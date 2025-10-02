Política

Senado, en vivo: el debate de los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y universidades

Desde las 10, la Cámara alta tratará las dos leyes que el presidente Javier Milei bloqueó por decreto. Pero se espera que el Gobierno no pueda sostenerlo, y que la oposición se alce con una nueva victoria legislativa

Juan Piscetta

Por Juan Piscetta

Sesin Ordinaria del Senado de
Sesin Ordinaria del Senado de la Nacin, el 4 de septiembre, en Buenos Aires; Foto: Luciano Ingaramo / Comunicacin Senado

El Senado sesionará hoy desde las 10 para rechazar los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y de declaración de Emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.

Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas el diálogo político, y pese a que sumó múltiples fotos con sectores dialoguistas, el oficialismo no tendrá los votos para detener el rechazo de los vetos.

La suerte está echada para ambas iniciativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán en Balcarce 50 como otra derrota.

El temario, que se definió hoy en una reunión de Labor Parlamentaria, incluirá la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.

También el cuerpo intentará darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.

13:16 hsHoy

Para Lousteau, el costo de la suspensión de retenciones iguala a 156 años de salarios del Garrahan

El senador nacional Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR) y candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, cuestionó el destino de fondos públicos y la política económica del gobierno, antes de ingresar a la sesión del Senado.

Entre los ejes centrales, Lousteau remarcó que el oficialismo vetó el financiamiento destinado al Hospital Garrahan, en tanto optó por utilizar USD 1.500 millones para adelantar la liquidación de exportaciones del sector cerealero.

El Gobierno eligió gastarse 1.500 millones de dólares para adelantar la liquidación de las cerealeras. 1.500 millones de dólares. ¿Saben cuántos años de salario de los médicos del Garrahan se pagan con 1.500 millones de dólares? 156 años. 156 años de salario de los médicos que cobran menos de 1.000 dólares. Un residente cobra 800 dólares. Se gastaron 1.500 millones”, indicó el senador en la previa del debate legislativo.

En relación con la situación macroeconómica, Lousteau señaló que la utilización de divisas para intervenir en el mercado responde a la “fragilidad del programa económico”.

“Compramos dólares cuando tenemos desconfianza acerca del futuro. Y este gobierno perdió la credibilidad. Perdió la credibilidad por decir algo y hacer todo lo contrario. Perdió la credibilidad del mundo de las finanzas en el programa económico y perdió la credibilidad de la gente cuando vemos los escándalos inexplicables”, concluyó.

12:20 hsHoy

Silvia Sapag: “Es real que el presidente no es el que gobierna”

Silvia Sapag, senadora de UP
Silvia Sapag, senadora de UP (Twitter)

La senadora neuquina del bloque de Unión por la Patria, Silvia Sapag, expresó sus dudas de que las leyes de financiamiento del Garrahan y universidades entren en vigencia, aunque se ratifiquen, por “las trapisondas” que puede realizar Javier Milei en la reglamentación.

“(Se aprobarán) Si Milei no vuelve a vetar o devolver la ley publicándola en el Boletín Oficial y estableciendo de dónde salen los recursos, cuando sigue con la bicicleta financiera que nos hace perder miles de millones de dólares. Para eso sí hay plata, para la subsistencia de nuestra nación y sus habitantes no hay”, sostuvo, en declaraciones a FM Futurock.

Además, apuntó contra el mandatario: “Es real que el presidente no es el que gobierna. Él es la cara, quien mueve los hilos es el centro del poder. Es patético como nos ponen títeres en los países de Sudamérica, y los que en realidad manejan los hilos no están a la vista”

12:03 hsHoy

El bloque de Unión por la Patria se reunió con los rectores de universidades

La reunión con los rectores
La reunión con los rectores del CIN

En la previa a la sesión, el bloque de Unión por la Patria en el Senado se reunió ayer con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que hablaron de la situación de las 57 universidades nacionales y “la urgencia que atraviesan”, contó el legislador y exministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

“La universidad pública es un orgullo argentino y un motor para el desarrollo. Mañana en el Senado vamos a rechazar el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Para defender un modelo de país, a los docentes y no docentes, y a más de 2 millones de estudiantes”, sostuvo De Pedro, desde su cuenta personal de redes sociales.

11:52 hsHoy

El Senado le dará otro revés al Gobierno: rechazará los vetos de Milei al Garrahan y Universidades

Durante la sesión de este jueves, que comenzará a las 10, un conglomerado antilibertario insistirá con las leyes de emergencia pediátrica y de fondos educativos

Mariano Casal

Por Mariano Casal

El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante una sesión realizada este año (Gustavo Gavotti)

En una nueva sesión compleja para el Gobierno libertario, la oposición senatorial rechazará este jueves los vetos presidenciales a las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, en un encuentro que comenzará desde las 10 y será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Leer la nota completa
11:44 hsHoy

El Gobierno se puso en “modo resistencia” ante la ofensiva opositora y los errores propios

Defendieron a Espert a pesar de los cruces internos, resistieron las citaciones de sus principales funcionarios y enfrentan protestas en el interior. Los reveses políticos empeoran el clima electoral, atravesado por los vaivenes en el ámbito económico

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Javier Milei junto a su
Javier Milei junto a su hermana Karina y Luis Caputo (REUTERS)

A poco más de tres semanas de las elecciones, el Gobierno se ve -más que nunca- obligado a atrincherarse en la batalla con la oposición. Sin posibilidades de hacer anuncios de gestión o avanzar con propuestas en el Congreso, debe resistir a diario las embestidas del kirchnerismo, pero también de ex aliados perdidos, o dar explicaciones por errores propios.

Leer la nota completa
11:38 hsHoy

Javier Milei continúa en modo campaña, pero no consigue acercarse a los gobernadores más duros

El Presidente visitará Entre Ríos, donde tiene un acuerdo electoral con Rogelio Frigerio, y Santa Fe, donde Maximiliano Pullaro se muestra como uno de los más críticos de la gestión libertaria

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Javier Milei en una recorrida
Javier Milei en una recorrida por el interior del país

Como en la época del 2023, en la que buscaba llegar a la Casa Rosada, el ahora presidente Javier Milei comenzó a recorrer el país para mostrarse con sus candidatos en las principales provincias con el objetivo de levantarles la imagen y tener un buen desempeño en las elecciones, un pase que en el Poder Ejecutivo consideran clave para recuperar peso político, aunque todavía no consigue retomar el vínculo con los gobernadores más críticos de su gestión.

Leer la nota completa
11:38 hsHoy

Los trabajadores del Garrahan llevan adelante un paro de más de 24 horas y se movilizarán hoy al Congreso

Pese a que el Gobierno anunció la entrega de un bono extraordinario, los profesionales sostendrán el reclamo para presionar al Senado a revertir el rechazo del Poder Ejecutivo

Los trabajadores del Garrahan y
Los trabajadores del Garrahan y familiares de pacientes se movilizarán para reclamar por el rechazo al veto presidencial (@ategarrahan)

En medio del reclamo contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, este jueves los trabajadores del Hospital Garrahan llevan adelante un paro de más de 24 horas y se movilizarán hacia el Congreso de la Nación. La medida coincidirá con el debate que se llevará a cabo en el Senado y que será la última instancia para conseguir que la promulgación de la legislación.

Leer la nota completa

