Política

Karen Reichardt apuntó contra Fernando Espinoza y aseguró que “el kirchnerismo es una enfermedad mental”

La candidata de La Libertad Avanza en Buenos Aires arremetió en redes sociales contra el intendente de La Matanza, quien afrontará un juicio acusado de presunto abuso sexual

Guardar
Karen Reichardt apuntó contra el
Karen Reichardt apuntó contra el intendente de La Matanza

Karen Reichardt, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, cuestionó hoy con dureza al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado y enviado a juicio oral por presunto abuso sexual, y calificó al kirchnerismo como “una enfermedad mental”.

La polémica se desató cuando Reichardt respondió a un video publicado en la red social X en el que Espinoza explicaba el procedimiento para votar con la Boleta Única de Papel (BUP) de cara a las elecciones del 26 de octubre. En ese envío, el intendente bonaerense ofreció un instructivo para sufragar por Fuerza Patria. Junto al video, circulaba un mensaje de otro usuario de X que afirmaba: “Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”.

Karen Reichardt criticó a Fernando
Karen Reichardt criticó a Fernando Espinoza por redes sociales.

Vale aclarar que Espinoza no es candidato en los comicios de octubre, ya que su postulación y victoria se produjeron en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, donde encabezó la lista de concejales y Fuerza Patria obtuvo el 53,56 % de los votos, superando al 28,62 % de La Libertad Avanza.

A pesar de esta precisión, Reichardt se sumó a las críticas y publicó: “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!”. El procesamiento y envío a juicio oral de Espinoza se vincula a una denuncia de mayo de 2021, cuando habría intentado forzar a Melody Rakauskas, empleada de su secretaría privada, a mantener relaciones sexuales durante una cena en el departamento de la mujer.

Si bien tras la renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo por sus vínculos con Fred Machado, empresario detenido y acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una organización relacionada con el narcotráfico, Reichardt había quedado como cabeza de la lista libertaria en la provincia de Buenos Aires, finalmente este sábado, la Cámara Nacional Electoral revocó el fallo de primera instancia del juez Alejo Ramos Padilla y resolvió que sea Santilli el primer postulante a la Cámara de Diputados por ese espacio.

La actividad de Reichardt en redes sociales no se limitó a sus cuestionamientos a Espinoza. Antes de encabezar un acto con fiscales en Monte Grande, la candidata libertaria volvió a cargar contra figuras del kirchnerismo. En esta ocasión, el blanco fue “Pitu” Salvatierra, ex delegado en la Villa 15, líder de la toma del Parque Indoamericano y recientemente electo legislador porteño.

Reichardt también criticó a Salvatierra.
Reichardt también criticó a Salvatierra.

La candidata libertaria comentó un video en el que Salvatierra, durante su participación en un programa de Futurock, exponía sus propuestas para un eventual gobierno, entre ellas la nacionalización de empresas, el aumento de retenciones y la aplicación de impuestos a las grandes fortunas. La candidata expresó: “Este tipo está en el Congreso… escúchenlo (no vomiten), esta gente x años se creyeron los dueños de la Argentina, así piensa la q está presa con una tobillera!”.

Del otro lado de la vereda, Jorge Taiana, principal candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, desafió este miércoles a Reichardt a un debate.

“No sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre: Karina Celia Vázquez. Ahora que se confirmó que sos cabeza de lista, te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”, comenzó, provocativa, la publicación de Taiana.

Luego, enumeró los puntos que desea discutir con la ex vedette:

  • Salud pública y políticas de salud y cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado a desarrollarse en el Hospital Garrahan.
  • En cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires, sobre educación, ciencia y tecnología.
  • Sobre obra e inversión pública para el desarrollo en los obradores abandonados de una de las tantas rutas nacionales.
  • Con sede en el Museo Malvinas, un debate profundo sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales.
  • En una de las tantas industrias nacionales en crisis, sobre trabajo argentino, consumo interno y microeconomía.

Además, Taiana especificó que cada debate “debe ser trasmitido por los medios de comunicación y de cara a la sociedad”. Y concluyó con ironía: “¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir? Consulten con Trump para ver si los autoriza a participar, jeje".

Temas Relacionados

Últimas NoticiasKaren ReichardtLa Libertad AvanzaElecciones Argentina 2025

Últimas Noticias

Javier Milei sigue con su campaña: se reunió en Chaco con Zdero y volvió a pedir “que no aflojen”

El Presidente arribó a la provincia norteña pasadas las 11 y fue recibido por el gobernador provincial. Más tarde cruzará a la capital correntina, donde se espera que realice recorridas junto a Virginia Gallardo

Javier Milei sigue con su

Elecciones 2025, en vivo: Santilli afirmó que no le preocupa si es “primero, segundo o tercero” en la lista del oficialismo

El 26 de octubre, los argentinos concurrirán a las urnas para elegir a los nuevos representantes para la Cámara de Diputados y el Senado. Por primera vez, se votará con la Boleta Única Papel

Elecciones 2025, en vivo: Santilli

Los diputados Itai Hagman y Sabrina Ajmechet se cruzaron en redes: “¿Por qué le cuesta decir que nació en Israel?”

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria compartió un video de campaña donde cuenta que nació “en el exterior”. La legisladora de LLA le cuestionó no haber expresado que el país es Israel. Se sumaron a las críticas referentes de Las Fuerzas del Cielo

Los diputados Itai Hagman y

La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

La decisión fue adoptada por el tribunal de alzada, tras rechazar el fallo de primera instancia del juez Ramos Padilla, que disponía que fuera Karen Reichardt en lugar del renunciado José Luis Espert. Queda pendiente el reclamo de la reimpresión de boletas

La Cámara Nacional Electoral resolvió

Nadia Márquez: “El kirchnerismo está acostumbrado a nadar en caca, en corrupción y violencia”

La diputada y candidata de La Libertad Avanza lanzó duras críticas a la oposición y advirtió que las próximas elecciones definirán el rumbo político y económico de Argentina

Nadia Márquez: “El kirchnerismo está
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei sigue con su

Javier Milei sigue con su campaña: se reunió en Chaco con Zdero y volvió a pedir “que no aflojen”

Elecciones 2025, en vivo: Santilli afirmó que no le preocupa si es “primero, segundo o tercero” en la lista del oficialismo

Los diputados Itai Hagman y Sabrina Ajmechet se cruzaron en redes: “¿Por qué le cuesta decir que nació en Israel?”

Tres nuevos prófugos, una confesión explosiva y 9 detenidos: así está la causa del triple crimen de Florencio Varela

La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Cómo una app con inteligencia

Cómo una app con inteligencia artificial promete revolucionar la búsqueda de trabajo

Alejandro González Iñárritu celebra el legado de “Amores Perros”, a 25 años de su estreno

De la novela a la pantalla: cómo “La mujer del camarote 10″ mantiene a todos en tensión

Zelensky felicitó a Trump por el acuerdo en Medio Oriente y confió que también podría ayudar a lograr la paz en Ucrania

Anklam, la ciudad alemana que resurgió de las ruinas tras la Segunda Guerra Mundial

TELESHOW
Wanda Nara viajó a Misiones:

Wanda Nara viajó a Misiones: el exclusivo resort donde se alojó y queda a 20 minutos de un lugar turístico relacionado con ella

Daniela Celis mostró un video de la recuperación de Thiago Medina junto a sus hijas: “Gracias por no dejarnos”

El viaje de Celeste Cid por la tierra de sus antepasados: la ofrenda a su abuela y el gesto de Santiago Korovsky

El regalo de La Joaqui a Wanda Nara en la previa de Masterchef Celebrity: la fuerte indirecta de la conductora

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”