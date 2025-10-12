Política

Insólito: descubrieron a una empleada del Senado robándose papel higiénico y le iniciaron un sumario

La situación fue detectada por Seguridad el 5 de agosto pasado y se da en medio de faltantes en los baños. Ocurrió mientras Victoria Villarruel busca saldar llamativas dilaciones en licitaciones sobre productos de limpieza

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
La vicepresidenta y titular del
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (RS Fotos)

Desde hace meses que el Senado no tiene ocupada la secretaría administrativa -ya se fueron dos personas por inconvenientes varios con la vicepresidenta, Victoria Villarruel-, que no sólo es el corazón y la “caja” de la “Casa”, sino el lugar natural a la hora de intervenir en licitaciones. Esto afecta desde hace tiempo al anexo de la Cámara alta, con llamativas dilaciones sobre productos de limpieza, ciertos hedores en baños y pasillos, y ganadores con lupa cuando avanzan estas cuestiones que, ahora, sumaron un episodio desopilante: Seguridad encontró a una empleada llevándose rollos de papel higiénico y le iniciaron un sumario.

Villarruel, que ya se acostumbró a no informar nunca si está presente o no en el Senado -existe un tablero general donde se visualizan a los legisladores y autoridades que se encuentran en la Cámara alta-, o a cerrar salones para sacarse fotos con visitas -también, para recibir embajadores sin previo aviso-, fue quien firmó un decreto presidencial para explicitar lo ocurrido hace más de dos meses.

En el documento se señala que la Dirección General de Seguridad notificó, el 5 de agosto de 2025, que la trabajadora “fue interceptada por personal de seguridad al intentar egresar del edificio con rollos de papel higiénico que pudieron haber sido sustraídos de los baños del 9° piso del Edificio Anexo Alfredo Palacios” y que, “agregados los antecedentes de la agente en cuestión, la Dirección General de Recursos Humanos remitió las actuaciones a la Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos”, a “efectos de determinar o deslindar las responsabilidades por los hechos denunciados”.

La posibilidad de visualizar estas cuestiones se da gracias a una web oficial del Senado que está, como ya fue comentado en otras ocasiones, a años luz de la de Diputados en cuanto a transparencia. Desde hace ya larguísimos años. Eso no quita picardías de parte de Villarruel -también lo hicieron gestiones anteriores-, como cuando publicó, escondió y luego reinsertó en julio pasado dos decretos con recategorizaciones a diversos agentes sin los anexos correspondientes con los nombres en cuestión, que eran decenas. Claro está, con la venia de las diferentes bancadas.

Uno de los portones del
Uno de los portones del anexo de la Cámara alta (Gustavo Gavotti)

El podio de la Cámara alta

Fueron varios los incendios administrativos que tuvo que resolver la vicepresidenta cuando inició su labor, el 10 de diciembre de 2023. Uno de los casos más graves, que contó Infobae en marzo de 2024, estuvo relacionado un empleado que no iba a trabajar, fue desvinculado en febrero de dicho año y, tras semanas de investigación, se corroboró que el ex trabajador había aceptado en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con el Senado.

Otros sucesos en el pasado implicaron el desalojo de 12 oficinas de legisladores con mandato cumplido; el rechazo a compensaciones de agentes que pedían extras por estudios realizados -incluso, uno no contaba con el secundario finalizado-; y la activación, desde septiembre de 2024, del presentismo con huella para los empleados de planta permanente y temporaria, entre otras cuestiones.

En tanto, otro hecho de diciembre pasado involucró la suspensión, por dos días y sin goce de sueldo, de seis empleados que fueron encontrados al disfrute de una película en horario laboral, en la oficina de enmarcado del Departamento de Conservación, Restauración y Talleres. Mientras tanto, Villarruel mantiene la lapicera sin la secretaría administrativa ocupada, con un cuerpo de asesores cerrado y que, en algunos casos, apunta a personas con pasado más que delicado.

Algunos senadores pelean por una medalla, como el ex vicegobernador misionero renovador -no massista- Carlos Arce: en febrero del corriente año contrató a una modelo el 17 de enero y pidió darla de baja a las dos semanas, al enterarse de las consultas de este medio. Meses después, junto a su colega Sonia Rojas Decut y, pese a que en declaraciones oficiales ambos alentaron Ficha Limpia, fueron quienes reconsideraron a último segundo y la reventaron en el recinto.

Temas Relacionados

SenadoVictoria VillarruelAnexoSeguridadRoboPapel higiénicoCarlos ArceSonia Rojas DecutÚltimas noticias

Últimas Noticias

Círculo rojo: la campaña del Gobierno entre Washington y Buenos Aires, y el día después de las elecciones

La Libertad Avanza festejó la decisión sobre la candidatura de Santilli tras una serie de fallidos y el oxígeno que llegó desde Estados Unidos. Semana de hiper actividad para Santiago Caputo. Sigue la interna. El tuit sugestivo de De Andreis. La campaña “Cristina Libre” se muda a Roma. La disputa con Kicillof. Un escrache en Barrio Parque

Círculo rojo: la campaña del

Los días del Gobierno antes de las elecciones: internas, “reseteo” de la gestión y el pedido de Macri

Altísimos integrantes de la mesa chica libertaria tienen el diálogo prácticamente cortado. Esto se da en medio de las especulaciones sobre la futura composición del Gobierno. Qué está pasando en Casa Rosada

Los días del Gobierno antes

De campaña por el litoral, Milei se mostró cercano al gobernador de Chaco y pidió a los argentinos que “se sigan esforzando”

En plan electoral, el mandatario avanzó en acuerdos con el gobernador chaqueño. En Corrientes se mostró con la ex vedette e influencer. En ambas provincias hubo manifestaciones intensas y no se registraron incidentes

De campaña por el litoral,

La Justicia postergó la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal

La Cámara Nacional Electoral, que habilitó a que el dirigente del PRO encabece la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, devolvió la apelación concedida por la Junta Electoral porque omitió un paso clave

La Justicia postergó la decisión

“Libertad o tobillera”: Milei aprovechó un particular regalo en Chaco para meter a Cristina Kirchner en la campaña

El presidente recorrió algunas calles de Resistencia, capital de la provincia del noreste. Un militante le acercó una “estatuilla” de una bota de mujer con una tobillera y luego el mandatario compartió la escena en la red social X

“Libertad o tobillera”: Milei aprovechó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sueños y pesadillas del agónico

Sueños y pesadillas del agónico rescate americano

El Tesoro de EEUU brindó tranquilidad cambiaria, pero el mercado sigue pendiente del resultado de las elecciones

Clima de Negocios: De Washington a Mar del Plata, entre la euforia por el respaldo de EEUU y las dudas por la actividad económica

Interrogante en el mercado: cómo reaccionará la economía si el Gobierno consigue dólares pero pierde las elecciones

Refugios climáticos: los 8 sitios del mundo que ofrecen alivio frente al calor extremo

INFOBAE AMÉRICA
Un barco chino embistió “deliberadamente”

Un barco chino embistió “deliberadamente” un buque de Filipinas y generó caos en el mar de China Meridional

Liliana Viola y un retrato inusual de Martha Pelloni, la monja que desde los 90 enfrenta al poder, la corrupción y el crimen organizado

China acusó a Estados Unidos de utilizar una “doble moral” tras el anuncio de Trump sobre los nuevos aranceles a productos chinos

Julia Navarro y el niño enviado a la URSS para escapar de Franco: “Si yo salvara la vida de mi hijo separándome de él, lo haría”

“El beso de la mujer araña” tiene a Jennifer López como una villana con estilo pero sin veneno

TELESHOW
Miguel Cantilo: “La vulgaridad y

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”

Masterchef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes de la nueva edición

Un mes entre la angustia, la fe y la esperanza y un final feliz: el apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina

Cristina Pérez conmovió a Mirtha Legrand al confesarle una antigua costumbre de su infancia: “Me dan ganas de llorar”

Wanda Nara se quebró en llanto al recordar la reacción de sus hijos al conocer su enfermedad: “Es lo único que importa”