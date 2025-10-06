Política

El Gobierno reconoció que José Luis Espert no tuvo claridad para explicar su situación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó la baja de la candidatura del diputado nacional: “Fue una decisión personal, el presidente Milei lo sostuvo, pero se ve que él reflexionó y vio que no podía seguir con la campaña”. También dijo que el juez electoral definirá si se pueden reimprimir las boletas

Guillermo Francos habla durante una
Guillermo Francos habla durante una exposición en el Congreso (Imagen de archivo)

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires generó un enorme impacto y expuso las tensiones internas que vivió el oficialismo desde que estalló la denuncia de su vínculo con un empresario condenado por narcotráfico.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que hubo fallas en la comunicación que propiciaron en este final: “Espert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, eso generó dudas y sospechas”.

El funcionario destacó -en declaraciones a Radio Mitre- que “el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”. Sin embargo -agregó-, el diputado nacional habrá “reflexionado” durante el fin de semana y entendió que no podía seguir adelante por el daño que esto le había hecho a la propuesta electoral libertaria.

En cuanto a la sucesión en la lista bonaerense, Francos fue contundente: “El candidato corresponde que sea Diego Santilli”; de inmediato recordó que “hay un decreto reglamentario muy claro que dice que, en caso de renuncia, fallecimiento o cualquier circunstancia que impida que el candidato a la lista sea reemplazado, será reemplazado por el que sigue de el mismo sexo”. De todos modos, existe jurisprudencia que permitiría aplicar el criterio de “correr” un lugar, lo que dejaría a Karen Reichardt encabezando la nómina. No es esa la idea en la administración libertaria.

José Luis Espert y Diego
José Luis Espert y Diego Santilli sonríen durante una recorrida por la provincia de Buenos Aires (Foto: Ag La Plata)

El proceso de reimpresión de boletas y los costos asociados también generan incertidumbre. Al respecto, Francos aclaró que ese es un tema que hoy se presentará ante la Justicia Federal de La Plata: “El juez verá si dan o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente. Yo entiendo que hay una parte de las boletas anteriores que están impresas y otra parte no”.

Ante la posibilidad de que el partido deba afrontar un gasto de USD10.000.000, el jefe de Gabinete fue tajante: “No tengo ese número. Tendrá que resolver el juez cómo se procede en estas circunstancias. Y, por supuesto, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume... tendrá que requerir apoyos, donaciones, etcétera. Por eso es algo que tiene que resolver la justicia”.

La renuncia de Espert también fue leída como un gesto de diferenciación ética respecto de otros dirigentes. “Él no se ampara en fueros y no quiere perjudicar la campaña de Alianza Avanza”, subrayó Francos en contraste con la actitud de referentes kirchneristas. “Ellos se amparan en fueros para no enfrentar la justicia. Bueno, Espert hizo todo lo contrario y eso me parece que hay que también tenerlo en cuenta”, enfatizó.

Días agitados

La presión sobre Espert se intensificó tras la denuncia por su relación con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino condenado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y estafas. El caso se agravó cuando el candidato kirchnerista Juan Grabois denunció el cobro de USD200.000 en 2020. En ese contexto, el presidente Javier Milei mantuvo su respaldo, convencido de la inocencia de Espert.

Sin embargo, el desenlace llegó tras un fin de semana de deliberaciones y versiones contradictorias. El domingo, el diputado anunció que renunciaba a su candidatura y el presidente Milei la aceptó y agradeció el gesto: “Lo más maravilloso que hizo Espert fue que demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la Nación y de las ideas de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus el interés personal”.

El propio Espert defendió su decisión en un comunicado: “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla (...) Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

En el oficialismo, la salida de Espert fue vivida como un alivio. “Hizo lo que tenía que hacer porque lo que se generó con este tema estaba perjudicando seriamente a la propuesta política que lleva adelante el gobierno del presidente Milei”, concluyó Francos.

