Política

Javier Milei volverá a reunirse mañana con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

El Presidente recibirá nuevamente a su antecesor para continuar acercando posiciones, en el marco de la búsqueda de mayor gobernabilidad. Volverá a participar Guillermo Francos

Federico Galligani
Facundo Chaves

Por Federico GalliganiyFacundo Chaves

Guardar
Javier Milei y Mauricio Macri
Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

El presidente Javier Milei volverá a reunirse este viernes con su antecesor, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos para continuar acercando posiciones en búsqueda de una mayor gobernabilidad que le permita avanzar con las reformas que el oficialismo tiene en carpeta,

Tal como había anticipado Infobae, luego de un primer encuentro en el que ambos rompieron el hielo luego de un año sin contacto, el mandatario nacional ya estaba organizando la agenda para recibirlo nuevamente.

Como en aquella oportunidad, del cónclave participará también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que tiene una buena relación con el referente del PRO y fue uno de los principales nexos para que retomaran el diálogo.

Francos participará una vez más
Francos participará una vez más del encuentro entre Milei y Macri

El vínculo entre los dos líderes políticos comenzó a recomponerse el miércoles pasado, cuando el libertario, desde Nueva York, le agradeció al jefe del partido amarillo las palabras de apoyo en medio de la situación de fragilidad política del Gobierno.

Unos días más tarde, el domingo, Milei invitó a Macri a la residencia oficial y estuvieron conversando sobre la realidad del país durante aproximadamente tres horas, acompañados únicamente por Francos.

En esa charla, que se dio por la mañana y sin comida de por medio -solo infusiones- el ex presidente le transmitió a su sucesor su visión de la realidad argentina y consideró que las últimas derrotas de La Libertad Avanza en el Congreso se debe a la falta de diálogo con el resto de los sectores políticos.

En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de que el oficialismo construya mayor gobernabilidad, que fue una de las recomendaciones que hizo también la administración de Donald Trump después de anunciar una importante ayuda financiera para la Argentina, aunque en ese encuentro no se habló de cargos.

Recientemente, Milei reconoció que tiene en mente hacer cambios en el Gabinete en los próximos meses y no descarta abrir la administración para permitir la llegada de dirigentes de otros espacios políticos, principalmente del PRO.

El encuentro volverá a ser
El encuentro volverá a ser en la Quinta de Olivos

“A ver, en principio, va a haber recambios porque (el ministro de Defensa, Luis) Petri va a ganar en la provincia de Mendoza, y lo va a hacer con amplitud, y (su par de Seguridad, Patricia) Bullrich va a hacer lo mismo en la ciudad de Buenos Aires”, señaló.

Durante una entrevista televisiva, el actual mandatario explicó que, teniendo en cuenta las modificaciones que deberá hacer “por motivos forzados”, se da un contexto en el que tendrá que “recalibrar el Gabinete para que mantenga el equilibrio”.

“O sea, lo que sucede ahora es que es muy compacto y todos trabajan muy bien juntos. Entonces, lo que yo tengo que volver a hacer es crear otro equipo que tenga esta compacidad”, indicó.

Por su parte, Macri contó algunos detalles del encuentro del último fin de semana en un mensaje que publicó en su cuenta de X, luego de que ya se conociera que ambos se habían visto.

“El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, escribió.

Macri manifestó su predisposición a
Macri manifestó su predisposición a colaborar con el Gobierno (RS Fotos)

La confirmación de esta nueva reunión llegó luego de que el Senado rechazara los dos vetos a las leyes que declara la emergencia pediátrica -con el hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas.

De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Poder Ejecutivo, que en el caso de la emergencia en discapacidad, con la que el Congreso también insistió, decidió promulgarla, pero no reglamentarla hasta que los legisladores no especifiquen de dónde se sacarán los fondos para su financiación.

De cara al futuro, en la Casa Rosada quieren evitar que el oficialismo siga sufriendo estas derrotas, por lo que las autoridades nacionales comenzaron a trabajar en recuperar la gobernabilidad.

Este no fue un pedido que hizo solamente Estados Unidos, sino que también el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sumó recientemente al reclamo de que la gestión de Milei acuerde una agenda común con una parte de la oposición para preservar el curso del plan económico.

“Con respecto al programa en curso, también seguimos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza”, sostuvo la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa que ofreció este jueves en Washington.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiMauricio MacriPROLa Libertad AvanzaElecciones 2025Elecciones Argentina 2025GobernabilidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Kicillof no consiguió los votos para el endeudamiento y la negociación con todos los sectores sigue abierta

En el Senado no hubo acuerdo para avanzar con la solicitud de deuda que requería el Ejecutivo. Hay detrás una presión para que el gobierno bonaerense abra lugares en el Banco Provincia y la Suprema Corte

Kicillof no consiguió los votos

Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

La oposición reunió los dos tercios necesarios y rechazó los vetos del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica con el Hospital Garrahan como emblema, obligando al Gobierno a promulgar ambas normas

Uno por uno: así votaron

El Senado declaró “lugar histórico” y “no enajenable” el terreno que ocupa el Regimiento de Patricios

Se encuentra en Palermo y está delimitado por las avenidas Luis María Campos, intendente Bullrich, Santa Fe, Cerviño y las vías del Ferrocarril Mitre. Puja con el Gobierno en medio de una venta. Define Diputados. También avanzó la vigencia por ley -hoy es por decreto- del sistema “Alerta Sofía”, sobre personas extraviadas

El Senado declaró “lugar histórico”

“Lo vamos a masacrar”: la sede de La Libertad Avanza Corrientes recibió una amenaza antisemita contra Javier Milei

El cartel encontrado en la sede partidaria este jueves apuntaba, presuntamente, contra el Presidente, quien visitará la provincia la próxima semana

“Lo vamos a masacrar”: la

Milei presentó el nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero y penas más duras”

El presidente participó de un acto junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Qué dice el proyecto que enviarán al Congreso de la Nación

Milei presentó el nuevo Código
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por YPF: al menos

Juicio por YPF: al menos 7 países más se sumaron al pedido de que Argentina no tenga que entregar las acciones de la petrolera

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

Qué revelaron las pericias sobre el origen del incendio de la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

Triple femicidio narco: expulsaron al ladero de “Pequeño J” de Perú y esta noche llegará a Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Informe climático para los últimos

Informe climático para los últimos meses de 2025: anticipan días más cálidos que lo habitual en el centro del país

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

TELESHOW
Camilota contó cómo evoluciona Thiago

Camilota contó cómo evoluciona Thiago Medina: “Me preguntó por las bebas y me pidió un beso”

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”

Mauro Icardi anunció que la causa penal que le inició Wanda Nara quedó archivada: “Otro invento, otra falsa denuncia”

El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible”

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”