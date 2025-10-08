Política

Luis Barrionuevo hará una “marcha pacífica” ante Tribunales en reclamo de las elecciones en Gastronómicos

Lo decidió el congreso nacional de delegados del gremio, en Mar del Plata, que volvió a criticar la suspensión judicial de los comicios y atacó al sector de Dante Camaño, su ex cuñado

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
Luis Barrionuevo presidió el congreso
Luis Barrionuevo presidió el congreso de delegados del Sindicato de Gastronómicos en Mar del Plata

La Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA), que encabeza Luis Barrionuevo, volvió a reclamar la “inmediata realización” de las elecciones en ese sindicato, suspendidas por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y decidió concretar una “marcha pacífica” ante los tribunales para exigir a la Justicia que “permita a los afiliados de elegir libremente a sus representantes”.

Las decisiones fueron adoptadas por el Congreso General Extraordinario de Delegados de la UTHGRA, que deliberó este miércoles en Mar del Plata, donde se prorrogaron los mandatos de la actual conducción del sindicato hasta la realización de los comicios.

En el documento final del congreso, se criticó duramente a la lista de Camaño: “Está integrada por aquellos que desde hace 4 años vienen violando sistemáticamente el Estatuto Social de la UTHGRA e impidiendo, con reclamos arteros, el ejercicio del voto de los afiliados en la jurisdicción CABA y ahora lo extienden a nivel nacional para encubrir su accionar indolente y el hecho de no haber reunido los requisitos necesarios para participar en la elección nacional”.

El congreso de delegados de
El congreso de delegados de Gastronómicos resolvió una marcha ante Tribunales para exigir las elecciones en el gremio

De esta forma se vuelve a recalentar el conflicto entre Barrionuevo y Dante Camaño, su ex cuñado y titular de la Seccional Capital de la UTHGRA, desatado luego de que los camaristas suspendieron a mediados de septiembre las elecciones en las que el líder sindical nacional iba a obtener una nueva reelección.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con la firma de los jueces Carlos Pose y Gabriela Alejandra Vázquez, dictó el fallo tras hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la agrupación Lista Gris/Naranja, que lidera Camaño, y puso en pausa un proceso electoral marcado por el feroz conflicto que atraviesa el sindicato en la Seccional Capital, que es la más importante del país.

Barrionuevo se encaminaba a ser reelegido por otro mandato en el cargo que mantiene desde 1985, sin competencia a nivel nacional y con listas opositoras sólo en 3 de las 56 seccionales de todo el país, aunque el oficialismo no contaba a la Seccional Capital: sólo fue oficializada la lista que encabeza Humberto Ballhorst, el candidato barrionuevista, al quedar excluida la nómina que proponía la continuidad de Camaño al frente de los gastronómicos porteños. Es que Barrionuevo intervino esa filial en marzo de 2022 y considera que su ex cuñado ya no es su titular.

Luis Barrionuevo y Dante Camaño
Luis Barrionuevo y Dante Camaño

Además, Camaño presentó una lista para competir con Barrionuevo en la UTHGRA nacional, en donde secundaba a Juan Castro, candidato a secretario general, pero no fue reconocida por la Junta Electoral porque no reunió los avales necesarios para su oficialización e incluyó a postulantes que no estaban en el padrón (en referencia a Camaño y a Castro, a quienes el barrionuevismo echó del sindicato en un congreso realizado en 2024).

Por eso el ex cuñado de Barrionuevo se presentó ante la Justicia para impugnar las elecciones y logró la postergación por parte de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que, en los fundamentos de la sentencia, afirma que priorizó la garantía de igualdad de condiciones para todos los postulantes en las elecciones del gremio.

Tras el fallo de la Justicia, Barrionuevo dijo a Infobae que la resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es “arbitraria e injusta” y anticipó: “Ahora voy a ir contra de los jueces de la Sala VI que frenaron la elección, que es donde están los Recalde”. Así, aludió al hecho de que el abogado que asesora a Camaño es Leandro Recalde y la presidenta de esa sala es Graciela Craig, viuda del fallecido laboralista y legislador Héctor Recalde.

Luis Barrionuevo, en un acto
Luis Barrionuevo, en un acto del Sindicato de Gastronómicos realizado en Ferro

“Ya sabía cómo iban a fallar y lo estábamos esperando porque el amparo (de la Seccional Capital) al no querer competir iba a caer directamente en la Sala VI donde están los Recalde, que son los abogados de Camaño”, señaló el líder sindical, que enseguida agregó: “Pedimos elecciones en forma inmediata porque queremos competir”.

La CGT tomó partido en la fuerte pelea por las elecciones en Gastronómicos: le dio un enérgico apoyo a Barrionuevo y criticó a Camaño por la suspensión de los comicios del 18 de septiembre.

En un comunicado de prensa, firmado por el Consejo Directivo, la central obrera denunció que “la arbitraria intromisión de la Justicia Nacional del Trabajo ha frustrado el ejercicio de la democracia sindical bajo el pretexto de garantizar la participación de quienes no respetaron los reglamentos electorales”.

Dante Camaño y y Juan
Dante Camaño y y Juan Castro, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la fiesta del Día del Gastronómico

“Resulta inaceptable la suspensión preventiva de los derechos democráticos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras gastronómicos de todo el país a partir de una presentación amañada”, sostiene la declaración, cuyo título es “La autonomía sindical debe ser el límite a la intromisión judicial”.

En otro de sus párrafos, se advierte que “la justicia no puede obstaculizar el ejercicio democrático de la clase trabajadora ni atentar contra la estabilidad institucional de ninguna asociación sindical”.

En las elecciones de Gastronómicos
En las elecciones de Gastronómicos de 2021, los dos sectores se acusaron de irregularidades y de haber llevado barrabravas

Por otra parte, el 24 de septiembre pasado, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó la demanda presentada por el sector de Camaño contra la Junta Electoral de la UTHGRA, en la que se cuestionaba la validez de las resoluciones que suspendieron las elecciones de la Seccional CABA del gremio, realizadas en diciembre de 2021.

De esta forma, quedó en firme la medida adoptada hace cuatro años por el oficialismo barrionuevista, que fue frenada por la justicia laboral y abrió un largo proceso de en los tribunales que incluso contempló un fallo de la Corte, que ordenó una nueva sentencia.

Temas Relacionados

Luis BarrionuevoSindicato de GastronómicosUTHGRADante CamañoJusticia laboralElecciones sindicalesSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fernando Gray: “Estamos asistiendo a una degradación del Congreso de la Nación”

El candidato a diputado por Unión Federal habló en Infobae en Vivo y cuestionó al Gobierno por la falta de acuerdos políticos. Además, explicó por qué no acordó ir en la lista de Fuerza Patria y convocó a un debate a Karen Reichardt

Fernando Gray: “Estamos asistiendo a

Diputados aprobó un proyecto que restringe el uso de los DNU pero hubo cambios y ahora deberá volver al Senado

Los libertarios ganaron tiempo y un eventual veto presidencial llegará recién después de las elecciones. El artículo de la polémica fue el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos

Diputados aprobó un proyecto que

Elecciones 2025, en vivo: “¿Dicen que no hay plata y quiere que haya plata para reimprimir las boletas?“, cuestionó Randazzo

Todas las novedades políticas de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre

Elecciones 2025, en vivo: “¿Dicen

El gobernador de Río Negro se despegó de Fred Machado y vinculó a un diputado kirchnerista con una organización criminal

Alberto Weretilneck desacreditó la vinculación que hizo Martín Soria entre el gobierno provincial y el empresario que tiene un pedido de extradición de Estados Unidos

El gobernador de Río Negro

Fentanilo Mortal: Ariel García Furfaro apeló el procesamiento y pidió la nulidad de su declaración indagatoria

Gastón Marano, abogado del propietario de los laboratorios a los que se vincula con la muerte de 124 pacientes, argumentó irregularidades en la acusación y cuestionó la investigación judicial

Fentanilo Mortal: Ariel García Furfaro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Femicidio en Rosario: mataron a

Femicidio en Rosario: mataron a golpes a una mujer y detuvieron a su novio por el crimen

Fernando Gray: “Estamos asistiendo a una degradación del Congreso de la Nación”

Cáncer de vejiga y de próstata: las claves de las enfermedades que atravesó Miguel Ángel Russo

Lecciones para la Fed de mi tiempo al frente del Banco Central argentino

Hay 9 universidades argentinas en el ranking de Times, pero ninguna entre las 1000 mejores del mundo

INFOBAE AMÉRICA
Aceptar la incertidumbre puede beneficiar

Aceptar la incertidumbre puede beneficiar la salud mental

Netanyahu: “Con la ayuda de Dios, traeremos a todos los rehenes a casa”

Las dictaduras de Nicaragua y Cuba anunciaron acuerdos para reforzar su cooperación militar

Donald Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

Canadá refuerza su defensa en el Ártico con un radar avanzado para detectar amenazas de misiles

TELESHOW
Luisana Lopilato contó cómo invirtieron

Luisana Lopilato contó cómo invirtieron sus padres su primer gran sueldo a los 13 años: “Yo no quería y me largué a llorar”

Carina Zampini ilusionó a los fans con el posible regreso de Dulce Amor: “Con Sebas tenemos ganas”

Bad Bunny habló sobre la energía del público argentino: “Todo el mundo está consciente que es diferente”

La dura confesión de Germán “Tripa” Tripel sobre la etapa posterior a Mambrú: “Estuve como un año deprimido”

El radical cambio de look de Damián Betular: “Es muy raro verme así después de tantos años”