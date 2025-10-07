Política

Milei destacó la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires: “Narcos y chorros, vamos a hacer que la pasen mal”

El Presidente encabezó un acto en Mar del Plata y resaltó la experiencia del “Colo” en la temática de seguridad. Además pidió mantener el rumbo en las elecciones de octubre, para avanzar con reformas en materia laboral, tributaria y comercial. “No hay que aflojar, así empezará el camino de la prosperidad “, auguró

Guardar
Javier Milei habla en la
Javier Milei habla en la inauguración de la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata

Un día después de la presentación de su nuevo libro con un evento que generó gran revuelo, el presidente Javier Milei encabezó la inauguración de una nueva planta industrial en Mar del Plata, donde reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia.

“Hemos tenido una gestión maravillosa bajando la delincuencia a mínimos históricos, les pusimos un freno a los narcos en Rosario con el Plan Bandera, gracias al trabajo que impulsó la ministra (Patricia) Bullrich y que fue acompañado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, (Maximiliano) Pullaro”, resaltó el mandatario.

Esas palabras fueron una introducción para enfocarse en la campaña electoral, con miras a las elecciones del 26 de octubre: “El compromiso con la seguridad es tan importante que hoy nuestra lista de la provincia de Buenos Aires está encabezada por el queridísimo ‘Colo’ Santilli, alguien que sabe de temas de seguridad y que lo hizo exitosamente en la Ciudad de Buenos Aires. Así es que, narcos y chorros, les aviso que vamos a hacer que la pasen mal”.

Durante su discurso, Milei agradeció a los empresarios y trabajadores involucrados en la inauguración de la fábrica Lamb Weston y subrayó el valor de la apuesta privada como motor de desarrollo. “Este es el camino, la inversión privada en negocios rentables que generan puestos de trabajo genuinos de forma directa y que promueven la actividad en otros eslabones de la economía”.

Luego, el Presidente defendió la necesidad de liberar la economía de lo que denominó “los grilletes que le puso el Estado”, y sostuvo que eso “significa sacarles menos a los ciudadanos vía impuestos y burocracia para que los argentinos puedan decidir por su propia cuenta cómo aprovechar su dinero, en lugar de que los políticos anden decidiendo por ellos”.

En ese sentido, Milei citó a economistas liberales y criticó a quienes, según él, proponen más intervención estatal como respuesta a los problemas de la sociedad: “Cuando la plata no te alcanza es porque te sobra Estado”, sentenció, y agregó que “si verdaderamente estuvieran preocupados porque la gente no llega a fin de mes, no tendrían que estar proponiendo como solución más Estado, sino menos Estado”.

En materia económica, Milei aseguró que su gestión logró avances significativos en la reducción de la pobreza y la inflación. “Nosotros sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y hoy hay seis millones de argentinos que antes no comían y ahora sí comen”, sostuvo el presidente, quien también anticipó que “para mitad del año que viene, hacia agosto, la inflación en la Argentina habrá desaparecido, siendo que es el impuesto más regresivo y más violento que ha creado la corporación política”.

El mandatario insistió en la importancia de respetar los derechos de propiedad y de reducir la carga impositiva para estimular el crecimiento. “Si usted quiere que haya crecimiento, si quiere que haya ahorro, si quiere que haya inversión, tiene que respetar los derechos de propiedad. Y para eso tiene que correr al Estado del medio. Por un lado, se corre al Estado del medio bajando impuestos. Y la otra es desregulando y quitando los kioscos de políticos corruptos que empasta el funcionamiento del sector privado”, explicó Milei.

En su repaso por los desafíos pendientes, el jefe de Estado hizo hincapié en la necesidad mantener el rumbo que eligió su administración para avanzar con reformas esenciales: “En el frente tributario, para que el Estado te saque lo menos posible; en el frente laboral, para que dar empleo sea sencillo y así haya más y más empresas contratando personal; y en el frente comercial, para exportar más e inundar del mundo de nuestro talento y para que los argentinos puedan acceder a una mayor variedad de productos a mejor precio aquí en casa”.

El presidente concluyó su intervención con un llamado a sostener el rumbo de las reformas y a no retroceder en el proceso de transformación iniciado. “Solo requiere de voluntad saber que estamos a mitad de camino. Hay que seguir trabajando, hay que seguir apostando a la libertad, no hay que aflojar y eso nos va a poner del otro lado del río y empezará el camino de la prosperidad para hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Temas Relacionados

Javier MileiDiego SantilliInseguridadNarcotráficoProvincia de Buenos AiresElecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Mar del PlataÚltimas noticias

Últimas Noticias

La CGT se suma a la campaña del peronismo: habrá un acto en Azopardo, pero sin movilizaciones masivas

Los sindicalistas refuerzan su participación proselitista para tratar de asegurar un triunfo del PJ en las elecciones del 26 de octubre. Cómo incide en la nueva central obrera

La CGT se suma a

Fernando de Andreis: “El Presidente es lo que vimos ayer, la gente lo votó en 2023 sabiendo que era eso”

El dirigente del PRO y candidato a diputado de LLA se refirió al show de Milei. Además, apoyó el rumbo del Gobierno, pero reconoció “falta de sustento” en las reformas. “O se consolida el rumbo y se lo mejora, o se vuelve para atrás”, advirtió sobre las elecciones

Fernando de Andreis: “El Presidente

La Junta Electoral convocó de urgencia al Gobierno y a las agrupaciones políticas por el pedido de reimpresión de las boletas bonaerenses

Lo hizo ante el reclamo de La Libertad Avanza para reemplazar en la cabeza de su lista a Espert por Santilli. Solicitó a Lisandro Catalán que determine el costo y la factibilidad de ese cambio

La Junta Electoral convocó de

La estrategia de Milei para octubre: LLA busca recuperar a su votante puro y en las provincias empiezan a mostrarse los aliados al Gobierno

El acto del Movistar Arena y el reemplazo de Espert por Santilli renovó el ánimo y activó la iniciativa entre los jóvenes libertarios. El pedido de movilizar dirigentes aliados en el interior del país

La estrategia de Milei para

Maximiliano Pullaro: “Los golpes que sufre el Gobierno van a hacer que vuelva el kirchnerismo si no se construye una alternativa”

El gobernador de Santa Fe ponderó a Provincias Unidas para el 26 de octubre y cuestionó la falta de rumbo del oficialismo, al que definió como “aislado” y sin una agenda productiva

Maximiliano Pullaro: “Los golpes que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Familiares y amigos de secuestrados

Familiares y amigos de secuestrados por Hamas realizarán esta tarde un abrazo simbólico en Parque Centenario

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

A cuánto llegarán el dólar y la inflación después de las elecciones, según los principales analistas del mercado

Fernando de Andreis: “El Presidente es lo que vimos ayer, la gente lo votó en 2023 sabiendo que era eso”

La definición del titular de ARBA sobre el impuesto más criticado: “Nadie hace una defensa cerrada de Ingresos Brutos”

INFOBAE AMÉRICA
El caso que divide a

El caso que divide a Italia y la UE: una eurodiputada se salvó de ser juzgada en Hungría por un voto

Se reportó por primera vez un ataque con drones en una ciudad de Siberia

Millicom completó la adquisición de Telefónica en Uruguay e invertirá en infraestructura

Cuba no dispone de baterías para almacenar energía fotovoltaica y los apagones volverán a afectar a más de la mitad de la isla

Los incendios forestales se cuadruplicaron en 40 años: el 43% de los más devastadores ocurrió en la última década

TELESHOW
La escapada de Chechu Bonelli

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

La espectacular fiesta de 15 de Valentina, la hija de Hernán Caire: la emoción en videos, robots y una sorpresa única

La primera salida de Daniela Celis a casi un mes del accidente de Thiago Medina: “Directo a mi infancia”

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: “Te noté un poco nerviosa”