Elecciones 2025: solo 3 de cada 10 candidatos que encabezan las listas para diputados nacionales son mujeres

En la Cámara de Diputados, las mujeres son el 42% del total: 109 sobre 257 escaños (Jaime Olivos)

En las elecciones legislativas del 26 de octubre, solo el 29% de las listas para diputados nacionales están encabezadas por mujeres. Esta composición de la oferta electoral distorsiona lo dispuesto por la ley de Paridad de Género (No 27.412), sancionada en 2017, que estableció que las distintas ofertas electorales deben integrarse con un hombre y una mujer intercalados. Sin embargo, esto no garantiza la paridad en la conformación del Parlamento, ni tampoco implica per se que se incrementa la proporción de mujeres en el Congreso.

Esto obedece a que es clave quién encabeza las listas. Si en su mayoría son hombres, son los que tendrán garantizado un lugar en detrimento de las mujeres, especialmente, en las boletas de senadores donde solo ingresan dos por la mayoría y uno/a por la minoría.

De las 220 listas para diputados nacionales de las 24 jurisdicciones, únicamente 63 tienen a una mujer en la primera posición (29%), lo que equivale a 3 de cada 10 candidaturas que lideran las nóminas son de género femenino. Así surge del análisis realizado por Infobae de los datos publicados por la Cámara Nacional Electoral en su sitio web, y descargados el 22 de septiembre pasado.

Este fenómeno se acentúa en distritos de mayor peso electoral como CABA, donde de 17 listas solo 2 son lideradas por mujeres, apenas el 12%. Se trata de las postulantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT), Myriam Bregman, y del Partido Comunista, Antonella Bianco.

En Córdoba, en tanto, apenas 3 de 18 listas tienen a una mujer al frente (17%). Es el caso de Defendamos Córdoba, que lleva como primera de la nómina es Natalia De la Sota; el FIT, que postula a Liliana Olivera; y el Movimiento Avanzada Socialista, cuya boleta lidera Julia Di Santi.

Entre los 24 distritos del país, el menor porcentaje de primeras candidatas mujeres se registra en la provincia de San Juan, donde hay 9 listas y sólo una está encabezada por mujeres (11%). Es la del Partido Libertario, que lleva al frente a Yolanda Aguero.

Myriam Bregman, Antonella Bianco, Natalia De la Sota (arriba), Liliana Olivera, Julia Di Santi y Yolanda Aguero (abajo), primeras candidatas en CABA, Córdoba y San Juan.

Algo similar ocurre en Santa Cruz, donde se presentan 8 listas y sólo una es encabezada por una mujer (13%). Nuevamente, la lista del FIT, cuya primera candidata a diputados es Gabriela Ance.

La provincia con mayor porcentaje de mujeres al frente de las listas de diputados es Neuquén, donde hay 9 listas y 6 la encabezan mujeres (67%).

Le siguen Salta con 4 mujeres como primeras candidatas en 9 boletas (44%); Jujuy con 3 candidatas de género femenino sobre un total de 7 listas (43%); Río Negro con 3 postulantes al frente de las 7 boletas que se presentan (43%); y La Pampa con 2 mujeres encabezando las 5 listas que compiten el 26 de octubre (40%).

En el caso de los 70 primeros candidatos que se presentan para aspirar a ocupar una banca para senador nacional, 53 son hombres (76%) y solo 17 mujeres (24%), lo que implica que solo 2 de cada 10 candidaturas principales al Senado están ocupadas por aspirantes de género femenino.

La oferta electoral

Este 26 de octubre se presentan un total de 2.708 candidatos en todo el país, entre diputados y senadores, tanto titulares como suplentes, según los datos oficializados por la Cámara Nacional Electoral.

Para la Cámara de Diputados, se inscribieron 2.428 candidatos: 1.528 titulares y 900 suplentes.

En el caso del Senado, la cifra asciende a 280 candidatos, divididos en 140 titulares y 140 suplentes. Las provincias que este año eligen senadores son CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego.

En cuanto a la oferta política, en estos comicios compiten 131 fuerzas, de las cuales 6 son alianzas y 125 partidos. Los distritos con mayor cantidad de listas son Córdoba (18), CABA (17) y Santa Fe (16), mientras que Corrientes, Formosa y La Pampa presentan la menor oferta, con 5 listas cada una.

Por fuerza política

Al examinar la representación femenina por agrupación política, se destaca el FIT-Unidad con 13 mujeres encabezando listas de un total de 63 candidatas.

En contraste, el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) concentran la mayor cantidad de hombres en la primera posición, con 18 casos cada uno sobre los 157 candidatos masculinos en total.

En el caso de La Libertad Avanza, 18 de las 24 listas para diputados nacionales (el 75%) están encabezadas por hombres, mientras que solo 6 nóminas (25%) tienen a una mujer al frente.

En los principales distritos electorales —Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe—, las listas del mileísmo presentan exclusivamente candidatos varones en los primeros lugares.

Las mujeres que lideran listas dentro de LLA lo hacen en distritos de menor peso electoral, como Chaco, Corrientes, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Chubut.

Para el Senado, la distribución es más equitativa: 4 listas encabezadas por hombres (Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero y Tierra del Fuego) y 4 por mujeres (CABA, Neuquén, Río Negro y Salta).

El peronismo, que se presenta bajo distintas denominaciones y en cuatro provincias lo hace dividido (Salta, San Luis, Chubut y Entre Ríos), cuenta con 27 listas para diputados nacionales, de las cuales 18 son encabezadas por hombres y 9 por mujeres.

En los distritos de mayor peso electoral (Buenos Aires, CABA, Córdoba y Mendoza), las listas de Fuerza Patria (la alianza entre el cristinismo, La Cámpora, el kicillofismo y el massismo) o sus variantes están lideradas por hombres, con la única excepción de Santa Fe, donde la lista de diputados la encabeza Caren Estefania Tepp.

Para el Senado, 6 listas están encabezadas por varones y solo 2 de Fuerza Patria por mujeres: en Neuquén, la actual senadora Silvia Sapag, que busca renovar, y en Tierra del Fuego, la hoy diputada Cristina López.

Caren Estefania Tepp, Silvia Sapag y Cristina López, primera candidatas de listas en Santa Fe, Neuquén y Tierra del Fuego

Qué sucede actualmente

Actualmente y hasta el 10 de diciembre, pese a la norma vigente, aún no existe paridad absoluta.

En la Cámara baja hay mayoría de hombres. Son 148 integrantes varones (el 58%) y 109 mujeres, que equivalen al 42% del total de 257 escaños.

Las provincias con mayor representación de diputadas mujeres son Santiago del Estero (57%), la Ciudad de Buenos Aires (52%) y San Juan (50%).

En tanto, en la Cámara alta, donde cada distrito tiene tres senadores, la representación femenina es del 47% sobre el total de 72 bancas: hay 34 integrantes mujeres y 38 senadores.

Las provincias con mayor representación femenina - 2 de los 3 senadores electos - son Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Edades de los candidatos

El promedio de edad de los aspirantes a diputados titulares es de 50 años, y para senadores titulares, de 52 años.

Entre los candidatos titulares a la Cámara baja, 13 tienen apenas 25 años, aunque solo uno, Agustín Andrés Pellegrini, de LLA por Santa Fe, encabeza una lista.

En el extremo opuesto, dos candidatos alcanzan los 91 años. Se postulan en la Ciudad de Buenos Aires y son Raúl Carou, del Partido Comunista, y Miguel Angel Lacour, de Potencia.

Para senadores titulares, hay dos candidatos de 30 años, uno de los cuales, Juan Cruz Godoy, de LLA por Chaco, lidera la lista.

Entre los de mayor edad, dos candidatos tienen 80 años, y uno de ellos, Hector Maria Maya, del Partido Socialista de Entre Ríos, lidera la lista.

Nuevos votantes

El padrón electoral incorpora este año a 1.153.128 jóvenes de 16 y 17 años, que podrán votar por primera vez. Representan el 3% de los 36.477.204 electores habilitados, según datos de la Cámara Nacional Electoral.

Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de nuevos votantes (442.647), seguida por Córdoba (94.277) y Santa Fe (83.363). En el otro extremo, Tierra del Fuego es la incorpora a su padrón la menor cantidad de nuevos electores: 4.922.

La ley de Paridad de género

En noviembre de 2017, el Congreso sancionó la ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (27.412) que modificó el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional. La nueva norma estableció que las listas “deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”.

El texto aprobado modificó también el artículo 157 del Código Electoral, y dejó establecido que, en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de quien ocupe una banca (ya sea para senador, diputado o parlamentario del Mercosur), debe ser reemplazado por el candidato/a del mismo sexo que siga en la lista.

En la actualidad, la ley se aplica no solo a nivel nacional, sino también en 22 de las 24 provincias, con excepción de Tierra del Fuego y Tucumán.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener