gavotti)

El podio de la Cámara alta

Fueron varios los incendios administrativos que tuvo que resolver la vicepresidenta cuando inició su labor, el 10 de diciembre de 2023. Uno de los casos más graves, que contó Infobae en marzo de 2024, estuvo relacionado un empleado que no iba a trabajar, fue desvinculado en febrero de dicho año y, tras semanas de investigación, se corroboró que el ex trabajador había aceptado en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con el Senado.

Otros sucesos en el pasado implicaron el desalojo de 12 oficinas de legisladores con mandato cumplido; el rechazo a compensaciones de agentes que pedían extras por estudios realizados -incluso, uno no contaba con el secundario finalizado-; y la activación, desde septiembre de 2024, del presentismo con huella para los empleados de planta permanente y temporaria, entre otras cuestiones.

En tanto, otro hecho de diciembre pasado involucró la suspensión, por dos días y sin goce de sueldo, de seis empleados que fueron encontrados al disfrute de una película en horario laboral, en la oficina de enmarcado del Departamento de Conservación, Restauración y Talleres. Mientras tanto, Villarruel mantiene la lapicera sin la secretaría administrativa ocupada, con un cuerpo de asesores cerrado y que, en algunos casos, apunta a personas con pasado más que delicado.

Algunos senadores pelean por una medalla, como el ex vicegobernador misionero renovador -no massista- Carlos Arce: en febrero del corriente año contrató a una modelo el 17 de enero y pidió darla de baja a las dos semanas, al enterarse de las consultas de este medio. Meses después, junto a su colega Sonia Rojas Decut y, pese a que en declaraciones oficiales ambos alentaron Ficha Limpia, fueron quienes reconsideraron a último segundo y la reventaron en el recinto.