Luis Barrionuevo hará una “marcha pacífica” ante Tribunales en reclamo de las elecciones en Gastronómicos

Luis Barrionuevo presidió el congreso de delegados del Sindicato de Gastronómicos en Mar del Plata

La Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA), que encabeza Luis Barrionuevo, volvió a reclamar la “inmediata realización” de las elecciones en ese sindicato, suspendidas por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y decidió concretar una “marcha pacífica” ante los tribunales para exigir a la Justicia que “permita a los afiliados de elegir libremente a sus representantes”.

Las decisiones fueron adoptadas por el Congreso General Extraordinario de Delegados de la UTHGRA, que deliberó este miércoles en Mar del Plata, donde se prorrogaron los mandatos de la actual conducción del sindicato hasta la realización de los comicios.

En el documento final del congreso, se criticó duramente a la lista de Camaño: “Está integrada por aquellos que desde hace 4 años vienen violando sistemáticamente el Estatuto Social de la UTHGRA e impidiendo, con reclamos arteros, el ejercicio del voto de los afiliados en la jurisdicción CABA y ahora lo extienden a nivel nacional para encubrir su accionar indolente y el hecho de no haber reunido los requisitos necesarios para participar en la elección nacional”.

El congreso de delegados de Gastronómicos resolvió una marcha ante Tribunales para exigir las elecciones en el gremio

De esta forma se vuelve a recalentar el conflicto entre Barrionuevo y Dante Camaño, su ex cuñado y titular de la Seccional Capital de la UTHGRA, desatado luego de que los camaristas suspendieron a mediados de septiembre las elecciones en las que el líder sindical nacional iba a obtener una nueva reelección.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con la firma de los jueces Carlos Pose y Gabriela Alejandra Vázquez, dictó el fallo tras hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la agrupación Lista Gris/Naranja, que lidera Camaño, y puso en pausa un proceso electoral marcado por el feroz conflicto que atraviesa el sindicato en la Seccional Capital, que es la más importante del país.

Barrionuevo se encaminaba a ser reelegido por otro mandato en el cargo que mantiene desde 1985, sin competencia a nivel nacional y con listas opositoras sólo en 3 de las 56 seccionales de todo el país, aunque el oficialismo no contaba a la Seccional Capital: sólo fue oficializada la lista que encabeza Humberto Ballhorst, el candidato barrionuevista, al quedar excluida la nómina que proponía la continuidad de Camaño al frente de los gastronómicos porteños. Es que Barrionuevo intervino esa filial en marzo de 2022 y considera que su ex cuñado ya no es su titular.

Luis Barrionuevo y Dante Camaño

Además, Camaño presentó una lista para competir con Barrionuevo en la UTHGRA nacional, en donde secundaba a Juan Castro, candidato a secretario general, pero no fue reconocida por la Junta Electoral porque no reunió los avales necesarios para su oficialización e incluyó a postulantes que no estaban en el padrón (en referencia a Camaño y a Castro, a quienes el barrionuevismo echó del sindicato en un congreso realizado en 2024).

Por eso el ex cuñado de Barrionuevo se presentó ante la Justicia para impugnar las elecciones y logró la postergación por parte de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que, en los fundamentos de la sentencia, afirma que priorizó la garantía de igualdad de condiciones para todos los postulantes en las elecciones del gremio.

Tras el fallo de la Justicia, Barrionuevo dijo a Infobae que la resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es “arbitraria e injusta” y anticipó: “Ahora voy a ir contra de los jueces de la Sala VI que frenaron la elección, que es donde están los Recalde”. Así, aludió al hecho de que el abogado que asesora a Camaño es Leandro Recalde y la presidenta de esa sala es Graciela Craig, viuda del fallecido laboralista y legislador Héctor Recalde.

Luis Barrionuevo, en un acto del Sindicato de Gastronómicos realizado en Ferro

“Ya sabía cómo iban a fallar y lo estábamos esperando porque el amparo (de la Seccional Capital) al no querer competir iba a caer directamente en la Sala VI donde están los Recalde, que son los abogados de Camaño”, señaló el líder sindical, que enseguida agregó: “Pedimos elecciones en forma inmediata porque queremos competir”.

La CGT tomó partido en la fuerte pelea por las elecciones en Gastronómicos: le dio un enérgico apoyo a Barrionuevo y criticó a Camaño por la suspensión de los comicios del 18 de septiembre.

En un comunicado de prensa, firmado por el Consejo Directivo, la central obrera denunció que “la arbitraria intromisión de la Justicia Nacional del Trabajo ha frustrado el ejercicio de la democracia sindical bajo el pretexto de garantizar la participación de quienes no respetaron los reglamentos electorales”.

Dante Camaño y y Juan Castro, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la fiesta del Día del Gastronómico

“Resulta inaceptable la suspensión preventiva de los derechos democráticos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras gastronómicos de todo el país a partir de una presentación amañada”, sostiene la declaración, cuyo título es “La autonomía sindical debe ser el límite a la intromisión judicial”.

En otro de sus párrafos, se advierte que “la justicia no puede obstaculizar el ejercicio democrático de la clase trabajadora ni atentar contra la estabilidad institucional de ninguna asociación sindical”.

En las elecciones de Gastronómicos de 2021, los dos sectores se acusaron de irregularidades y de haber llevado barrabravas

Por otra parte, el 24 de septiembre pasado, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó la demanda presentada por el sector de Camaño contra la Junta Electoral de la UTHGRA, en la que se cuestionaba la validez de las resoluciones que suspendieron las elecciones de la Seccional CABA del gremio, realizadas en diciembre de 2021.

De esta forma, quedó en firme la medida adoptada hace cuatro años por el oficialismo barrionuevista, que fue frenada por la justicia laboral y abrió un largo proceso de en los tribunales que incluso contempló un fallo de la Corte, que ordenó una nueva sentencia.