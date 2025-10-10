Sería inminente el anuncio de una billonaria inversión de OpenAI en Inteligencia Artificial en Argentina

Javier Milei recibió esta mañana a altos ejecutivos de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y -según pudo confirmar Infobae- es inminente el anuncio de una billonaria inversión en inteligencia artificial en la Argentina.

El Presidente ya expresó su compromiso en convertir al país en un enclave para promover el sector, mediante la provisión de energía limpia y a escala. En ese contexto, hoy recibió en el desapacho presidencial a Chris Lehane, director de Asuntos Globales; Benjamín Schwarz, gerente de Asociaciones y Políticas de infraestructura; Mohammed Husain, ingeniero de Soluciones; Ivy Shindewolf, a cargo de Política Internacional y Alianzas, y Nicolás Andrade, líder de Políticas Públicas para Latinoamérica y Caribe.

En las últimas semanas, trascendió el interés de la casa matriz de ChatGPT en invertir en el desarrollo de infraestructura para ampliar el alcance de la inteligencia artificial en todo el mundo.

En un informe oficial difundido esta semana, OpenAI había destacado que “Argentina está explorando una estrategia centrada en datos y alimentada con energía nuclear, según propone el ACR-300 SMR del INVAP en Atucha para convertir a largo plazo a la Patagonia en una ciudad nuclear”.

“Un Consejo Nuclear está estructurando un plan de múltiples fases para que esto ocurra. Mientras que estos planes están en su estadio inicial, demuestran ambición para anclar una computación interna baja en carbono”, destacó el trabajo.

La reunión, según pudo confirmar Infobae, fue gestada por Demian Reidel, un funcionario clave del gobierno de Javier Milei, que lanzó ese plan para desplegar el potencial de energía nuclear en Argentina.

Milei, Reidel y Rafael Grossi, de la OIEA, al anunciar el Plan Nuclear para la Argentina

¿Qué es OpenAI?

OpenAI es una empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) fundada en 2015 en San Francisco por un grupo de emprendedores tecnológicos entre los que se destacan Sam Altman (actual CEO), Greg Brockman e Ilya Sutskever. Su objetivo original fue desarrollar sistemas de inteligencia artificial de manera segura y accesible para toda la humanidad, evitando que la tecnología quedara concentrada en pocas manos.

La compañía se hizo mundialmente conocida a partir de ChatGPT, su modelo conversacional lanzado en noviembre de 2022, que marcó un antes y un después en el uso masivo de la inteligencia artificial generativa. Este sistema —capaz de escribir textos, analizar datos, traducir, programar y razonar en lenguaje natural— alcanzó en pocas semanas más de 100 millones de usuarios, convirtiéndose en una de las plataformas de crecimiento más rápido de la historia.

OpenAI también es responsable de DALL·E (un generador de imágenes a partir de texto), Codex (enfocado en programación automática) y Whisper (para reconocimiento de voz), entre otros proyectos. Su tecnología se integra hoy en productos de Microsoft, socio estratégico que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en la compañía y utiliza sus modelos en servicios como Copilot y Azure OpenAI Service.

Actualmente, OpenAI se encuentra en plena expansión global. Su valoración ronda los US$ 300.000 millones, y su trabajo se ha convertido en un punto de referencia en la carrera mundial por el liderazgo en inteligencia artificial. La empresa impulsa además una intensa discusión sobre el impacto económico, laboral y ético de la IA en distintos países.

El impacto de ChatGPT en Argentina

Según un informe difundido por la compañía esta semana, la incorporación de la herramienta de inteligencia artificial de OpenAI en Argentina está generando un cambio tangible en la productividad de empresas, organismos públicos y usuarios individuales. El estudio, liderado por Nicolás Andrade, analiza cómo la rápida adopción de la IA generativa se traduce en mejoras concretas en sectores clave de la economía y la vida cotidiana del país. El fenómeno ya alcanza a millones de personas y se extiende más allá de los grandes centros urbanos, con un crecimiento que triplica año a año el número de usuarios activos.

El informe destaca que Argentina se encuentra entre los cinco países de América Latina con mayor cantidad de suscripciones pagas y desarrolladores que utilizan la API de OpenAI. El uso de ChatGPT no se limita a la capital: se expande a provincias y sectores diversos, desde pequeñas y medianas empresas hasta organismos públicos y el sistema educativo. Según datos internos de la compañía, los grupos etarios de 18 a 34 años lideran la adopción, aunque el uso se distribuye en todas las franjas de edad.

La velocidad de adopción de ChatGPT supera a la de tecnologías históricas como la electricidad o Internet. En solo dos meses, la plataforma alcanzó 100 millones de usuarios activos mensuales, y hoy suma casi 800 millones de usuarios diarios en todo el mundo.

De acuerdo con el relevamiento de la compañía de Sam Altman, en Argentina, millones de personas utilizan la herramienta para tareas laborales y personales, con un impacto directo en la eficiencia y la calidad del trabajo. El informe señala que “el 84% de las pequeñas y medianas empresas encuestadas afirma que el impacto de la IA en la productividad es positivo, ya que arroja un 40% de alza productiva, lo que evidencia que una experimentación temprana se está traduciendo en ganancias medibles”.

El análisis de los mensajes enviados por usuarios argentinos revela que el 13% corresponde a búsquedas relacionadas con tareas específicas, el 11% a recomendaciones paso a paso y otro 11% a tutoría y enseñanza. Esto indica que la IA se utiliza tanto para resolver problemas concretos como para adquirir nuevas habilidades. Además, la comunidad de desarrolladores local ocupa un lugar destacado en la región, creando agentes conversacionales y soluciones adaptadas al contexto argentino.

Aplicaciones de ChatGPT

En el sector público, la ciudad de Buenos Aires implementó el chatbot “Boti”, que gestiona cerca de 2 millones de consultas mensuales y redujo la carga de trabajo del personal en un 50%. Los fiscales porteños ya redactan resoluciones preliminares con ayuda de ChatGPT a través de la plataforma PROMETEA, lo que demuestra la viabilidad de la IA generativa en servicios municipales. El informe subraya que “la ciudad ha integrado al ChatGPT dentro de los servicios al ciudadano, demostrando una reducción de la carga laboral medible para el personal y los tiempos de resolución de los residentes”.

Las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo argentino, utilizan la IA para automatizar tareas rutinarias, mejorar la atención al cliente y acelerar la creación de contenido. El 26% de los presupuestos tecnológicos de las pymes ya se destina a inteligencia artificial, y el 71% planea aumentar esa inversión en el futuro cercano. Los principales beneficios reportados incluyen la mejora de la eficiencia (68%) y un mejor servicio al cliente (52%).

El impacto de ChatGPT también se observa en sectores como la logística, la agrotecnología, la energía y la salud. Empresas líderes como Mercado Libre emplean aprendizaje automático para optimizar la clasificación y la detección de fraudes, mientras que en el sector agrícola la IA ayuda a analizar datos climáticos y de suelos para mejorar la producción. En salud, instituciones como el Hospital Italiano experimentan con el respaldo de imágenes y la documentación clínica automatizada, lo que reduce la carga administrativa y agiliza la atención.

En educación, programas como PaideIA y la guía del aula de la Ciudad de Buenos Aires permiten a los docentes planificar clases y crear materiales personalizados con ayuda de la IA. El uso entre jóvenes es alto, lo que plantea el desafío de acompañar la capacitación docente y la protección de los estudiantes para transformar la experimentación en habilidades duraderas.

Las oportunidades de desarrollo

Uno de los puntos señalados por el informe adquiere una actualidad singular, ante la posibilidad de una fuerte inversión en el país. La investigación destacó la ambición de Argentina de desarrollar una infraestructura informática baja en carbono, con proyectos como el ACR-300 SMR del INVAP en Atucha, que busca convertir a la Patagonia en un polo de computación alimentado por energía nuclear. Aunque estos planes están en etapas iniciales, reflejan la intención de anclar el crecimiento digital en fuentes energéticas sostenibles.

Entre las limitaciones del estudio, se reconoce que la adopción de la IA aún no es homogénea en todo el país y que el desafío principal consiste en escalar los beneficios para que lleguen a todas las provincias y sectores, no solo a quienes adoptaron la tecnología en las primeras etapas. Además, la transformación del mercado laboral y la aparición de nuevos roles profesionales requerirán políticas de capacitación y adaptación continua.

El informe concluye que la rápida adopción de ChatGPT en Argentina ya produce mejoras medibles en productividad y calidad de servicios, pero advierte que “reconocer el pleno potencial de la IA requiere coordinar esfuerzos y darle dirección. Nuestra tarea no es resistirnos al cambio sino delinearlo para que los beneficios de estas herramientas sean amplios, inclusivos y sostenibles”. Los próximos pasos incluyen fortalecer la infraestructura digital, expandir la capacitación en inteligencia artificial y garantizar que el crecimiento sea equitativo y duradero en todo el país.