Política

Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

La oposición reunió los dos tercios necesarios y rechazó los vetos del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica con el Hospital Garrahan como emblema, obligando al Gobierno a promulgar ambas normas

La cámara alta alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la sanción de la ley de universidades nacionales y de emergencia pediátrica

La oposición en el Senado de la Nación convirtió la sesión de este jueves en un nuevo escenario de derrota política para el oficialismo, al rechazar los vetos que el presidente Javier Milei había impuesto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema.

La amplia mayoría opositora reunió los dos tercios necesarios y terminó ratificando las normas, lo que obliga al Poder Ejecutivo a promulgarlas, en un nuevo revés para la Casa Rosada. El argumento del Poder Ejecutivo sigue siendo el mismo: más allá de la legitimidad de las iniciativas, no hay recursos suficientes para sostenerlas de la forma en la que fueron sancionadas.

El debate legislativo se extendió durante toda la jornada y contó con la participación de 31 senadores anotados en la lista de oradores. La oposición se expresó con dureza contra el rumbo económico del Gobierno y reclamó la plena vigencia de las leyes votadas. Con esa votación, el Senado abrió paso a una etapa en la que el Ejecutivo deberá garantizar fondos para las universidades y hospitales pediátricos, en medio de un clima de movilizaciones frente al Congreso por parte de trabajadores del Garrahan.

Ley de financiamiento universitario

Legisladores de distintos bloques anticiparon su voto para restablecer la vigencia de las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo

Quién votó a favor

  • Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires)
  • Guillermo Andrada (Convicción Federal – Catamarca)
  • Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia – Misiones)
  • Beatriz Luisa Ávila (Por la Justicia Social – Tucumán)
  • Daniel Pablo Bensusán (Frente Nacional y Popular – La Pampa)
  • Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego)
  • José María Carambia (Por Santa Cruz – Santa Cruz)
  • Stefania Cora (Unidad Ciudadana – Entre Ríos)
  • Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular – Catamarca)
  • Carmen Lucila Crexell (Movimiento Neuquino – Neuquén)
  • Andrea Marcela Cristina (PRO – Chubut)
  • Eduardo “Wado” De Pedro (Unidad Ciudadana – Buenos Aires)
  • Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana – Buenos Aires)
  • Claudio Martín Doñate (Unidad Ciudadana – Río Negro)
  • María Eugenia Duré (Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego)
  • Carlos Mauricio Espínola (Unidad Federal – Corrientes)
  • Flavio Sergio Fama (UCR – Catamarca)
  • Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana – Mendoza)
  • Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz – Santa Cruz)
  • Eduardo Horacio Galaretto (UCR – Santa Fe)
  • Silvia Marcela García Larraburu (Unidad Ciudadana – Río Negro)
  • María Celeste Giménez Navarro (Unidad Ciudadana – San Juan)
  • Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana – Salta)
  • María Teresa González (Frente Nacional y Popular – Formosa)
  • Luis Alfredo Juez (Frente PRO – Córdoba)
  • Mariana Juri (UCR – Mendoza)
  • Alicia Margarita Kirchner (Unidad Ciudadana – Santa Cruz)
  • Daniel Ricardo Kroneberger (UCR – La Pampa)
  • Sergio Napoleón Leavy (Unidad Ciudadana – Salta)
  • Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero)
  • Marcelo Néstor Lewandowski (Frente Nacional y Popular – Santa Fe)
  • Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana – Chubut)
  • Martín Lousteau (UCR – CABA)
  • Florencia López (Frente Nacional y Popular – La Rioja)
  • Juan Luis Manzur (Frente Nacional y Popular – Tucumán)
  • José Miguel Ángel Mayans (Frente Nacional y Popular – Formosa)
  • Sandra Mendoza (Unidad Ciudadana – Tucumán)
  • Carolina Moisés (Convicción Federal – Jujuy)
  • Gerardo Montenegro (Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero)
  • José Emilio Neder (Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero)
  • Stella Maris Olalla (UCR – Entre Ríos)
  • Oscar Isidro Parrilli (Unidad Ciudadana – Neuquén)
  • María Inés Pilatti Vergara (Unidad Ciudadana – Chaco)
  • Mariano Recalde (Unidad Ciudadana – CABA)
  • Jesús Fernando Rejal (Convicción Federal – La Rioja)
  • Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia – Misiones)
  • Juan Carlos Romero (Cambio Federal – Salta)
  • Fernando Aldo Salino (Convicción Federal – San Luis)
  • Silvia Estela Sapag (Unidad Ciudadana – Neuquén)
  • Mónica Esther Silva (Juntos Somos Río Negro – Río Negro)
  • Rodolfo Alejandro Suárez (UCR – Mendoza)
  • Guadalupe Tagliaferri (Frente PRO – CABA)
  • Sergio Mauricio Uñac (Frente Nacional y Popular – San Juan)
  • Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes)
  • Alejandra María Vigo (Unidad Federal – Córdoba)
  • Eduardo Alejandro Vischi (UCR – Corrientes)
  • Víctor Zimmermann (UCR – Chaco)

Quién votó en contra (a favor del veto presidencial)

  • Bartolomé Abdala (LLA – San Luis)
  • Carmen Álvarez Rivero (PRO – Córdoba)
  • Ivanna Arrascaeta (LLA – San Luis)
  • Ezequiel Atauche (LLA – Jujuy)
  • Vilma Facunda Bedia (LLA – Jujuy)
  • Bruno Olivera Lucero (LLA – San Juan)
  • Juan Carlos Pagotto (LLA – La Rioja)
  • Francisco Manuel Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa)

Abstenciones y ausentes

  • Carolina Losada (UCR – Santa Fe)
  • Alfredo Luis De Angeli (UCR – Entre Ríos)
  • Enrique Martín Goerling (PRO – Misiones)
  • María Victoria Huala (PRO – La Pampa)

Declaración de Emergencia en Pediatría

Trabajadores del Hospital Garrahan se concentran frente al Congreso mientras se trata en el Senado el rechazo a los vetos

Quién votó a favor

  • Abad, Maximiliano – UCR – Buenos Aires
  • Andrada, Guillermo Eduardo – Convicción Federal – Catamarca
  • Arce, Carlos Omar – Frente Renovador de la Concordia – Misiones
  • Ávila, Beatriz Luisa – Por la Justicia Social – Tucumán
  • Bensusán, Daniel Pablo – Frente Nacional y Popular – La Pampa
  • Blanco, Pablo Daniel – UCR – Tierra del Fuego
  • Carambia, José María – Por Santa Cruz – Santa Cruz
  • Cora, Stefanía – Unidad Ciudadana – Entre Ríos
  • Corpacci, Lucía Benigna – Frente Nacional y Popular – Catamarca
  • Crexell, Carmen Lucila – Movimiento Neuquino – Neuquén
  • Cristina, Andrea Marcela – PRO – Chubut
  • De Pedro, Eduardo Enrique – Unidad Ciudadana – Buenos Aires
  • Di Tullio, Juliana – Unidad Ciudadana – Buenos Aires
  • Doñate, Claudio Martín – Unidad Ciudadana – Río Negro
  • Duré, María Eugenia – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego
  • Espínola, Carlos Mauricio – Unidad Federal – Corrientes
  • Fama, Flavio Sergio – UCR – Catamarca
  • Fernández Sagasti, Anabel – Unidad Ciudadana – Mendoza
  • Gadano, Natalia Elena – Por Santa Cruz – Santa Cruz
  • Galaretto, Eduardo Horacio – UCR – Santa Fe
  • García Larraburu, Silvina Marcela – Unidad Ciudadana – Río Negro
  • Giménez Navarro, María Celeste – Unidad Ciudadana – San Juan
  • Giménez, Nora del Valle – Unidad Ciudadana – Salta
  • González, María Teresa Margarita – Frente Nacional y Popular – Formosa
  • Juez, Luis Alfredo – PRO – Córdoba
  • Juri, Mariana – UCR – Mendoza
  • Kirchner, Alicia Margarita Antonia – Unidad Ciudadana – Santa Cruz
  • Kroneberger, Daniel Ricardo – UCR – La Pampa
  • Leavy, Sergio Napoleón – Frente Nacional y Popular – Salta
  • Ledesma Abdala de Zamora, Claudia – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
  • Lewandowski, Marcelo Néstor – Frente Nacional y Popular – Santa Fe
  • Linares, Carlos Alberto – Unidad Ciudadana – Chubut
  • López, Cándida Cristina – Frente Nacional y Popular – Tierra del Fuego
  • López, María Florencia – Frente Nacional y Popular – La Rioja
  • Losada, Carolina – UCR – Santa Fe
  • Lousteau, Martín – UCR – CABA
  • Manzur, Juan Luis – Frente Nacional y Popular – Tucumán
  • Mayans, José Miguel Ángel – Frente Nacional y Popular – Formosa
  • Mendoza, Sandra – Frente Nacional y Popular – Chaco
  • Moisés, María Carolina – Convicción Federal – Jujuy
  • Montenegro, Geraldine – Frente Nacional y Popular – Buenos Aires
  • Neder, José Emilio – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
  • Olalla, Stella Maris – UCR – Entre Ríos
  • Parrilli, Oscar Isidro – Unidad Ciudadana – Neuquén
  • Pilatti Vergara, María Inés – Frente Nacional y Popular – Chaco
  • Recalde, Mariano – Frente Nacional y Popular – CABA
  • Rejal, Jesús Fernando – Convicción Federal – La Rioja
  • Rojas Decut, Sonia Elizabeth – Frente Renovador – Misiones
  • Romero, Juan Carlos – Cambio Federal – Salta
  • Salino, Fernando Aldo – Convicción Federal – San Luis
  • Sapag, Silvia Estela – Unidad Ciudadana – Neuquén
  • Silva, Mónica Esther – Juntos Somos Río Negro – Río Negro
  • Suárez, Rodolfo Alejandro – UCR – Mendoza
  • Tagliaferri, Guadalupe – PRO – CABA
  • Uñac, Sergio Mauricio – Frente Nacional y Popular – San Juan
  • Valenzuela, Mercedes Gabriela – UCR – Corrientes
  • Vigo, Alejandra María – Unidad Federal – Córdoba
  • Vischi, Eduardo Alejandro – UCR – Corrientes
  • Zimmermann, Víctor – UCR – Chaco

Quién votó en contra

  • Abdala, Bartolomé Esteban – LLA – San Luis
  • Álvarez Rivero, Carmen – PRO – Córdoba
  • Arrascaeta, Ivanna Marcela – LLA – San Luis
  • Atauche, Ezequiel – LLA – Jujuy
  • Olivera Lucero, Bruno Antonio – LLA – San Juan
  • Pagotto, Juan Carlos – LLA – La Rioja
  • Paoltroni, Francisco Manuel – Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa

Abstenciones

  • De Ángeli, Alfredo Luis – UCR – Entre Ríos
  • Goerling Lara, Enrique Martín – PRO – Misiones
  • Huala, María Victoria – PRO – La Pampa

