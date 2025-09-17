La Marcha Universitaria, en fotos: así se vio la movilización que reclamó frente al Congreso de la Nación
Miles de estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y otras organizaciones sociales confluyeron para reclamar por el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. La protesta incluyó columnas que llegaron desde distintos puntos del país y una lectura de documento por parte del personal del Hospital Garrahan
17 Sep, 2025 03:58 p.m. EST
Las columnas universitarias partieron desde la Plaza Houssay y avanzaron por el centro porteño hasta alcanzar el Congreso (Gaston Taylor)
Representantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) comenzaron la jornada desde las 14.30 en la zona de la plaza de Ciencias Médicas (RS Fotos)
Agrupaciones de jubilados también acompañaron la protesta con banderas y carteles (Maximiliano Luna)
La UCR se movilizó con su columna propia
Agrupaciones de ATE marcharon al Congreso
En el escenario montado frente al Parlamento, profesionales del Garrahan leyeron un documento con 15 puntos clave del reclamo
El comunicado afirmó: “No es admisible ni viable un país en el que se desmantele su principal hospital pediátrico”, en referencia al Garrahan
A las 16, comenzó el acto central frente al Congreso, en coincidencia con el inicio del debate legislativo
Las zonas más afectadas por los cortes incluyeron Callao, Rivadavia, Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Bartolomé Mitre
Algunos de los pañuelos que se vendían en la zona
También se defendió a la salud pública
El reclamo de los jubilados también estuvo presente
Docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles de distintas facultades caminaron bajo la consigna: “Defendamos la educación pública”
La convocatoria reunió a sectores gremiales como CGT, CTA y ATE, además de colectivos universitarios de todo el país
Además, se sumaron agrupaciones de jubilados a la marcha
Desde el recinto, el Gobierno buscó mantener los vetos con respaldo legislativo, en un escenario que, según fuentes oficiales, generaba preocupación por su impacto en los mercados
El Foro por el Derecho a la Salud se movilizó con su columna propia
En simultáneo, manifestaciones similares se desarrollaron en Córdoba, Rosario y Mendoza, donde también se reclamó por el financiamiento educativo