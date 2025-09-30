Jubilados: el Gobierno amplió el plan de descuentos en supermercados, farmacias y de cuentas remuneradas

Ecolatina calcula que el incremento de los haberes será 5 puntos superior a la inflación de 2017. (Bloomberg)

El Ministerio de Capital Humano confirmó la ampliación del esquema de descuentos para jubilados y pensionados de ANSES en los principales supermercados, farmacias y ópticas para más de 7 millones de beneficiarios. El Gobierno también informó que sumó a un banco privado a la remuneración de las cuentas en las que cobran sus haberes y el ahorro en la compra de productos en locales de consumo masivo.

Se trata del programa que involucra rebajas en las compras realizadas en cadenas como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día, con porcentajes que varían según el comercio y el rubro, y que en algunos casos alcanzan el 20 % en productos de perfumería y limpieza.

El plan de descuentos se puso en marcha a principios de este mes y continuará como una medida destinada a reforzar los ingresos de la clase pasiva, explicaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, detalló que este programa, implementado a través de ANSES busca fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores y, al mismo tiempo, dinamizar el consumo interno.

La iniciativa no representa erogaciones para el Estado, ya que los descuentos son absorbidos por los comercios y las entidades financieras que se sumaron al programa, lo que genera un flujo de clientes adicional y un círculo virtuoso para el sector minorista, indicaron fuentes oficiales.

Entre los beneficios más destacados, los supermercados Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10 % de descuento en todos los rubros (exceptuando carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas) y un 20 % en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro y sin acumulación con otras promociones. Coto y La Anónima mantienen el 10 % general sin tope, mientras que Josimar eleva la rebaja al 15 % en todos los rubros, también sin límite. En el caso de Carrefour, el descuento es del 10% con un tope de $35.000 por compra, y en Día se aplica un 10% con un tope de $2.000 por transacción, permitiendo la acumulación con otras ofertas.

Los descuentos son variados y alcanzan a una gran cantidad de productos (Adobe Stock)

El acceso a estos beneficios requiere el uso de la tarjeta de débito asociada a la prestación previsional. Además, quienes perciben sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina acceden a un reintegro adicional del 5 % sobre las compras abonadas con BNA + MODO, tarjeta de débito o crédito, con un tope mensual de $20.000.

Este reintegro se aplica en supermercados como Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. A esto se suma una remuneración diaria del 32 % TNA sobre el saldo de las cuentas, hasta un máximo de $500.000.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran en Banco Galicia pueden acceder a un ahorro de hasta el 25 % y tres cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, con un tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Además, quienes poseen una cuenta remunerada FIMA reciben rendimientos diarios sobre el saldo acreditado, con una TNA del 33,2 % y sin tope de monto.

En cuanto a la modalidad de compra, fuentes oficiales precisaron que Carrefour y Josimar permitirán acceder a los descuentos tanto en forma presencial como online, mientras que el resto de las cadenas los aplican únicamente en tiendas físicas, aunque Disco, Jumbo y Vea prevén incorporar la modalidad online próximamente. Los descuentos en farmacias incluyen medicamentos y remedios, y se suman a los beneficios ya vigentes de PAMI.

El Programa de Beneficios del Ministerio de Capital Humano y ANSES se integró a las medidas anunciadas en el presupuesto 2026, que contempla un aumento de las jubilaciones y pensiones del 5% por encima de la inflación proyectada.